Boris Herrmann soll Joachim Löws Nationalspieler motivieren

Der Fußball-Ticker am Montag, den 8. Februar 2021:

Hertha macht Berliner Werthmüller zum Profi

Ruwen Werthmüller hat bei Hertha BSC seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben. Der 20 Jahre alte gebürtige Berliner wurde mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet, wie der Verein mitteilte. Werthmüller spielt bisher in der U23 und absolvierte auch schon Einsätze in der Junioren-Nationalmannschaft der Schweiz.

„Für mich ist es eine Bestätigung und eine Belohnung für die harte Arbeit in den vergangenen Jahren“, sagte Werthmüller in einer Mitteilung am Montag. Er spielt bereits seit 2010 bei der Hertha.

"Spürbares" Daten-Bußgeld für den VfB?

Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink will noch im Februar seine Ermittlungen in der Datenaffäre des VfB Stuttgart abschließen und über das Bußgeld entscheiden. „Es muss ein spürbares Bußgeld sein“, bekräftigte Brink am Montag in Stuttgart. Es sei klar, dass bei umsatzstarken Unternehmen ein hohes Bußgeld verhängt werden müsse, „um einen Erfolg zu erzielen“. Brink schränkte aber ein, er werde seinen möglichen Rahmen von bis zu 20 Millionen Euro hier nicht ausschöpfen. Das Bußgeld bemesse sich auch danach, wie kooperationsbereit die Betroffenen sind. „Ich habe, was das Auskunftsverhalten angeht, nichts zu bemängeln“, sagte der oberste Datenschützer.

Die Datenaffäre und ihre Aufarbeitung gelten als zentrale Themen des Machtkampfs zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt. Zwischen 2016 und 2018 sollen vom VfB wiederholt Zehntausende Mitgliederdaten an Dritte weitergereicht worden sein – unter anderem, um die im Sommer 2017 beschlossene Ausgliederung der Profiabteilung voranzutreiben. Mit der Aufklärung der Affäre hat Vogt die Kanzlei Esecon beauftragt. Vorstandschef Hitzlsperger hatte sich gegen Vorwürfe gewehrt, Einfluss auf die Untersuchungen genommen zu haben.

Datenschützer Brink lobte, der VfB habe große Anstrengungen unternommen, um „Licht ins Dunkel“ zu bringen. Gleichwohl werde er alle seine Möglichkeiten als oberste Datenschutz-Aufsichtsbehörde ausschöpfen. Man vernehme Zeugen und sichte Unterlagen. In Gesprächen mit dem Präsidenten und AG-Verantwortlichen am vergangenen Mittwoch habe man auch über das Bußgeld gesprochen, damit der Verein wisse, worauf er sich einzustellen habe.

Sevilla droht Ausfall von Ocampos gegen BVB

Europa-League-Sieger FC Sevilla bangt in den Achtelfinalspielen der Champions League am 17. Februar und 9. März gegen Borussia Dortmund um den Einsatz von Mittelfeldspieler Lucas Ocampos. Der 26-jährige Argentinier erlitt am Sonnabend beim Spiel gegen den FC Getafe (3:0) nach einem brutalen Foulspiel von Djene, der dafür vom Platz flog, eine Syndesmoseverletzung, die Ocampos bis auf Weiteres zu einer Pause zwingt.

Über die Dauer des Ausfalls machten die Andalusier keine Angaben. In den Medien wird über eine Pause von vier bis sechs Wochen spekuliert.

Fans glauben nicht an Khedira und Huntelaar

Bundesligist Eintracht Frankfurt hat sich laut einer FanQ-Blitzumfrage unter Fans im Auftrag des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch die Rückholaktion von Luka Jovic (23) im Winter-Transferfenster am besten verstärkt.

48,5 Prozent der Teilnehmer waren der Meinung, dass die Hessen mit der Ausleihe von Jovic von Real Madrid den besten Transfer aller Bundesliga-Klubs getätigt haben. 14,4 Prozent der Fußballfans glauben, dass RB Leipzig mit Dominik Szoboszlai ebenfalls eine gute Verpflichtung unter Dach und Fach gebracht hat. Der 20-jährige Ungar wechselte für eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro von RB Salzburg nach Leipzig.

