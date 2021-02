BVB kassiert die nächste Millionen-Rate für Dembélé

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 14. Februar 2021:

BVB kassiert weitere fünf Millionen für Dembélé

Borussia Dortmund darf sich offenbar über weitere Millionen aus dem Verkauf von Ousmane Dembélé an FC Barcelona freuen. Der Franzose absolvierte beim 5:1 (2:0)-Erfolg gegen Deportivo Alaves seinen 100. Pflichteinsatz für den spanischen Topclub, weshalb nun eine weitere Bonuszahlung über fünf Millionen Euro fällig soll sein. Dies berichten spanische Medien.

Dembélé war im August 2017 mit vielen Nebengeräuschen für eine Sockelablöse von 105 Millionen von Dortmund nach Barcelona gewechselt. Bereits nach 25, 50 und 75 Partien des Flügelspielers waren jeweils weitere fünf Millionen Euro fällig, auch für zwei Champions-League-Teilnahmen der Blaugrana kassierte der BVB zusätzlich ab. Mittlerweile soll die Transfersumme für den Offensivspieler auf mindestens 135 Millionen angestiegen sein.

Der 23-Jährige hatte seit seiner Ankunft in Barcelona immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, in dieser Saison kommt er bislang auf 16 Liga-Einsätze (zwei Tore).

FC Bayern setzt auf „Baustein“ Upamecano

Der FC Bayern München sieht in Neuzugang Dayot Upamecano von RB Leipzig einen Schlüsselspieler für die Zukunft. „Wir sind glücklich, dass wir Dayot Upamecano für den FC Bayern München gewinnen konnten. Dayot wird ein sehr wichtiger Baustein für unsere Mannschaft in den kommenden Jahren sein, davon sind wir überzeugt“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Der 22 Jahre alte Innenverteidiger wird ab dem Sommer für die Bayern aktiv sein, sein Vertrag läuft bis 2026. Auch englischen Spitzenclubs wie dem FC Liverpool und dem FC Chelsea wurde Interesse an dem Franzosen nachgesagt. Upamecano kann Leipzig für eine Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro verlassen.

Leipzigs Dayot Upamecano ist beim FC Bayern als neuer Abwehrchef eingeplant.

Foto: imago / Sven Simon

Draxler trifft bei knappem PSG-Sieg

Auch dank eines Treffers von Nationalspieler Julian Draxler hat Paris St. Germain einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen OGC Nizza in der Ligue 1 gefeiert. „Wichtige drei Punkte heute“, schrieb Draxler bei Instagram. Der Ex-Schalker und -Wolfsburger war in der 22. Minute zum Führungstor für PSG erfolgreich, Rony Lopes (50.) traf für die Mannschaft von der Cote d'Azur. Moise Kean (77.) brachte den Sieg des Hauptstadtclubs unter Dach und Fach. Auffallend bei PSG waren die kunterbunten Trikots in Pink und Lila.

Wie Draxler stand auch der Ex-Schalker Thilo Kehrer in der Anfangsformation des Titelverteidigers. PSG musste allerdings auf einige Stars wie Neymar, Angel Di Maria und Marco Verratti verzichten. Der brasilianische Superstar Neymar fällt aufgrund einer Adduktorenverletzung vier Wochen aus und steht auch am Dienstag (21Uhr/DAZN) im Achtelfinal-Hinspiel gegen seinen Ex-Club FC Barcelona nicht zur Verfügung.

Bochum verlängert mit Kapitän Losilla

HSV-Aufstiegsrivale VfL Bochum hat den Vertrag mit Kapitän Anthony Losilla um eine weitere Saison bis 30. Juni 2022 verlängert. „Der VfL ist der Verein, für den ich die meisten Spiele meiner Karriere absolviert habe“, sagte der 34-jährige Franzose. Die Mannschaft habe im vergangenen Jahr eine positive Entwicklung genommen, ergänzte Losilla: „Diese Entwicklung wollen wir fortsetzen, und ich möchte weiterhin meinen Teil dazu beitragen, um die Mannschaft dabei zu unterstützen.“