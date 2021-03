Machtwort bei Flick – Johannes B. Kerner feiert Comeback

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 21. März 2021:

Flick-Wechsel zum DFB? Rummenigges Machtwort

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat einem Wechsel von Trainer Hansi Flick zum DFB als Nachfolger von Bundestrainer Joachim Löw erneut eine Absage erteilt. „Ich habe ihm gesagt, dass wir sehr zufrieden mit ihm sind. Wir sind gut beraten, das zu Ende zu bringen, was wir vertraglich vereinbart haben. Das habe ich Hansi unmissverständlich mitgeteilt“, sagte Rummenigge der „Welt am Sonntag". Dass Flick die Bayern im Sommer nicht verlasse, habe „nichts mit Wahrscheinlichkeit zu tun. Das ist Fakt.“

Kreuzbandriss: Saisonaus für Wamangituka

Schwerer Schlag für Silas Wamangituka und den VfB Stuttgart: Der 21 Jahre alte Überflieger hat sich bei der 0:4-Niederlage beim FC Bayern einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen, teilte der Club mit. Somit wird der Flügelstürmer in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Auch der Start in die neue Spielzeit 2021/22 dürfte für den Elf-Tore-Mann zu früh kommen.

Wamangituka zog sich die schwere Verletzung bei einem Laufduell mit David Alaba zu (31.). Nach kurzer Behandlung musste er ausgewechselt werden (35.). „Wir haben Sorge um ihn“, hatte Sportdirektor Sven Mislintat unmittelbar nach dem Spiel mit dunkler Vorahnung berichtet. Vorstandschef Thomas Hitzlsperger hob die große Bedeutung von Wamangituka für den Aufsteiger hervor: „Silas hilft uns extrem, er ist ein sehr wertvoller Spieler, wir brauchen ihn sehr.“

Der schwer verletzte Wamangituka musste gestützt werden beim Verlassen des Platzes.

Foto: Imago / Poolfoto

Johannes B. Kerner wechselt zur MagentaSport

Der langjährige Fußball-Moderator Johannes B. Kerner wechselt zur Streamingplattform MagentaSport. „Ich bin meinem Heimatsender ZDF total dankbar, dass sie diesen Sportausflug ermöglichen“, sagte der 56-Jährige der „BamS". Bereits in diesem Sommer wird Kerner für das Tochter-Unternehmen der Deutschen Telekom die EM-Spiele moderieren. Auch bei der WM 2022 in Katar und bei der EM 2024 in Deutschland besitzt MagentaSport Übertragungsrechte.

Für Kerner ist es ein Comeback im Sport, nachdem er in den letzten acht Jahren fast ausschließlich Abendshows und Quizsendungen moderiert hatte. Bereits von 2009 bis 2013 hatte Kerner für die Telekom bei „Liga total!“ Bundesligaspiele moderiert.

Moderator Johannes B. Kerner feiert sein Comeback auf der Fußball-Bühne.

Foto: Imago / Mike Schmidt

Leipzig holt Upamecano-Ersatz

RB Leipzig hat offenbar den Nachfolger von Dayot Upamecano im Abwehrzentrum gefunden. Wie Sky berichtet, sei der Transfer von Mohamed Simakan von Racing Straßburg perfekt. Der 20 Jahre alte Verteidiger soll demnach im Sommer für bis zu 17 Millionen Euro nach Leipzig wechseln und einen Fünfjahresvertrag erhalten. Gemeinsam mit dem bereits zuvor verpflichteten Josko Gvardiol von Dinamo Zagreb soll Simakan Upamecano ersetzen, der zu Bayern München wechselt.

Simakan (l.) im Duell mit PSG-Star Mbappé.

Foto: Imago / PanoramiC

Neuer Job? Löw lernt Spanisch

Joachim Löw denkt nach seiner langen Amtszeit als Bundestrainer im Anschluss an die EM im Sommer noch nicht an den Ruhestand. Im „Schaukelstuhl“ sehe er sich dann noch nicht, sagte der 61-Jährige bei Bayern 1 in der Sendung „Heute im Stadion“. „Dafür macht mir ja alles irgendwie zu viel Freude. Da habe ich schon noch eine große Motivation.“

Logischerweise werde er nach 15 Jahren im Bundestraineramt zunächst eine Pause einlegen, „weil so ein Turnier immer auch in die neue Saison der Vereine hineingeht“, sagte Löw. Da brauche er „auch mal einen emotionalen Abstand. Aber vorstellbar ist einiges.“

Löw lernt seit geraumer Zeit Spanisch. Er bemerkte dazu aber: „Ich bleibe nicht so nachhaltig dran. Ich habe mal begonnen und mache immer wieder mal ein bisschen autodidaktisch. Aber um richtig die Sprache zu lernen, braucht man auch mal einen Lehrer. Da muss man einige Wochen und Monate richtig dranbleiben. Das ist dann mein Ziel nach der EM.“

Kramer: Warum die Debatte um Rose „Quatsch“ ist

Christoph Kramer hat einen Zusammenhang zwischen der Abschiedsankündigung von Trainer Marco Rose und der jüngsten Misere von Borussia Mönchengladbach bestritten. „Ich find's brutalen Quatsch, diese Diskussion um den Trainer und ob wir alles für ihn geben“, sagte der 30-Jährige im ZDF-„Sportstudio“. „Jeder Mensch kann seine eigene Antwort finden, was er machen würde, wenn seine Situation so ist. Da sagt keiner: 'Ach, morgen gebe ich mir keine Mühe mehr, in dem, was ich mache.'“

Vor dem 3:0-Sieg bei Schalke hatten die Gladbacher sieben Pflichtspiele in Serie verloren. Mitte Februar hatte der Club vom Niederrhein bekannt gegeben, dass Rose nach dieser Saison zum BVB wechseln wird. „Wenn sich jeder hinterfragt und selber mal fragt, was passiert, wenn der Chef kündigt, dann ist dir ja nicht auf einmal alles egal. Und dem Chef ist ja auch nicht alles egal“, sagte Kramer. „Ich kann jedem versprechen, dass alles genauso war. Die Stimmung war genauso, wir haben uns nicht anders auf ein Spiel vorbereitet.“ Kramer verwies vielmehr darauf, dass Gladbach zuletzt gegen starke Gegner gespielt habe.