Lediglich sechs Prozent der Teilnehmer halten dagegen die Rückkehr von Rio-Weltmeister Sami Khedira in die Bundesliga für eine Erfolgsgeschichte. Der 33-Jährige wechselte ablösefrei von Juventus Turin zu Hertha BSC. Gar nur 0,3 Prozent der Fans glauben, dass der Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar bei Schalke 04 sportlich „einschlagen“ wird. Zurzeit ist der Niederländer dauerverletzt.

Auf die Frage nach dem besten Wintertransfer in Sachen Preis-Leistung-Verhältnis schnitt wiederum Jovic am besten ab (28,1 Prozent). Dahinter folgen Szoboszlai (15,7) und Khedira (12,3).

Bierhoff will Herrmann zur Nationalelf einladen

Oliver Bierhoff will Weltumsegler Boris Herrmann zur Fußball-Nationalmannschaft holen. „Ich möchte ihn mal zur Mannschaft einladen, weil wir immer wieder von solchen Persönlichkeiten profitieren“, sagte der Nationalmannschafts-Manager am Sonntag in der ARD-„Sportschau“. „Auch wenn er nicht Fußball-Geschichten erzählen kann. Das ist auch nicht wichtig.“ Vielmehr geht es dem 52-Jährigen um Psychologie und Mentalität.

Kennt sich auch mit Pyrotechnik aus: Boris Herrmann, hier bei seiner Vendée-Zielankunft in Les-Sables-d'Olonne.

Bierhoff zeigte sich beeindruckt von der Leistung des 39-jährigen Herrmann bei der Vendée Globe. Der Hamburger hatte bei der härtesten Regatta nach über 80 Tagen allein auf den Weltmeeren Platz fünf belegt. „Den Fokus haben, Widerstände überstehen, auch durchhalten in schwierigen Momenten. Diese Disziplin ist unglaublich, dieser Siegeswille, da bis zum Ende durchzugehen“, sagte Bierhoff. Herrmann hatte in der „Sportschau“ im Beisein des DFB-Direktors die Viertelfinal-Paarungen ausgelost.

Herrmann will 2024/25 erneut an der Vendée Globe teilnehmen. „Ich bin schon wieder am Planen, habe meine Frau um Einverständnis gebeten. Sie sagt: Okay, einmal noch, die vier Jahre“, berichtete er in der „Sportschau“.

Europa League: Hoffenheim wartet auf Entscheidung

Die TSG 1899 Hoffenheim erwartet an diesem Montag eine Entscheidung über das Europa-League-Hinspiel bei Molde FK. Dann läuft nach Clubangaben auch die Frist der Uefa ab. Die erste Partie der ersten K.o.-Runde ist für den 18. Februar in Norwegen angesetzt, wird aber dort nach TSG-Angaben nicht stattfinden können. Die Grenzen des skandinavischen Landes sind seit dem 29. Januar für praktisch alle Menschen dicht, die nicht in Norwegen wohnen. Zunächst sollte diese Maßnahme für 14 Tage gelten. Inwieweit sie verlängert wird, ist noch unklar.

Im Terminkalender von Molde stand am Montagvormittag zwar weiterhin das heimische Aker-Stadion als Austragungsort. Nach dpa-Informationen überlegt Molde aber eine Auslandsreise als eine Art Trainingslager zwischen dem Hin- und Rückspiel, das am 25. Februar in Sinsheim ansteht. Eine zwischenzeitliche Rückkehr ergibt nach derzeitigem Stand kaum Sinn, da der viermalige norwegische Meister dann in Quarantäne müsste.

Borussia Dortmund: 26,3 Millionen Euro Verlust

Borussia Dortmund hat das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2020/2021 mit einem Millionen-Verlust abgeschlossen. Laut Mitteilung des börsennotierten Vereins von Montag verbuchte der BVB von Juli bis Dezember 2020 ein Minus von 26,3 Millionen Euro. Im Vorjahr gab es mit 3 Millionen Euro noch einen kleinen Gewinn. Borussia Dortmund vermeldete nun zudem einen Umsatz von 177,4 Millionen Euro. Im Vergleichszeitraum vor der Corona-Pandemie lag der Umsatz noch bei 236,6 Millionen Euro.

Die Rückgänge bei den Umsätzen inmitten der Corona-Pandemie verteilen sich laut Mitteilung zum größten Teil auf den Spielbetrieb vor Geisterkulisse mit rund 22 Millionen Euro, weniger TV-Vermarktung (14,4) und Einnahmen aus dem Stadionbetrieb wie Catering und Konferenzen (23,9). Die Personalkosten konnte der BVB in der Corona-Krise im ersten Halbjahr um 9,2 auf 111,5 Millionen Euro drücken.

