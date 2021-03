Rostocker Eishockeyteam zieht nach Hamburg um

Oberligist Piranhas richtet sich in Hamburger Hotel ein und spielt vorerst im Volkspark. Konkurrent Crocodiles weiter in Quarantäne.

Die Rostock Piranhas (weiße Trikots) werden ihre nächsten Spiele in der q.beyond Arena im Volkspark absolvieren.

Mitten in der Corona-Krise

Hamburg. Die Oberligamänner der Crocodiles Hamburg können frühestens Anfang nächster Woche ins gemeinsame Training zurückkehren. Wegen eines bestätigten Corona-Falls im Team befinden sich alle Spieler mindestens bis zum Ergebnis des nächsten PCR-Tests, der am Montag absolviert werden soll, in häuslicher Isolation.

Die Spiele bei den Hannover Scorpions (Freitag) und gegen Erfurt (Sonntag) fallen aus. Ob die in der kommenden Woche ausstehenden drei letzten Hauptrundenspiele absolviert werden können, ist ungewiss.

Rostock zieht für drei Spiele nach Hamburg um

Eishockey wird in Hamburg allerdings auch ohne die Crocodiles gespielt. Weil Oberligarivale Rostock Piranhas wegen einer defekten Eisanlage seine Spielstätte nicht nutzen kann, zieht das Team für eine Woche in ein Hotel nach Hamburg und absolviert die Partien gegen Krefeld (Sonntag und 1. April), Herford (Dienstag) und Hamm (3. April) in der q.beyond Arena im Volkspark, wo es auch trainieren wird.

