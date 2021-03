Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 20. März 2021:

Heynckes adelt Matthäus zum 60. Geburtstag

Der ehemalige Bayern-Trainer Jupp Heynckes hätte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus einen Trainer-Job in der Fußball-Bundesliga gewünscht. „Ich bedaure sehr, dass Lothar nie ein Engagement in der Bundesliga hatte, da hätte ich ihn gern gesehen“, sagte Heynckes in einem Interview des „Sportbuzzer“ (Samstag) zum 60. Geburtstag von Matthäus an diesem Sonntag. „Er hätte sicher all die Kenntnisse und Erfahrungen aus seiner Karriere gut vermitteln können.“ Leider sei die Trainerkarriere des 150-maligen deutschen Fußball-Nationalspielers „zu unkoordiniert“ verlaufen.

Matthäus war zuletzt auch als möglicher Nachfolger von Joachim Löw als Bundestrainer gehandelt worden. Aus Sicht von Heynckes, der den damals 18-Jährigen 1979 als Spieler zu Borussia Mönchengladbach geholt hatte, hätte Matthäus für dessen Trainer-Karriere ein Berater gut getan. „Das hatte er nicht, da war er auf sich allein gestellt. Dann wäre er vielleicht nicht so sprunghaft gewesen.“ Der 75 Jahre alte Heynckes glaubt zudem, dass Matthäus' „bewegtes Privatleben (...) nicht förderlich“ für dessen Karriere gewesen sei.

Heynckes würdigte den Weltmeister von 1990 als „ehrlichen, positiv denkenden, warmherzigen Menschen, der „immer hilfsbereit“ sei. „Es hat zwar nach Ende seiner aktiven Karriere etwas gedauert, aber mittlerweile ist er zu einer großen Sport-Persönlichkeit gereift“, sagte Heynckes. In seiner Rolle als TV-Experte beim TV-Sender Sky sei Matthäus authentisch. „Ein Mensch, der sich nicht verstellt, sondern klipp und klar, aber nie verletzend seine Meinung äußert.“ Er habe das Gefühl, „dass er tief zufrieden ist mit seinem aktuellen Leben“.

Werder-Profi Mbom fordert mehr Fokus auf Kampf gegen Rassismus

U21-Nationalspieler Jean-Manuel Mbom vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen wünscht sich eine dauerhafte öffentliche Auseinandersetzung mit Rassismus. „Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, den Fokus immer wieder auf dieses Thema zu legen, weil es einfach nicht abgeschlossen ist und uns immer wieder begegnet“, sagte Mbom auf der Werder-Webseite: „Gerade Sportler sind da auch immer wieder betroffen.“

Mit den Kommentaren von Zlatan Ibrahimovic (Inter Mailand) an die Adresse von Basketball-Superstar LeBron James stimmt der 21-Jährige nicht überein. Er könne verstehen, „woher die Meinung von Zlatan kommt, aber ich finde, in der heutigen Zeit sollte jeder seine Plattform nutzen.“ Der Schwede Ibrahimovic forderte Sportler wie James kürzlich in einem Interview dazu auf, dabei zu bleiben, „worin du gut bist.“

Mbom wird als Gesprächspartner in einer gemeinsamen Dokumentation von Amazon und dem ZDF im Juni zu sehen sein. Der Film „Schwarzer Adler“ erzählt die Geschichte schwarzer Nationalspieler, die für Deutschland gespielt haben: „Ich dachte mir, dass es eine gute Gelegenheit ist, noch einmal mehr Licht auf das Thema Rassismus zu werfen.“

Das Engagement seines Vereins bewertet der Mittelfeldspieler sehr positiv. Er sei „natürlich auch in den Sozialen Netzwerken unterwegs“ und finde es „stark, dass ein Klub wie Werder Bremen sich dauerhaft engagiert und wach ist. Das supporte ich natürlich und merke auch im direkten Umgang mit den Leuten, die hier im Klub arbeiten, dass Werder ein sehr weltoffener Verein ist.“

Baumgart kritisiert Schiedsrichter scharf

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn hat nach dem Remis in Karlsruhe erneut heftige Schiedsrichter-Kritik geübt. „Ich versuche gerade sehr, mich zurückzuhalten, weil es sehr, sehr traurig für uns ist. Und ich meine wirklich traurig. Die Entscheidungen, die jedes Wochenende fallen, sind mittlerweile für den ganzen Sport traurig“, sagte der 49-Jährige nach dem 2:2 beim Karlsruher SC in einem Sky-Interview.

Zuletzt hatte Baumgart bereits nach der DFB-Pokal-Niederlage bei Borussia Dortmund mit harscher Kritik an Schiedsrichter Tobias Stieler für Wirbel gesorgt und war dafür vom Deutschen Fußball-Bund ermahnt worden. Er werde „bestimmt demnächst wieder eine Nachricht bekommen, da wird man mir erklären, dass das alles korrekt und in Ordnung ist“, schimpfte Baumgart nun. Was ihn diesmal in Rage brachte, war eine Szene in der 90. Minute: Jamilu Collins sah wegen eines vermeintlichen Zeitspiels bei einem Einwurf die Gelb-Rote Karte von Schiedsrichter Harm Osmers. In der Nachspielzeit kassierten die Ostwestfalen dann durch Babacar Gueye (90.+2) den Ausgleich zum 2:2.

Er finde es „schwierig, dass Spiele über eine solche Art entschieden werden. Das hatte mit dem Spiel gar nichts zu tun“, sagte Baumgart. „Der wichtigste Mann oder der, der ein schönes Fußballspiel maßgeblich entscheidet, ist der, der eigentlich gar nicht zu sehen sein sollte. Null. Der bringt sich aber in den Vordergrund. Jetzt heißt es wieder, 17 Sekunden, elf Sekunden, zwölf. Das ist eine Entscheidung, die hat er getroffen.“ Er sei „dann vielleicht auch zu emotional am Rand, es heißt ja dann immer, wir müssen den Respekt haben. Wenn ich den nicht hatte, entschuldige ich mich“, sagte er.

Er finde es „nur schwierig, dass solche Spiele immer durch - es ist ja nicht das erste Mal, dass Spiele auf komische Art und Weise enden“, sagte Baumgart und kritisierte, dass „der entscheidendste Mann heute leider kein Fußballer“ gewesen sei. „Dabei haben beide Mannschaften meines Erachtens ein gutes Fußballspiel gemacht.“