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke war im November bei der Hauptversammlung der BVB-Aktionäre von einem Verlust der Borussia Dortmund KGaA für das Gesamtjahr von 70 bis 75 Millionen Euro ausgegangen.

DFB-Lehrwart Wagner kann Schiedsrichter-Ärger verstehen

DFB-Lehrwart Lutz Wagner hat die jüngsten umstrittenen Schiedsrichter-Entscheidungen mit einem Verweis auf die „komplizierten“ Neuerungen im Regelwerk verteidigt. „Ich verstehe den Unmut der Vereine und der Fans in diesen Fällen“, sagte er im „Kicker“. Es seien aber im Regelwerk „einige Zusätze dazugekommen, die es kompliziert machen“.

Zuletzt hatte Paderborns Trainer Steffen Baumgart nach dem 2:3 nach Verlängerung im DFB-Pokal bei Borussia Dortmund eine Entscheidung des Schiedsrichters heftig kritisiert. Auch der 1. FC Köln nach dem Aus im Pokal gegen Jahn Regensburg und der VfB Stuttgart nach dem 2:5 bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga fühlten sich durch Schiedsrichter-Entscheidungen benachteiligt. In allen drei Fällen kann Wagner keine klare Fehlentscheidung erkennen, die Abseitsentscheidung in Köln hält er für „Auslegungssache“.

DDR-Rekordnationalspieler Joachim Streich sprach sich unterdessen klar gegen den Videobeweis aus. Er würde „den Videobeweis abschaffen“, schrieb der 69-Jährige im „Kicker“. Die Technik könne Fehlentscheidungen nicht mit absoluter Sicherheit verhindern. „Zudem tötet er die Emotionen, wenn eine Entscheidungsfindung etwa so lange dauert wie zuletzt bei Dortmund gegen Paderborn.“

Appelkamp: "Japanische Profis unfassbar diszipliniert"

Japanische Profis kommen schon traditionell gut in der Bundesliga zurecht. Für Shinta Appelkamp (Fortuna Düsseldorf) keine Überraschung, die Tugenden aus dem Heimatland seiner Mutter seien nicht von der Hand zu weisen. „Japanische Profis sind unfassbar diszipliniert und sehr lernwillig“, sagte er der „Rheinischen Post“.

Appelkamp hofft auch auf eine Karriere als Nationalspieler – für welches Land, das steht noch in den Sternen: „Ich könnte für Deutschland und für Japan spielen. Noch habe ich mich da nicht entschieden.“

Der 20-Jährige ist überzeugt, dass sein Club trotz der Pleite bei Schlusslicht Würzburger Kickers zuletzt beste Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg hat: „Das reißt uns nicht herunter. Wir sind nach wie vor oben dran, und am Montag haben wir ein Topspiel gegen Kiel. Jeder bei uns ist überzeugt, dass wir es schaffen können.“

Gündogan nach 4:1: "Wir müssen bescheiden bleiben"

Für Ilkay Gündogan (Manchester City) hätte das mit 4:1 gewonnene Spitzenspiel beim FC Liverpool nach seinem Patzer vom Punkt – der deutsche Nationalspieler hatte den Ball in der ersten Hälfte weit übers Tor geschossen – auch anders laufen können. „Ich muss zugeben, dass ein verschossener Strafstoß immer eine große Sache ist“, sagte Gündogan dem Radiosender BBC Radio 5 Live, „erst recht früh im Spiel. Da besteht immer die Gefahr, dass man Selbstvertrauen verliert.“

Aber nachdem Gündogan verschossen hatte, habe er „einfach versucht, die einfachen Dinge so gut wie möglich zu machen“. Und das mit Erfolg: Mit seinen Toren in der 49. und 73. Minute leitete der 30-Jährige den wichtigen Sieg des Tabellenführers ein.

Vom Meistertitel wollte Gündogan nach dem Prestigeerfolg bei seinem früheren Dortmunder Coach Jürgen Klopp allerdings noch nicht sprechen. „Er ist noch nicht unser, wir müssen bescheiden bleiben“, warnte der City-Profi, der neun Tore in den letzten elf Liga-Spielen geschossen hat. „Wir wissen, dass wir so eine Leistung in jedem einzelnen Spiel zeigen müssen. Es sei „egal“, ob es Liverpool auswärts oder der Tabellenletzte Sheffield United zuhause sei.