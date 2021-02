Medwedew weiter - Zverev in Night Session gegen Djokovic

Melbourne. Alexander Zverev tritt zu seinem Viertelfinale bei den Australian Open gegen den Titelverteidiger und Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic in der Night Session an.

Das Match wurde von den Organisatoren des Grand-Slam-Tennisturniers in Melbourne erwartungsgemäß als letzte Partie des Tages am Dienstag (ca. 11.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena angesetzt, wie aus dem Terminplan hervorgeht. Zuvor (9.00 Uhr) stehen sich dort im Damen-Viertelfinale Serena Williams aus den USA und die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep gegenüber.

Im Viertelfinale kommt es zu einem russischen Tennis-Duell zwischen den ATP-Cup-Siegern Daniil Medwedew und Andrej Rubljow. Der Weltranglisten-Vierte und ATP-Finals-Champion Medwedew gewann in Melbourne souverän gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald 6:4, 6:2, 6:3. Wenig später profitierte Rubljow im Match gegen den Norweger Casper Ruud von der Aufgabe seines Gegners. Rubljow führte 6:2, 7:6 (7:3), als Ruud nicht weiterspielen konnte. Über die Gründe war zunächst nichts bekannt.

Da auch der Qualifikant Aslan Karazew am Vortag weitergekommen war, stehen erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier vier russische Herren im Viertelfinale. Karazew bekommt es mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow zu tun, der sich gegen den Österreicher Dominic Thiem durchgesetzt hatte.

Für Medwedew war es der 18. Sieg in Serie. Zum Ende des vergangenen Jahres hatte er das Masters-1000-Event in Paris und die ATP Finals in London gewonnen. Zu Beginn dieser Saison holte er zusammen mit seinem Landsmann Rubljow den ATP Cup und gewann alle seine vier Einzel.

Die Weltranglisten-Fünfte Jelina Switolina ist überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Die 26 Jahre alte Tennisspielerin aus der Ukraine verlor in Melbourne gegen die ungesetzte Amerikanerin Jessica Pegula 4:6, 6:3, 3:6. Pegula ist die Nummer 61 der Weltrangliste und steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Dort trifft sieauf ihre US-Kollegin Jennifer Brady, die gegen die Kroatin Donna Vekic mit 6:1, 7:5 gewann.

© dpa-infocom, dpa:210215-99-444359/3