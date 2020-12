Lichte vor dem Aus: Mainz sagt PK vor Pokalspiel ab

Mainz. Kurz vor dem Pokalspiel gegen den VfL Bochum deutet beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 alles auf eine Trennung von Trainer Jan-Moritz Lichte hin.

Der Verein sagte am Dienstag die für 12.00 Uhr geplante Pressekonferenz für die Partie am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) mit dem 40-Jährigen kurzfristig ab und kündigte ein Statement der Clubführung im Laufe des Tages an.

Nach nur sechs Punkten und Tabellenplatz 17 war Lichte, der das Amt im September vom damals beurlaubten Achim Beierlorzer übernommen hatte, zuletzt stark unter Druck geraten. Zudem hatte es Kritik an Sportvorstand Rouven Schröder gegeben.

Die jüngsten Bundesliga-Resultate der 05er waren ernüchternd: Mainz verlor die beiden direkten Abstiegsduelle gegen Bielefeld (1:2) und Köln (0:1), im Anschluss gab es auch bei Hertha (0:0) und gegen Bremen (0:1) kaum eine Steigerung.

