Schlappe für Tönnies: FC Schalke lehnt seine Millionen ab

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 7. Januar 2021:

Schalke lehnt finanzielle Hilfe von Tönnies ab

Der FC Schalke 04 will offenbar keine finanzielle Hilfe vom früheren Aufsichtsratsboss Clemens Tönnies in Anspruch nehmen. Das berichten die „Ruhr Nachrichten“ und der TV-Sender Sky. Demnach gab es im Aufsichtsrat der Königsblauen am Mittwochabend keine ausreichende Mehrheit dafür. Tönnies hatte zuletzt seine Hilfe für den finanziell angeschlagenen Club angeboten. Bedingung soll aber gewesen sein, dass Vorstand und Aufsichtsrat geschlossen dafür stimmen. Zwei Mitglieder des Kontrollgremiums sollen aber dagegen gewesen sein.

Der 64 Jahre alte Fleisch-Fabrikant war am 30. Juni nach mehreren Skandalen von seinen Ämtern beim FC Schalke zurückgetreten. 2019 hatte er mit als rassistisch kritisierten Äußerungen über Afrikaner für Wirbel gesorgt. Im Juni gab es nach einem Corona-Ausbruch in seiner Fleischfabrik massive Kritik an den dortigen Arbeitsbedingungen.

VfB-Fans attackieren Hitzlsperger

Die aktive Fanszene des VfB Stuttgart hat sich im Machtkampf an der Clubspitze auf die Seite von Präsident Claus Vogt geschlagen und Vorstandschef Thomas Hitzlsperger angegriffen. In einem offenen Brief „zur aktuellen Situation“ warfen die Vertreter des Fanausschusses Hitzlspeger dessen „ungebührliche Attacke“ auf Vogt vor.

Hitzlspergers Ansinnen, auch noch das Präsidentenamt an sich zu reißen, sei der Versuch, die „Gewaltenteilung wieder aufzuheben und durch eine neuartige und abstruse Doppelfunktion zu ersetzen“. Damit breche der frühere Nationalspieler „mit Versprechen, Erwartungen und Beschlüssen“.

Thomas Hitzlsperger, Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart, wird von den Fans kritisch gesehen.

Foto: Christian Charisius / dpa

Außerdem geriere sich Hitzlsperger „als couragierter Kämpfer für den kompletten Vorstand, Teile des Aufsichtsrats, des e.V. Präsidiums und des Vereinsbeirats des e.V.“, monierten die Fans, die missbilligen, dass die genannten Gremien dazu schweigen. „Das Vertrauen vieler Fans und Mitglieder hat man sowieso erstmal wieder komplett verloren“, heißt es.

Der Anhang sprach sich wegen der angespannten Lage für eine Verlegung der für März geplanten Mitgliederversammlung aus. Hinter der Erklärung stehe „unser ausdrücklicher Wunsch, dass der VfB Stuttgart dringend in ruhigere Fahrwasser kommen muss“. Dies sei „mit Hauruck-Strukturänderungen, Schlammschlachten, ungeklärten Vorwürfen und nicht aufgearbeiteten Affären“ aber nicht möglich.

Siegloses Pochettino-Debüt für Paris

Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino hat mit Paris Saint-Germain einen enttäuschenden Einstand erlebt. Der neue PSG-Coach kam mit seinem Team am Mittwoch in der Ligue 1 nicht über ein 1:1 (1:1) beim Tabellen-14. AS St. Étienne hinaus. Romain Hamouma hatte die Gastgeber in Führung geschossen (19. Minute). Mehr als der Ausgleich durch Moise Kean (22.) gelang PSG, das ohne den am Knöchel verletzten Brasilianer Neymar auskommen musste, nicht mehr.

Der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer spielte durch, dessen DFB-Teamkollege Julian Draxler wurde in der 63. Minute eingewechselt.

Mauricio Pochettino erlebte keinen Einstand nach Maß.

Foto: imago / PanoramiC

Messi schießt Barca mit Doppelpack auf Platz drei

Lionel Messi hat den FC Barcelona in der spanischen La Liga mit einem Doppelpack auf Platz drei geschossen. Beim 3:2 (2:1)-Sieg im Nachholspiel bei Athletic Bilbao traf der sechsmalige Weltfußballer vor und nach der Pause (38./62.). Nach dem neunten Saisonsieg hat Barca mit jetzt 31 Punkten allerdings weiter ordentlich Rückstand zu den Hauptstadtklubs Atletico (38) und Real Madrid (36). Dazu hat Atlético noch zwei Spiele in der Hinterhand.

ManCity nach Derbysieg im Ligapokal-Finale

Seriensieger Manchester City greift nach achten Titel im englischen Ligapokal. Die Elf von Teammanager Pep Guardiola, das den Pokal zuletzt dreimal nacheinander geholt hatte, gewann im Derby beim Stadtrivalen Manchester United 2:0 (0:0) und folgte Tottenham Hotspur ins Endspiel. Die Spurs hatten sich am Dienstag 2:0 (1:0) gegen den Zweitligisten FC Brentford durchgesetzt.

City-Innenverteidiger John Stones (50.) war nach einem Freistoß von Phil Foden mit dem Knie zur Stelle und drückte den Balle über die Linie. Fernandinho (83.) erhöhte. Bereits zuvor hatten beide Teams getroffen – dabei allerdings jeweils im Abseits gestanden.

Corona-Ausbruch beim Rooney-Club

Der englische Zweitligist Derby County muss im kommenden Pokalspiel gegen einen Sechstligisten auf Trainer Wayne Rooney und seine gesamte erste Mannschaft verzichten. Wegen eines Corona-Ausbruchs im Verein wird Derby das FA-Cup-Match am Sonnabend mit Spielern der U23 und U18 bestreiten. Laut Clubangaben wurden neun Spieler und Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Die Betroffenen und alle, die zuletzt mit ihnen in Kontakt waren, müssen sich nun in Selbstisolation begeben. Das Trainingsgelände wurde geschlossen. Ob der Ex-Nationalspieler und englische Rekordtorschütze Rooney selbst auch unter den Infizierten ist, gab Derby County nicht bekannt.

Gewohnt engagiert an der Seitenlinie: Wayne Rooney (M.).

Foto: imago / Sportimage

Juventus gewinnt Spitzenspiel bei Milan

Juventus Turin hat sich im Meisterrennen der Serie A eindrucksvoll zurückgemeldet. Der italienische Rekordmeister gewann das Spitzenspiel bei AC Mailand mit 3:1 (1:1) und verkürzte den Rückstand zum Tabellenführer auf sieben Punkte. Im Falle einer Niederlage wäre eine erfolgreiche Titelverteidigung für Juve in weite Ferne gerückt. Federico Chiesa (18./62.) traf doppelt für die Alte Dame, der frühere Schalker Weston McKennie sorgte zwölf Minuten nach seiner Einwechslung (76.) für den Endstand. Bei Mailand traf Davide Calabria zum zwischenzeitlichen Ausgleich (41.).

Milan blieb in der Tabelle nur vorn, da Lokalrivale Inter patzte. Der 18-malige Meister unterlag bei Sampdoria Genua mit 1:2 (0:2), es war die zweite Saisonniederlage in der Liga und die erste seit dem Stadtderby gegen den AC (1:2) im Oktober. Inter bleibt mit 36 Punkten Zweiter, Milan steht bei 37, Juventus als Vierter bei 30 Zählern.