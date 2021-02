Nürnberger Ultras attackieren nach Niederlage Mannschaftsbus

Der Fußball-Ticker am Montag, den 1. Februar 2021:

Club-WM: Goretzka und Martínez im Bayern-Aufgebot

Der FC Bayern München plant die Club-WM ohne Joshua Zirkzee und Chris Richards. Im Gegensatz zu den beiden Jung-Profis, die vor Wechseln stehen, sind Leon Goretzka und Javi Martínez zumindest in der offiziellen Kaderliste zu finden. Die Listen wurden laut Fußball-Weltverband FIFA am Montag, drei Tage vor Turnierstart, bestätigt. Ob Goretzka und Martínez nach positiven Corona-Tests tatsächlich mit nach Katar reisen können, bleibt abzuwarten. Auch der verletzte Alexander Nübel steht auf der Liste, wird aber nicht auflaufen können.

Bei Zirkzee und Richards werden Ausleihen erwartet. Stürmer Zirkzee wird wohl zu Parma Calcio in die italienische Serie A wechseln. Richards war angeblich bei der TSG 1899 Hoffenheim im Gespräch.

Los geht die Club-WM am Donnerstag mit der Partie Tigres UANL aus Mexiko gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea. Der FC Bayern greift am kommenden Montag ins Geschehen ein. Das Finale ist für den 11. Februar datiert.

VfB-Präsident Vogt hatte Hitzlsperger-Rückzug erwartet

Im Machtkampf beim Bundesligisten VfB Stuttgart hat sich Präsident Claus Vogt wenig überrascht vom Rückzug der Kampfkandidatur des Vorstandschefs Thomas Hitzlsperger gezeigt. „Das ist ein Schritt, den ich erwartet habe“, teilte Vogt auf Anfrage mit. Mehr wollte er zu dem seit Wochen heiß diskutierten Thema nicht sagen.

Am Sonntag hatte Hitzlsperger seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten zurückgezogen. „Ich mache das aus Verantwortung gegenüber unserem Verein und gegenüber meinen Mitarbeitern“, sagte er: „Wir brauchen wieder Ruhe im Verein. Mit meiner Entscheidung will ich meinen Teil dazu beitragen.“

Zuletzt hatte sich der schmutzige Disput zwischen Vogt und der Clubführung weiter zugespitzt. Vogt brachte die Gremien mit seiner Ankündigung gegen sich auf, die für den 18. März geplante Mitgliederversammlung auf September verschieben zu wollen. Er schrieb von der „größten internen Krise, die dieser Verein in seiner lebhaften Geschichte erlebt hat“.

DFB-Pokal: Drei Achtelfinalspiele live im Free-TV

Gleich drei Spiele des Achtelfinales im DFB-Pokal sind im frei zu empfangenden Fernsehen zu sehen. Die ARD beginnt am Dienstag mit der Übertragung des Gastspiels des Zweitligisten SC Paderborn bei Borussia Dortmund (20.45 Uhr). Am Mittwoch zeigt das Erste das Erstliga-Duell VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach (20.45 Uhr). Der Spartensender Sport1 überträgt zuvor das Bundesliga-Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 (18.30 Uhr). Alle acht Partien zeigt der Pay-TV-Sender Sky.

Messi erhält angeblich 39 Millionen Euro Treuebonus

Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi kann sich beim FC Barcelona am 15. Juli offenbar auf einen Treuebonus von 38.964.977,50 Euro freuen. Dies berichtet die Tageszeitung "El Mundo Deportivo". Interessanterweise läuft der Vertrag des 33 Jahre alten Argentiniers, der seit 2003 und damit schon als Jugendlicher bei den Katalanen spielte, am 30. Juni dieses Jahres aus.

Erst am Sonntag hatte die Gazette mit der Enthüllung über das Salär Messis bei Barca für vier Spielzeiten (2017 bis 2021) in Höhe von 555.237.619 Euro für großen Wirbel in Spanien gesorgt. Das würde jährlich gut 138 Millionen Euro für den Südamerikaner bedeuten. Von der Gesamtsumme habe Messi bereits 92 Prozent erhalten, also knapp 511 Millionen Euro.

Barcelona hatte am Sonntag rechtliche Schritte gegen die Zeitung angekündigt, offenbar handelt es sich um Zahlen aus den originalen Verträgen von Barca mit dem Ausnahmespieler.

