Südamerikas Champions League endet mit Skandal

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 31. Januar 2020:

Joachim Löw und seine Probleme mit Thomas Müller und Co.

Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge (l), Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, und Bundestrainer Joachim Löw stehen auf der Tribüne

Foto: dpa

Nach dem 4:1 gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Bayern München seine Triple-Form zurück – und Stadiongast Joachim Löw seine drei Probleme: Soll er Thomas Müller zurück in die deutsche Nationalmannschaft holen, der bestechend spielt? Holt er sogar Jerome Boateng zurück in die löchrige Defensive, der seinen Vertrag beim FC Bayern gegen alle Erwartungen wohl verlängern wird? Kann sich Löw überhaupt noch bis zur wackeligen EM 2021 halten – und was ist danach?

Dass Löw in der Allianz Arena war, habe er „nicht gewusst", sagte Müller. "Das hat mit mir auch nichts zu tun.“ Korrekt. Denn Löw hatte auch ein Gespräch mit der Familie des Bayern-Talents Jamal Musiala (17) , das er in die deutsche Auswahl locken will. Bislang spielt Musiala in der englischen U21.

Klaas-Jan Huntelaar zurück bei Schalke 04

Schiedsrichter Sören Starke zeigt dem Schalker Klaas-Jan Huntelaar nach einem Foul die Gelbe Karte.

Foto: dpa

351 Tage musste Klaas-Jan Huntelaar warten – und noch einmal 80 Minuten. „Es war ein schönes Gefühl, wieder im Schalke-Trikot aufzulaufen“, sagte der Fanliebling, nach dem 1:1 (1:0) bei Werder Bremen. Trainer Christian Gross hatte Huntelaar für die Schlussphase eingewechselt, doch dem Rückkehrer gelang der Treffer zu den so ersehnten drei Punkten auch nicht mehr. „Leider konnte ich mich bei meinem Comeback nicht über einen Sieg freuen“, sagte Huntelaar. Wadenprobleme bremsten den 37-Jährigen zuletzt aus, nachdem er vor knapp zwei Wochen noch einmal einen Halbjahresvertrag beim kriselnden Traditionsclub unterschrieben hatte.

Copa Libertadores: Finale endet mit Skandal

Santos' Trainer Cuca sah Rot.

Foto: AFP

Spannung bis zur Minute 99: Im Finale der Copa Libertadores (Südamerikas Champions League) gegen den FC Santos hat sich Palmeiras São Paulo mit einem Treffer in der Nachspielzeit den zweiten Titelgewinn in der Vereinsgeschichte gesichert. „Das ist ein unvergesslicher Tag in meinem Leben, das Tor zum Libertadores-Titel zu schießen“, sagte der 25-jährige Torschütze Breno Lopes. Mit dem einzigen Treffer per Kopf in der 99. Minute dürfte sich Lopes einen Platz in den Herzen der Palmeiras-Fans gesichert haben. Er war erst im November vergangenen Jahres verpflichtet worden.

Kurz vor dem Siegtreffer hatte der argentinische Schiedsrichter Patricio Loustau nach einem Gerangel an der Seitenlinie Santos-Trainer Cuca mit einer Roten Karte bestraft. Der Coach hatte nach dem Ball gegriffen und war dabei mit Palmeiras-Spieler Marcos Rocha aneinandergeraten. Das ganze Spiel war geprägt von Fouls und üblen Szenen.

Sieger Palmeiras ist als Vertreter des südamerikanischen Fußballverbands Conmebol nun für die Club-WM in Katar qualifiziert. Der Verein wird nun zunächst gegen den Sieger der Partie Tigres UANL aus Mexiko und Südkoreas Ulsan Hyundai spielen. Im Finale könnten die Brasilianer dann theoretisch auf den FC Bayern München treffen.

Borussia Dortmund feiert – mit einem Kuriosum

BVB-Star Jadon Sancho

Foto: Ina Fassbender / AFP

Bei Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund kehrte nach dem 3:1 über den FC Augsburg das Lächeln zurück. „Endlich wieder. Das hat uns gutgetan“, kommentierte er voller Freude über die sportliche Trendwende nach zuvor drei Spielen ohne Sieg. Selbst ein kapitaler Fehlstart in die Partie brachte das eigentlich als labil bekannte Team diesmal nicht ins Wanken. „Das muss für uns der Weg sein.“

Auf die Mentalitätsdebatte der vergangenen Tage gab das Team eine passende sportliche Antwort. Schließlich war der Gegner nach dem Führungstreffer von André Hahn (10.) auf gutem Weg, wie schon bei seinem 2:0-Sieg über den BVB in der Hinrunde zum Spielverderber zu werden. Als dann auch noch Erling Haaland (21.) wenig später den dritten Dortmunder Elfmeter in Serie vergab, stand die Mannschaft für kurze Zeit unter Schock. „Von verschossenen Elfmetern haben wir langsam die Schnauze voll“, kommentierte Trainer Edin Terzic.

Zur Beruhigung von Zorc ersparten Thomas Delaney (26.), Jadon Sancho (63.) und ein Eigentor von Felix Uduokhai (75.) dem BVB einen weiteren Rückschlag. Kurios: Jadon Sancho schnappte sich nach der Auswechslung von Marco Reus in der 84. Minute dessen Kapitänsbinde. Reus-Stellvertreter Mats Hummels blieb gelassen. Terzic sagte: „Die Binde hat Jadon noch mal beflügelt. Aber ich weiß nicht, ob das so geplant war.“

Kann Sami Khedira Hertha BSC Berlin helfen?

Sami Khedira könnte zu Hertha BSC Berlin wechseln.

Foto: dpa

Herthas Trainer Pal Dardai sagte über sein Comeback beim Krisenclub in Berlin: „Es ist eine sehr schwierige Aufgabe für mich. Schwieriger wie damals, schwieriger als Nationalmannschaft.“ Es schien fast, als hätte der 44-Jährige nach der 1:3-Pleite bei Eintracht Frankfurt erst so richtig begriffen, auf welche Mammutaufgabe er sich eingelassen hat. Ob der laut "Kicker" im Anflug befindliche Ex-Nationalspieler Sami Khedira im Überlebenskampf der Bundesliga der Heilsbringer sein kann, scheint mehr als fraglich. Zu tief sitzen die Probleme der neureichen Berliner. „Es gibt Spieler, die sich sicher fühlen und eben unsichere Spieler. Da ist es egal, wie viele Millionen diese gekostet haben. Diese Mannschaft ist definitiv unsicher“, stellte Dardai ernüchtert fest.

Khediras Glanzzeit liegt weit zurück. Der 33 Jahre alte Rio-Weltmeister befand sich bei Juventus Turin seit Monaten auf dem Abstellgleis, sein letztes komplettes Spiel absolvierte er vor über 16 Monaten.

Yunus Malli wechselt von Wolfsburg nach Trabzonspor

Der türkische Nationalspieler Yunus Malli steht kurz vor einem Wechsel vom VfL Wolfsburg zum türkischen Erstliga-Club Trabzonspor. Nachdem die „Bild“-Zeitung am Freitag über eine bevorstehende Einigung aller Parteien berichtet hatte, bestätigte der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler am Wochenende via Twitter, nach Trabzon geflogen zu sein. Malli kam im Januar 2017 für mehr als zehn Millionen Euro von Mainz 05 nach Wolfsburg, konnte dort die hohen Erwartungen aber nie erfüllen. „Man sieht immer wieder seine Qualitäten“, sagte VfL-Trainer Oliver Glasner. Er habe ihm aber gesagt, dass er andere Spieler ein Stück weit vor ihm sehe.