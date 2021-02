Löw öffnet Müller, Boateng und Hummels die Tür

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 28. Februar 2021:

Nagelsmann rügt Angeliño nach Tweet

Der Tweet von Leipzigs Linksaußen Angeliño hat ein Nachspiel. Julian Nagelsmann kündigte eine Aufarbeitung der Kommunikations-Panne des Spaniers durch das Dementi einer Vereinsmitteilung über eine Verletzung an. Allzu böse wollte der Trainer aber nicht mit dem 24-Jährigen sein. „Natürlich werden wir das mit ihm besprechen, dass er das Tweeten sein lässt in Zukunft auf dieser Art und Weise. Es war nicht das Cleverste“, sagte Nagelsmann nach dem 3:2 gegen Borussia Mönchengladbach. „Grundsätzlich mag ihn ja dafür, dass man ihn immer bremsen muss, weil er immer spielen will. Es nervt ihn, dass er ein Spiel aussetzen muss oder vielleicht noch eins, das wissen wir jetzt noch nicht.“

Leipzig hatte vor der Partie am Sonnabend getwittert, dass Angeliño mit „leichten muskulären Problemen“ ausfalle. Darauf reagierte der Profi und antwortete, dass es kein Muskelproblem gebe und er fit sei. Wenig später war dieser Tweet wieder gelöscht. „Er denkt, dass er spielen kann, hat aber vom Bild her eine klare Muskelverletzung. Ich weiß nicht ob er weggeguckt hat, da muss man schon studiert haben dafür, damit man im MRT-Bild irgendwas erkennt“, sagte Nagelsmann. „Die Ärzte haben es ihm erklärt. Wir wollen nicht, dass er acht Wochen ausfällt, weil es eine blöde Stelle ist.“

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann nimmt sich seinen Star Angeliño nach dessen Tweet zur Brust.

Foto: Imago / motivio

Schwenkt Löw bei Müller, Boateng und Hummels um?

Joachim Löw kann sich unter gewissen Umständen nun doch eine Rückkehr seiner ausgebooteten Rio-Weltmeister um Thomas Müller vorstellen. „Wenn man einen Umbruch beginnt, sollte man ihn nie abbrechen und wieder in die völlig andere Richtung gehen“, sagte der Bundestrainer in der ARD-Sportschau und betonte: „Es ist aber so, dass uns durch die Pandemie fast ein Jahr gestohlen worden ist. Also kann man sich jetzt wirklich überlegen, ob man so einen Umbruch vielleicht mal unterbricht, wenn es unbedingt erforderlich ist.“

Das wäre eine echte Kehrtwende. Zuletzt hatte Löw auf die wiederholten Forderungen nach einem Comeback der altgedienten Stars wiederholt ablehnend reagiert. Eine abschließende Entscheidung will der Bundestrainer erst bei der Nominierung seines EM-Kaders im Mai treffen. „Wenn ich der Meinung bin, wir brauchen noch den ein oder anderen Prozentpunkt oder den ein oder anderen Energiegeber, sportlich gesehen oder in der Führung“, sagte er, dann sei eine Rückkehr von Müller, Mats Hummels oder Jérôme Boateng denkbar.

Völler stärkt Trainer: „Bosz ist unser Plan B!“

Leverkusens Sportchef Rudi Völler ist von Trainer Peter Bosz trotz der jüngsten Rückschläge überzeugt und denkt nach eigener Aussage nicht an eine Alternative. „Peter Bosz ist unser Plan B!“, sagte der 60-Jährige der „Bild am Sonntag“. Bosz (57) sei immer noch derselbe Trainer, mit dem der Werksclub vor zwei Monaten Tabellenführer war. „Von dessen Spielstil alle begeistert waren und den wir genau so wollten, weil er absolut zu Bayer 04 passt.“ Der Niederländer sei ein „sehr ehrlicher Mensch, fast schon zu ehrlich und zu kritisch mit sich selbst“, sagte Völler. „Er kennt die Situation, redet nichts schön. Das schätzen wir an ihm.“

Neben dem bitteren Aus in der Zwischenrunde der Europa League gegen Young Boys Bern und dem Scheitern im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen sind die Leverkusener auch in der Bundesliga vom Champions-League-Kurs abgekommen. Völler nannte die Gesamtsituation „natürlich kritisch“.

Stehen zusammen auch in Krisenzeiten: Rudi Völler (r.) und Leverkusens Trainer Peter Bosz.

Foto: Imago / Kolvenbach

Eintracht-Trainer Hütter: „Ich bleibe“

Adi Hütter wird nach eigener Aussage nicht Trainer von Borussia Mönchengladbach in der kommenden Saison. „Ich bleibe“, betonte der Chefcoach von Eintracht Frankfurt bei „Sky90“. Der 51 Jahre alte Österreicher wurde zuletzt als möglicher Nachfolger von Marco Rose gehandelt, der im Sommer von Gladbach nach Dortmund wechselt. „Mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe einen Vertrag (bis 2023) bei der Eintracht, wo ich mich sehr wohl fühle. Deswegen gibt es überhaupt keine Diskussion“, sagte Hütter.

