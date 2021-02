Revolte gegen Trainer Gross? Schalke schweigt zu Vorwurf

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 27. Februar 2021:

Mourinho macht sein Job ohne Druck kein Spaß

Star-Trainer Jose Mourinho (58) macht die angespannte Lage bei seinem Premier-League-Klub Tottenham Hotspur nicht zu schaffen - im Gegenteil. „Das Problem ist, wenn man keinen Druck hat“, erklärte der portugiesische Teammanager: „Er ist wie Sauerstoff, er ist unser Leben.“

Die Londoner kassierten in ihren vergangenen sechs Ligaspielen fünf Niederlagen. In der Europa League gelang indes der Einzug ins Achtelfinale nach zwei klaren Siegen über den Wolfsberger AC aus Österreich. Dort trifft Tottenham auf Dinamo Zagreb.

Druck gehöre einfach zum Geschäft, betonte Mourinho. „Man gewöhnt sich einfach daran und auch daran, wie die Presse zu dieser Zeit ist, man muss sich einfach daran anpassen.“ In der Meisterschaft bekommt es der Tabellenneunte als nächstes am Sonntag (15.00 Uhr) mit dem FC Burnley zu tun.

Köpke sieht Torwartentwicklung mit Sorge

Andreas Köpke, Torwarttrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, hat angesichts mangelnder Einsatzchancen junger Schlussmänner vor möglichen Langzeitfolgen gewarnt. „Die Jungs, die da im Blickpunkt stehen, wie zum Beispiel Alexander Nübel, Markus Schubert und Lennart Grill, bekommen zu wenig Spiele, um sich weiterzuentwickeln. Als junger Torwart ist Spielpraxis durch nichts zu ersetzen“, sagte der 58-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Wir müssen schon aufpassen, dass wir nach der "Generation Neuer/ter Stegen" keine Probleme bekommen.“

Nübel (24/FC Bayern), Schubert (22/Eintracht Frankfurt) und Grill (22/Bayer Leverkusen) sind aktuell keine Stammkräfte bei ihren Teams. Zuletzt hatte der frühere Nationaltorhüter Roman Weidenfeller falsches Torwart-Training in der Bundesliga kritisiert. „Die Torhüter werden heutzutage offenbar mehr darauf trainiert, als elfter Feldspieler zu agieren“, erläuterte der Weltmeister von 2014 in der „Bild“. „Dabei – so finde ich – werden die Grundlagen vernachlässigt. Das Wichtigste ist in meinen Augen aber immer noch, dass sie Bälle abwehren und halten.“



Wegen politischer Statements: Ibrahimovic pestet gegen NBA-Star

Fußball-Exzentriker Zlatan Ibrahimovic hat sich mit einem Rüffel für Basketball-Superstar LeBron James ins Abseits begeben. Der Schwede vom AC Mailand echauffierte sich in einem Uefa-Interview für "Discovery+" in Schweden gegen Sportler, die sich auf die politische Bühne begeben. Und pickte sich als Beispiel James heraus. „Mach, worin du gut bist. Bleib dabei“, sagte „Ibra“.

Er bewundere LeBron James für das, was er auf dem Parkett mache. „Er ist phänomenal, aber ich mag es nicht, wenn Leute einen bestimmten Status haben und dann losgehen und Politik machen“, sagte Ibrahimovic, „ich spiele Fußball, weil ich der Beste dort bin. Ich mache keine Politik. Wenn ich das wollte, würde ich in die Politik gehen.“

Schweigen ist für LeBron James allerdings undenkbar. „Auf keinen Fall würde ich mich nur auf Sport beschränken. Ich weiß, welche Kraft meine Stimme hat“, sagte der viermalige NBA-Champion nach dem 102:93-Erfolg seiner Los Angeles Lakers am Freitagabend gegen Portland.

Am Ende des Tages würde er „niemals die Klappe halten über Dinge, die falsch sind. Ich predige über mein Volk, und ich predige über Gleichheit, soziale Ungerechtigkeit, Rassismus, Unterdrückung von Wählern. Dinge, die in unserer Gemeinde vor sich gehen“, sagte James.

Ibrahimovic dürfte mit seiner Meinung zur politischen Betätigung von Sportlern ziemlich alleine dastehen. Zunehmend nutzen Athleten/innen ihre Stimme, um auf soziale Missstände hinzuweisen. Wie auch James, der sich für die Abschaffung sozialer Ungerechtigkeiten einsetzt und auch in der Black-Lives-Matter-Bewegung aktiv ist. Immer wieder erhob er auch seine Stimme gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump.

Revolte gegen Gross? Schalke schweigt zu Vorwürfen

Der FC Schalke 04 will sich zu den Berichten, wonach mehrere Führungsspieler die Ablösung von Trainer Christian Gross gefordert haben sollen, nicht äußern. „Wir sagen zu solchen Spekulationen nichts“, teilte ein Sprecher des Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga am Samstagmorgen auf Anfrage mit.

Übereinstimmenden Medienberichten von Freitag zufolge sollen mehrere Profis in dieser Woche vor der Partie beim VfB Stuttgart (15.30 Uhr/Sky) die Ablösung von Gross gefordert haben. Dies berichteten der Pay-TV-Sender "Sky", die "Funke Mediengruppe" und "Sport1". Schalkes sportliche Führung um Sportvorstand Jochen Schneider habe dies abgelehnt.

Der 66 Jahre alte Schweizer Gross hatte kurz vor dem Jahreswechsel als bereits vierter Schalke-Trainer dieser Saison übernommen. Mit nur fünf Punkten aus neun Partien gelang aber auch ihm bislang nicht die Wende.