Christoph Kramer und Gladbach-Trainer Marco Rose halten zusammen.

Foto: Imago / Jan Huebner

Luthe kritisiert „Strafe" für Gladbachs Vogel

Union Berlins Torwart Andreas Luthe hat die Auflage für Gladbachs U23-Coach Heiko Vogel, wegen unsportlichen Verhaltens ein Frauen- oder Mädchenteams zu trainieren, deutlich kritisiert. „Frauen zum Objekt zu machen, an denen man seine Strafe abarbeiten kann, ist der falsche Weg“, sagte der 34-Jährige im ZDF-„Sportstudio“. „Was Mädchen und Frauen im Fußball wollen, ist Akzeptanz - und das auch zu Recht. Diese Maßnahmen helfen da meiner Meinung nach nicht.“

Vogel hatte wegen unsportlichen Verhaltens gegenüber zwei Schiedsrichterassistentinnen vom Westdeutschen Fußballverband (WDFV) eine Auflage erhalten, wonach er bis zum Sommer sechs Trainingseinheiten einer Frauen- oder Mädchenmannschaft zu halten habe. Die Bundesliga- und Zweitliga-Fußballerinnen schickten deshalb einen Offenen Brief an den DFB. „Dieses Urteil diskriminiert alle Frauen im Sport und speziell im Fußball“, hieß es darin.

DFB-Vizepräsidentin Hannelore Ratzeburg reagierte verständnisvoll auf den Brief. „Ich kann den großen Ärger der Spielerinnen verstehen und nachvollziehen, dass sie sich dazu öffentlich Gehör verschaffen“, sagte Ratzeburg in einer vom DFB veröffentlichten Stellungnahme. „Es ist mir auch unbegreiflich, dass man ein Training einer Frauenmannschaft als Teil einer Strafe verordnet.“

BVB verurteilt rassistische Beleidigungen gegen Bellingham

Borussia Dortmund hat rassistische Beschimpfungen gegen seinen Profi Jude Bellingham in sozialen Netzwerken verurteilt. Der 17 Jahre alte Engländer hatte rassistische Emojis, die ihm nach dem 2:2 beim 1. FC Köln geschickt worden waren, auf Instagram mit dem Hinweis „Nur ein weiterer Tag in sozialen Medien...“ versehen. „Rassismus ist keine Meinung!“, twitterte der BVB daraufhin. „Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen @BellinghamJude.“

Auch der englische Verband unterstützte Bellingham. Man sei „angewidert“ von den diskriminierenden Schmähungen, twitterte die FA. „Es muss sich etwas ändern.“ Bellingham war bereits vor seinem Wechsel von Birmingham City nach Dortmund im Internet rassistisch beleidigt worden. „Die Zeiten müssen sich ändern. Es muss mehr getan werden“, hatte er im Juli des vergangenen Jahres gesagt.

Rassismus ist keine Meinung! Wir verurteilen die rassistischen Kommentare gegen @BellinghamJude.#BorussiaVerbindet pic.twitter.com/MU8KfXjtqT — Borussia Dortmund (@BVB) March 20, 2021

Torhüter-Tor in Spanien: Sevillas Bono trifft

Torhüter Bono vom FC Sevilla hat mit einem Tor in der Nachspielzeit für Schlagzeilen gesorgt. Der Schlussmann rückte in der 94. Minute der Begegnung bei Real Valladolid bei einer Ecke in den Strafraum auf und traf nach einem Getümmel mit einem technisch erstklassigen Linksschuss zum 1:1 (0:1)-Endstand. Für den Marokkaner war es wenig überraschend das erste Tor seiner Karriere.

Für Sevilla war das Remis zwar ein Rückschlag im Titelrennen, Team und Betreuer feierten den Torhüter dennoch wie einen Siegtreffer. Bono, der mit vollem Namen Yassine Bounou heißt, erzielte als erster Keeper der Vereinsgeschichte einen Treffer. „Es war der letzte Angriff der Begegnung, und das gibt uns noch einen Hauch Hoffnung“, sagte Sevillas Trainer Julen Lopetegui: „Ein Tor von einem Torhüter ist nicht normal.“

Bono stand nach dem Durcheinander zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz und vollendete aus sechs Metern mit einem halbhohen Schuss. Der 29-Jährige wedelte bei seinem Jubellauf in Richtung Bank mit dem Trikot über seinem Kopf und sah dafür die Gelbe Karte.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid 27 Sp. / 50:18 Tore / 63 Pkt.

2. Real Madrid 28 Sp. / 49:23 Tore / 60 Pkt.

3. FC Barcelona 27 Sp. / 61:23 Tore / 59 Pkt.

4. FC Sevilla 28 Sp. / 39:21 Tore / 55 Pkt.