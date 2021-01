Bayern München vor Einigung mit Leipzig-Star?

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 30. Januar 2021:

Ex-Hoffenheimer für Friseurbesuch bestraft

Ein Friseur-Besuch hat den früheren Bundesliga-Profi Joelinton (24) mächtig in die Bredouille gebracht. Nachdem der ehemalige Hoffenheim-Stürmer am Freitag im Internet ein Selfie von seinem Besuch beim Haarstylisten postete, kündigte sein Premier-League-Klub Newcastle United Konsequenzen an.

„Wir sind enttäuscht über das von Joelinton geteilte Bild“, sagte ein Vereinssprecher und kündigte angesichts des Verstoßes gegen die Covid-19-Vorgaben „angemessene Maßnahmen“ an. Wie in Deutschland sind Friseursalons in England im Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Das Foto hatte der Brasilianer zwar schnell wieder gelöscht, es kursiert dennoch in den englischen Medien.

Ein Jahr nach Flugzeugabsturz: Chapecoense aufgestiegen

Rund ein Jahr nach dem Abschied aus der 1. Liga steigt der von einem tragischen Flugzeugunglück schwer getroffene brasilianische Fußball-Club Chapecoense wieder auf. Nach einem 3:1-Sieg am Freitag (Ortszeit) gegen Confiança aus Aracaju holte sich das Team dank des besseren Torverhältnisses den Titel in der Série B vor América Mineiro aus Belo Horizonte. „Ich möchte Gott für die Gelegenheit danken“, sagte Kapitän Alan Ruschel, einer der Überlebenden des Flugzeugabsturzes von vor rund vier Jahren, im brasilianischen Fernsehen. „Wir wissen, dass es nicht einfach war, bei allem, was wir erlebt haben.“





Am 28. November 2016 war das Flugzeug der Mannschaft auf dem Weg nach Medellín zum Finalhinspiel um die Copa Sudamericana, dem Südamerika-Pokal, in Kolumbien abgestürzt. 71 Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben, darunter fast alle Spieler sowie Betreuer, Trainer und mitreisende Journalisten. Sechs Passagiere überlebten.





Nach dem Unglück wollten die anderen Clubs der 1. brasilianischen Liga dem Team eine Nichtabstiegsgarantie für drei Jahre geben, damit sich der Verein nach dem Schicksalsschlag neu sortieren kann. Chapecoense lehnte das Angebot allerdings ab. Im November 2019 stieg der Club aus der Stadt Chapecó im Süden Brasiliens in die 2. Liga ab.

Schneider sieht Schalkes Finanzsituation "herausfordernd"

Bei einem Abstieg in die Zweite Liga würde sich beim FC Schalke „extrem viel“ verändern. Das bekräftigte Sportvorstand Jochen Schneider in einem Interview „sportbuzzer.de“. „Wir haben keine Mannschaft, die für die 2. Liga zusammengestellt ist. Da würde es gewaltige Veränderungen geben“, betonte der 50-Jährige. Sie seien aber in der Pflicht auch für die 2. Liga eine Lizenz mit den entsprechenden Planzahlen und einem entsprechenden Plankader zu beantragen, erklärte Schneider.

Der Traditionsclub aus Gelsenkirchen ist Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga. Bis zum Spiel an diesem Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) beim SV Werder Bremen holten die Schalker gerade mal sieben Punkte, sie schafften in der bisherigen Saison nur einen Sieg.

Schneider bekräftigte auch, dass er bei einem möglichen Neuanfang ein Ende seiner Zeit als Sportvorstand auf Schalke ebenfalls akzeptieren würde. Er war im März 2019 von RB Leipzig zum FC Schalke 04 gewechselt.

„Das ganze Kalenderjahr 2020 verdient das Wort Albtraum. Es war insgesamt eine Katastrophe, was wir sportlich abgeliefert haben“, sagte Schneider. Die aktuelle finanzielle Lage sei „nicht existenzbedrohend. Vielmehr ist sie maximal herausfordernd“, ergänzte er.

Bayern München vor Einigung mit Leipzig-Star?

m Bemühen um RB Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano sollen die Verantwortlichen des FC Bayern München sich einem Bericht der „Bild“ zufolge mit den Beratern des Franzosen getroffen haben. Demnach sollen sich Sascha Breese und Volker Struth am Donnerstag zu einem Gespräch an der Säbener Straße befunden haben. Nach Informationen des Boulevardblatts sieht sich der deutsche Fußball-Rekordmeister im Werben um Upamecano vorn.

Weitere europäische Topvereine sollen Interesse an dem Innenverteidiger haben. Er war im Januar 2017 von Red Bull Salzburg zu RB Leipzig gewechselt. Dort wurde der 1,86 Meter große und 90 Kilogramm schwere Abwehrspieler zu einem der Leistungsträger.

Upamecano hatte seinen Vertrag bei RB Leipzig im Sommer vergangenen Jahres verlängert, dieser ist bis Ende Juni 2023 gültig. Der 22-Jährige soll aber eine Ausstiegsklausel in seinem aktuellen Arbeitspapier haben, die einen Weggang möglich machen würde. Sie soll bei etwa 43 Millionen Euro liegen. RB soll damals an Salzburg 10 Millionen Euro überwiesen haben.

Der FC Bayern hatte unlängst sein Interesse an Upamecano öffentlich gemacht. Gehandelt werden auch der FC Liverpool mit Jürgen Klopp und der FC Chelsea mit Thomas Tuchel. Upamecano will sich angeblich bis Mitte Februar entscheiden.