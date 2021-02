Schock – Bayern-Star Tolisso droht Saisonaus

Corentin Tolisso dürfte dem FC Bayern in der entscheidenden Saisonphase fehlen.

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 19. Februar 2021:

Doping: UEFA sperrt zwei Salzburg-Profis

Die Disziplinarkommission der UEFA hat die Profis Sekou Koita und Mohamed Camara vom österreichischen Meister Red Bull Salzburg wegen Dopings für je drei Monate gesperrt. Der Verband sieht zwar kein vorsätzliches Vergehen. Allerdings wurden die beiden Malier bestraft, weil jeder Spieler selbst dafür verantwortlich ist, welche Wirkstoffe in seinen Körper gelangen.

Koita und Camara (beide 21) waren im Dezember nach einer Reise mit der Nationalmannschaft Malis positiv getestet worden. Dort soll ihnen nach Angaben von RB der Teamarzt ein Mittel gegen Höhenkrankheit verabreicht haben, das einen Wirkstoff enthielt, der auf der Dopingliste steht. Der Arzt sei vom malischen Verband umgehend suspendiert worden.

Die Sperre bedeute für RB „einen herben sportlichen Verlust“, Geschäftsführer Stefan Reiter: „Aber auch wenn wir völlig unverschuldet in diese Situation gekommen sind, trifft uns die Entscheidung nicht unvorbereitet, weil wir den Kader entsprechend ausgerichtet haben.“

Bayern wohl monatelang ohne Tolisso

Der von Personalproblemen geplagte FC Bayern München beklagt zum Start in die entscheidende Saisonphase einen weiteren Ausfall. Der französische Weltmeister Corentin Tolisso hat sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung beim nicht-öffentlichen Training am Donnerstag einen Muskelsehnenriss zugezogen. Das würde eine langfristige Pause bedeuten. Die medizinische Abteilung des Bundesliga-Tabellenführers gehe von einer Ausfallzeit „von bis zu sechs Monaten“ aus, wie die „Bild“ am Freitag berichtete.

Vom FC Bayern gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Trainer Hansi Flick dürfte am Mittag in der Pressekonferenz zum Liga-Topspiel am Sonnabend (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt für Aufklärung sorgen. Aus dem Verein war zu hören, dass es sich bei der Blessur um „keine Bagatelle“ handeln würde und der Mittelfeldspieler länger ausfallen werde.

Der 24-Jährige, der im Sommer 2017 für die damalige Münchner Rekordablöse von 41,5 Millionen Euro von Olympique Lyon verpflichtet worden war, wird immer wieder von Verletzungen gestoppt. Die schwerste war ein Kreuzband- und Außenmeniskusriss im September 2018. Das Knie soll diesmal nicht betroffen sein. Am vergangenen Montag hatte er beim 3:3 im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld noch per Kopf sein erstes Saisontor erzielt.

Profifußball gedenkt der Opfer von Hanau

Der deutsche Profifußball gedenkt am ersten Jahrestag nach dem rassistischen Anschlag der Todesopfer von Hanau. „Der rassistisch motivierte Anschlag von Hanau hat Wunden geschlagen, die nicht verheilen werden – vor allem natürlich in den Herzen der Angehörigen, aber auch in einer ganzen Stadt“, schrieb Vizepräsident Günter Distelrath im Namen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag. „Der DFB trauert um die Opfer von Hanau.“

Zahlreiche Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga erinnerten am Freitag via Twitter an die neun Opfer.

Am 19. Februar vergangenen Jahres hatte der 43 Jahre alte Deutsche Tobias R. in Hanau neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er mutmaßlich seine Mutter und schließlich sich selbst tötete. Der Täter habe eine zutiefst rassistische Gesinnung gehabt, so die Bundesanwaltschaft.

Bayern holen Hoffenheims Torhüterin Leitzig

Vizemeister Bayern München hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison in der Frauen-Bundesliga perfekt gemacht. Von der TSG Hoffenheim wechselt Torhüterin Janina Leitzig zum Spitzenreiter. Die 21-Jährige hat beim FC Bayern einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, wie der Verein am Freitag mitteilte.

Trainer Jens Scheuer lobte Leitzig als „hochtalentierte“ Torhüterin: „Wir freuen uns, dass sich Janina für uns entschieden hat und ich bin mir sicher, dass sie bei uns noch weitere Entwicklungsschritte machen kann.“ Für die TSG hat die 1,82 Meter große Leitzig bereits 28 Pflichtspiele absolviert.

Pizzalieferant kommt bei Hoffenheim-Spiel groß raus

Die Verletzungspause von Mijat Gacinovic hat einem Pizzalieferanten beim Europa-League-Spiel von Molde FK gegen die TSG 1899 Hoffenheim (3:3) zu ungeahnter TV-Präsenz verholfen. Als der Serbe am Donnerstagabend am Spielfeldrand behandelt wurde, war bei dem Geisterspiel in Villarreal im Hintergrund ein Mann mit zwei großen Pizzaschachteln zu sehen.

Der deutsche Lieferando-Dienst twitterte am Donnerstagabend an die Kraichgauer: „Wer hat da von euch bestellt?“ Und fügte später an: „Ist auch egal. Der Herr Dabbur hätte sich die Pizza heute aber verdient.“

Munas Dabbur gelangen bei der Partie zwei Treffer, der Israeli verschoss aber auch einen Elfmeter.

Augsburgs Trainer Herrlich bekommt Jobgarantie

Trainer Heiko Herrlich hat beim abstiegsbedrohten Bundesligisten FC Augsburg trotz der anhaltenden Misere von Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter eine Jobgarantie bekommen. „Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht nur die Saison zusammen beenden, sondern dass Heiko Herrlich wegen seiner Qualitäten als Trainer und als Mensch sehr langfristig beim FC Augsburg tätig sein wird“, erklärte Reuter in einem Interview mit der „Augsburger Allgemeinen“. Gründe für einen Sinneswandel „kann ich mir im Moment nicht vorstellen“.

Ausdrücklich bejahte der Weltmeister von 1990 die Frage nach 100-prozentiger Rückendeckung für den Coach im Verein. „Es ist wichtig, dass man nicht einfach ein Bauernopfer findet, weil es populistisch ist, sondern nur der eigenen Überzeugung folgt“.

Augsburg wandelt nach sechs Niederlagen in den vergangenen sieben Spielen an der Grenze zur Gefahrenzone. Der Vorsprung von Herrlichs Mannschaft auf den Relegationsplatz beträgt vor dem Punktspiel am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) gegen Bayer Leverkusen lediglich vier Punkte.