Gehalt veröffentlicht: Koeman verteidigt Messi

Trainer Ronald Koeman hat Superstar Lionel Messi nach der Veröffentlichung finanzieller Details des Vertrags mit dem FC Barcelona in Schutz genommen. „Was herausgekommen ist, soll ihm Schaden zufügen“, sagte Koeman am Sonntagabend nach dem 2:1-Erfolg des FC Barcelona gegen Bilbao. „Messi verdient Respekt. Er hat so viel für den spanischen Fußball getan.“ Der argentinische Fußballer hatte in der 21. Minute mit seinem 650. Pflichtspieltor im Trikot des FC Barcelona die Führung erzielt.

FC Barcelona gegen Athletic Bilbao: die Höhepunkte

„Es gibt Leute, die Barcelona und Messi verletzen wollen“, sagte Koeman. „Wenn sich herausstellt, dass es sich um jemanden im Inneren handelt, ist das sehr schlecht, und sie sollten im Verein keine Zukunft haben.“

Ultras wollten Nürnbergs Mannschaftsbus stoppen

Rund 60 Menschen haben am Sonntagabend versucht, den Mannschaftsbus des 1. FC Nürnberg nach der Rückkehr aus Sandhausen abzufangen. Es habe sich „mutmaßlich um Angehörige der Nürnberger Ultraszene“ gehandelt, teilte die Polizei zu dem Vorfall am Vereinsgelände des Zweitligisten mit. Der „Club“ hatte zuvor mit 0:2 beim SV Sandhausen verloren.

Die Einsatzkräfte „drängten die aufgebrachten Männer zurück“, teilten die Beamten mit. „In der Folge versuchten mehrere Personen, gewaltsam durch die Absperrung zu gelangen.“ Die Polizei nahm drei Personen fest, die Polizisten angegriffen beziehungsweise beleidigt hatten, führte rund 20 Identitätsfeststellungen durch und leitete Ermittlungsverfahren ein. Menschen wurden bei dem Vorfall der Polizei zufolge nicht verletzt.

Nach Auswechslung: Klopp feiert mit Milner

Es war die Szene, die Liverpools 3:1-Sieg bei West Ham United am Sonntag einleitete: Der erst wenigen Sekunden zuvor eingewechselte Curtis Jones spielte im Strafraum zu Mohamed Salah, der den Ball zum 1:0 versenkte. Während Salah mit seinen Teamkollegen auf dem Platz das Tor bejubelte, lief James Milner, der schon auf dem Weg in die Kabine war, zu Jürgen Klopp und fiel dem Liverpool-Coach lachend in die Arme. Auch die Betreuer amüsierten sich nach dem Tor.

Dabei hatte Milner bei seiner Auswechslung kurz vorher noch irritiert gewirkt, als er an der Seitenlinie mit fragendem Gesichtsausdruck mit Klopp sprach. Nach dem Spiel klärte der Trainer die Situation auf. „Er hat zu mir gesagt: Wenn direkt nach seiner Auswechslung ein Treffer fällt, dann versteht er meine Entscheidung“, scherzte der sichtbar zufriedene Klopp nach dem Abpfiff beim Sender Sky Sports.

West Ham gegen Liverpool: die Höhepunkte

Ein weiterer Treffer von Salah und ein Tor von Georginio Wijnaldum machten alles klar für den englischen Fußballmeister, der sich in der Tabelle auf den dritten Platz verbesserte und seine kurze Krise wohl endgültig beendet hat. „Diese Jungs sind wirklich eine tolle Gruppe“, schwärmte der 53-jährige Klopp. „Die sind nicht glücklich, wenn sie nicht erfolgreich sind, wenn sie nicht gewinnen, aber sie haben immer die richtige Einstellung.“

Malli wechselt von Wolfsburg nach Trabzon

Yunus Malli wechselt vom Bundesligisten VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung zum türkischen Pokalsieger Trabzonspor. Das teilte der Club aus Niedersachsen am Sonntag im Anschluss an den 3:0-Erfolg gegen den SC Freiburg mit.

Der 28-jährige türkische Nationalspieler war im Januar 2017 vom 1. FSV Mainz 05 nach Wolfsburg gekommen und in der Rückrunde der vorigen Saison an den 1. Union Berlin ausgeliehen gewesen. Bei Trabzonspor, aktuell Tabellenfünfter der Süper Lig, bekommt Malli einen Vertrag bis 2023.