Schalke-Aus für Gross, Schneider und Riether

Tabula rasa bei Schalke 04: Der Tabellenletzte hat sich von Sportvorstand Jochen Schneider (50), Trainer Christian Gross (66), Co-Trainer Rainer Widmayer (53), Lizenzspieler-Koordinator Sascha Riether (37) und Athletik-Coach Werner Leuthard (59) getrennt.

Die für Montag angesetzte Trainingseinheit wird von den Athletik-Trainern geleitet, die Suche nach einem neuen Coach dauert an. Ex-HSV-Manager Peter Knäbel (54), Leiter der „Knappenschmiede“, beerbt zunächst Schneider. Zudem wird Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah (42) als Riether-Nachfolger die Koordination der Lizenzspielerabteilung übernehmen.

Werner: So wichtig ist Tuchel für mich

Nationalstürmer Timo Werner hat nach eigener Aussage beim FC Chelsea „die schlimmste Zeit“ seiner Karriere überstanden und lobt die Zusammenarbeit mit Thomas Tuchel. „Ich bin nie so lange ohne Tor geblieben, deshalb bin ich froh, dass es vor zwei Spielen zu Ende gegangen ist. Es war eine schwierige Zeit, ohne dieses Gefühl (des Torerfolgs)“, sagte der 24-Jährige bei Sky. Werner war vor dieser Saison von Leipzig in die Premier League gewechselt. Von Ende November bis Mitte Februar war er für 14 Ligaspiele und auch in der Champions League ohne eigenen Treffer geblieben.

Thomas Tuchel unterstützt Timo Werner nach allen Regeln der Kunst.

Foto: Imago / Colorsport

Wichtiger Faktor für seinen jüngsten Formanstieg ist aus Sicht von Werner der neue Chelsea-Coach Tuchel, der Ende Januar als Nachfolger von Frank Lampard übernommen hat. „Er hat mir Vertrauen zurückgegeben, um der Timo aus der Bundesliga zu sein und wieder Tore zu schießen“, sagte der Angreifer. Er habe nach seinem Wechsel Unterschiede zur Bundesliga festgestellt. „Es ist mehr Arbeit in England. Du musst als Team mehr defensiv arbeiten als in der Bundesliga. Ich habe jetzt verstanden, dass die Premier League sehr hart ist.“

Ex-BVB-Profi Dembélé trifft für Barça

Der FC Barcelona hat sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz verbessert. Die Katalanen gewannen das Verfolgerduell bei Europa-League-Sieger FC Sevilla mit 2:0 (1:0) und setzten ihre Aufholjagd in der Primera División fort. Der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé traf zur Führung (29.), für den Schlusspunkt sorgte Superstar Lionel Messi (86.).

Für Sevilla ging eine Serie von sechs Liga-Siegen in Folge zu Ende, Barça ist hingegen in der Meisterschaft schon 15 Partien ohne Niederlage. Mit 53 Punkten schob sich Barcelona am ewigen Rivalen Real Madrid (52) vorbei. Die Königlichen spielen erst am Montag (21 Uhr) gegen Real Sociedad aus San Sebastian.

Die Tabellenspitze in Spanien:

1. Atlético Madrid: 23 Spiele, 55 Punkte

2. FC Barcelona: 25 Spiele, 53 Punkte

3. Real Madrid: 24 Spiele, 52 Punkte

4. FC Sevilla: 24 Spiele, 48 Punkte

Ronaldo trifft, Juve patzt: Titelchancen schwinden

Auch das 19. Saisontor von Superstar Cristiano Ronaldo hat Juventus Turin nicht vor dem nächsten Rückschlag im Titelkampf bewahrt. Am 24. Spieltag der Serie A kam der Serienmeister bei Hellas Verona über ein 1:1 (0:0) nicht hinaus. Der fünfmalige Weltfußballer Ronaldo brachte die Alte Dame, die dem zehnten Scudetto in Folge hinterherjagt, in der 49. Minute zunächst auf Kurs. Dem Tschechen Antonin Barak (77.) gelang allerdings der Ausgleich.

Juve-Trainer Andrea Pirlo gab der fehlenden Erfahrung seiner aufgebotenen Mannschaft die Schuld: „Wir hatten unerfahrene Spieler und Youngster auf dem Platz. Es gibt Kleinigkeiten, die sie nicht verstehen. Ich habe Ronaldo und Alex Sandro gesagt, dass man ihre Stimmen auf dem Platz hören muss, aber es hat nicht gereicht.“

Die Tabellenspitze in Italien:

1. Inter Mailand: 23 Spiele, 53 Punkte

2. AC Mailand: 23 Spiele, 49 Punkte

3. Juventus Turin: 23 Spiele, 46 Punkte

4. Atalanta Bergamo: 24 Spiele, 46 Punkte

Lesen Sie auch den Fußball-Ticker vom Sonnabend: