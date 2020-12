Fifa gibt Max Kruse im Streit mit Fenerbahce Recht

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 17. Dezember 2020:

Rassistische Wortwahl: Anklage gegen Cavani

Nach einem Instagram-Post mit rassistischer Wortwahl hat der englische Verband FA Anklage gegen Edinson Cavani (Manchester United) erhoben. Der 33-jährige Uruguayer hatte auf Gratulationen zu seinen beiden Treffern beim Sieg in Southampton (3:2) mit „gracias negrito“ geantwortet, sich aber später entschuldigt.

Die FA ermittelte dennoch und stellte nun klar, dass Cavani Regel E3 verletzt habe. Der Kommentar sei „beleidigend und/oder missbräuchlich und/oder unangemessen“ gewesen und/oder habe das „Spiel in Verruf gebracht“. Es handelt sich laut FA dabei um einen „verschärften Verstoß“, da der Text einen „ausdrücklichen oder stillschweigenden Verweis auf Farbe und/oder Rasse und/oder ethnische Herkunft“ enthalte.

Cavani, der den Red Devils zuletzt zweimal wegen einer Muskelverletzung gefehlt hat, könnte für drei oder mehr Spiele gesperrt werden. Er hat bis zum 4. Januar Zeit, um auf die Anklage zu reagieren. ManUnited will sich mit dem Spieler vorher abstimmen.

„Edinson und der Club sind sich einig, dass hinter der Nachricht, die er gelöscht und für die er sich entschuldigt hat, absolut keine böswillige Absicht gesteckt hat“, teilte der Verein mit. United hatte zuvor bereits Cavani verteidigt, weil das Wort „negrito“ („schwarz“) in Südamerika eine andere Bedeutung als in Großbritannien habe.

Cavani hatte in seiner Entschuldigung erklärt, die Nachricht sei „als liebevoller Gruß an einen Freund“ gedacht gewesen. „Das letzte, was ich tun wollte, war jemanden zu beleidigen.“ Zuletzt hatte die FA in ähnlichen Fällen bereits Sperren ausgesprochen. So wurden unter anderem Bernardo Silva (Manchester City) und Dele Alli (Tottenham Hotspur) bestraft.

Streit mit Fenerbahce: Fifa gibt Kruse Recht

Im Rechtsstreit zwischen Max Kruse und seinem Ex-Club Fenerbahce hat die Fifa jetzt für den Profi des 1. FC Union Berlin entschieden. Nach dpa-Informationen ist die Millionenforderung des türkischen Clubs vom Tisch, Kruse kann sogar mit einer Gehaltsnachzahlung rechnen. Das legte die Kammer zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Fifa fest. Gegen die Entscheidung kann aber noch Einspruch eingelegt werden. Eine offizielle Mitteilung des Weltverbandes gibt es nicht. Zuerst hatten der „Kicker“ und die „Bild“-Zeitung über die Entscheidung berichtet.

Ex-Nationalspieler Kruse hatte Fenerbahce wegen angeblich ausstehender Gehälter gekündigt und wechselte danach ablösefrei zum Berliner Bundesligisten. Union hatte im Sommer erklärt, dass Fenerbahce die für die Erteilung der Spielgenehmigung benötigten Dokumente hinterlegt habe. Der Istanbuler Club aber reichte bei der Fifa eine Schadenersatz-Klage gegen Kruse wegen unrechtmäßiger Kündigung ein. Summen wurden offiziell nicht genannt.

Kuntz "tief beeindruckt" von deutscher U21

DFB-Trainer Stefan Kuntz hat der deutschen U21 ein positives Jahreszeugnis ausgestellt. Es sei hängen geblieben, „wie die Mannschaft mit der Corona-Situation umgegangen ist und dass sie so manche schwierige Drucksituation noch enger zusammengeschweißt hat“, sagte der 58-Jährige im Interview mit ran.de: „Das hat mich wirklich tief beeindruckt.“ Die vergangenen Monate seien „die Bestätigung, dass die Basis von allem der Teamgeist ist. Wenn der stimmt, ist man auch flexibel.“ Auf dem Weg zur erfolgreichen EM-Qualifikation hatte ein positiver Coronatest im Team für Probleme gesorgt.

Nach dem Titelgewinn 2017 und der Finalteilnahme 2019 geht Kuntz die EM im kommenden Jahr mit „deutlich niedrigeren“ Erwartungen an. Das zweigeteilte Turnier vergleicht Kuntz mit dem Abitur. Im März gehe es darum, „die Abi-Feier für den Juni vorzubereiten“, erklärte der DFB-Coach: „Wir können das Abi dann mit 3,5 oder 4 machen und sind raus, oder aber - um es passend zur Gruppenplatzierung zu sagen - mit 1 oder 2. Dann hätten wir im Juni noch eine schöne Abi-Feier vor uns.“

Die Gruppen der U-21-EM Gruppe A Deutschland , Ungarn, Rumänien, Niederlande 1 von 4

Gruppe B Slowenien, Spanien, Tschechien, Italien 2 von 4

Gruppe C Russland, Island, Frankreich, Dänemark 3 von 4

Gruppe D Portugal, Kroatien, England, Schweiz 4 von 4

Kocak kritisiert Hannover-Neuzugang deutlich

Hannovers Trainer Kenan Kocak hat das Verhalten von Sommer-Neuzugang Patrick Twumasi kritisiert. „Wenn ich seine Reaktion gestern im Spielersatztraining sehe, bin ich nicht erfreut“, sagte Kocak am Donnerstag. Der 26-Jährige habe sich zwar keine „Respektlosigkeit“ geleistet, aber nicht so trainiert, wie Kocak es von ihm sehen will. „Ich erwarte einfach trotz allem Frust, dass ein Spieler auch spielen will, dass er die richtige Reaktion zeigt“, sagte Kocak. „Er muss sich der Gruppe auch unterordnen.“

Twumasi war im Sommer nach Niedersachsen gekommen und hat bislang in zehn Zweitligapartien für Hannover gespielt. Von Beginn an kam er dabei aber nur dreimal zum Einsatz. Ein Tor hat der Offensivspieler, der für seinen früheren Club FK Astana bereits in der Champions League zum Einsatz kam, noch nicht erzielt.

Ob Twumasi zum 96-Kader für das Spiel bei Jahn Regensburg (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) gehört, ließ Kocak noch offen. Auch ob die angeschlagenen Niklas Hult, Valmir Sulejmani und Torwart Michael Esser zur Verfügung stehen, ist noch unklar. Nach dem überzeugenden Sieg gegen den VfL Bochum habe man aber „richtig Lust auf die Partie“, sagte der Trainer.

England: Experiment mit bis zu 20 Wechseln?

Der englische Verband plant offenbar ein revolutionäres Wechsel-Experiment. Einem Bericht des Daily Telegraph zufolge könnten im FA Cup ab der dritten Runde (8. bis 11. Januar), wenn die viel belasteten Proficlubs eingreifen, bis zu zehn Spieler pro Team ausgetauscht werden.

Nach fünf möglichen Wechseln in der regulären Spielzeit gäbe es in der Verlängerung die Gelegenheit zu einem weiteren Spielertausch. Noch einmal zwei Profis könnten neu dazukommen, falls mehr als ein Spieler wegen einer Kopfverletzung nicht mehr weitermachen kann. Dann stünden der gegnerischen Mannschaft zum Ausgleich ebenfalls zwei weitere Wechsel zu. Dieser „Gefallen“ könnte dann ausgeglichen werden, falls auch das andere Team wegen Kopfverletzungen zu zwei Wechseln gezwungen wäre.

Das Experiment wäre eine Reaktion auf die am Mittwoch von den Regelhütern des International Football Association Board (Ifab) verkündete Testphase für eine zusätzliche Auswechslung beim Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Wie Ifab und Fifa mitteilten, sollen entsprechende Versuche im Januar beginnen. Interessierte Konföderationen, Verbände und Wettbewerbsorganisatoren können sich für eine Teilnahme an der Testphase bewerben. Die DFL kündigte an, sich mit einer möglichen Umsetzung in Bundesliga und 2. Liga befassen zu wollen.

Magdeburg bangt auch um Duisburg-Spiel

Nach der Absage des Heimspiels gegen Saarbrücken aufgrund eines positiven Corona-Tests bangt Drittligist 1. FC Magdeburg auch um das Montagsspiel beim MSV Duisburg (19 Uhr/MargentaSport). „Wir warten jetzt auf die nächsten Testungen und Anweisungen des Gesundheitsamtes und des Deutschen Fußball-Bundes“, sagte FCM-Sportdirektor Otmar Schork der „Magdeburger Volksstimme“. Ein neuer Test am Donnerstag soll neue Erkenntnisse bringen, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird.

Da der betroffene Spieler beim Mannschaftstraining Kontakt mit dem Team hatte, musste der FCM zum zweiten Mal in dieser Saison in Quarantäne, nachdem schon in der Vorbereitung ein positiver Corona-Test das Training unterbrach.

Hitzlsperger: Coming-out hat Leben "verbessert"

Thomas Hitzlsperger hat jungen Profifußballern im Umgang mit einem möglichen Coming-out Mut zugesprochen. „Es scheint eine große Angst zu geben, dass das Leben sich danach verschlechtert. Ich betone, dass mein Leben sich noch mal verbessert hat“, sagte der 38-Jährige in der ARD-Sendung „Sportschau Thema“. Der heutige Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart hatte sich 2014 öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Anschließend habe er „so viele neue Menschen kennengelernt, die so wunderbar sind.“

Warum sich bislang kaum aktive Spieler geoutet haben, sieht Hitzlsperger auch im System begründet. „Die Spieler sind umgeben von Beratern. Es herrscht immer die Sorge, ich krieg‘ keinen Club mehr. Es wird alles komprimiert auf die Profizeit, 10, 15 Jahre, da verdiene ich mein Geld und dann leb ich davon“, sagte der frühere Nationalspieler. „Die Spieler haben nicht die Perspektive, dass ein Leben viel länger geht als diese Profikarriere.“

Das sollte sich laut Hitzlsperger ändern. „Man muss den Blick verändern und sagen: Eine Profikarriere ist sensationell, genieße es! Aber es kann danach noch besser werden. Diese Vorstellungskraft haben die wenigsten.“ Ein solches System helfe nicht, dass man sich öffne und andere Interessen zulasse.

Regionalliga Nordost: Spielbetrieb ruht weiter

Der Spielbetrieb in der Regionalliga Nordost soll bis zum 31. Januar 2021 ruhen. Das teilte der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) nach einer Videokonferenz der Arbeitsgruppe „Fortführung Spielbetrieb“ mit. Der NOFV-Spielausschuss muss die Empfehlung der Arbeitsgruppe, die nur beratenden Charakter hat, allerdings noch bestätigen. Der Verband hatte zuvor eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs für Mitte Januar anvisiert.

Rashfords Mutter hungerte für ihre Kinder

Trotz drei Jobs hat die Mutter des britischen Stars Marcus Rashford (Manchester United) früher manchmal zugunsten ihrer Kinder auf Mahlzeiten verzichtet. „Manchmal war es wirklich schlimm. Ich habe das Essen lieber den Kindern gegeben, als mir selbst zu nehmen. Manchmal habe ich gar nichts zu essen gehabt“, sagte Melanie Maynard der BBC. „Manchmal hatten wir nicht einmal einen Laib Brot im Haus. Es ist peinlich, das zu sagen, aber so war es.“

Rashford wuchs in ärmlichen Verhältnissen mit vier Geschwistern auf. In diesem Jahr stieß der 23-Jährige eine Kampagne für kostenloses Schulessen für bedürftige Familien an und setzte damit die englische Regierung so stark unter Druck, dass sie schließlich ein entsprechendes Programm auflegte. Ihr Sohn wisse, wovon er rede, sagte Maynard. „Seine Worte kommen aus tiefstem Herzen.“

Rashford betonte: „All die kleinen Kämpfe und Opfer, die man gemacht hat, helfen einem, alles zehnmal mehr zu schätzen“, sagte er. „Ich sehe das nicht als Schwäche.“ Sportler bräuchten etwas, das sie antreibt. Aus Kampf und Schmerz werde Antrieb und Motivation, sagte der Nationalspieler.

Ex-Schalker Tedesco bald wieder auf dem Markt

Der frühere Schalke-Trainer Domenico Tedesco wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag bei Spartak Moskau nicht verlängern. Das gab der 35-Jährige am Mittwoch nach der 1:3-Niederlage des russischen Tabellenzweiten beim Spitzenreiter Zenit St. Petersburg bekannt.

Er wolle seiner Familie näher sein, was angesichts der Ein- und Ausreisebeschränkungen in der Corona-Pandemie kompliziert sei, sagte Tedesco: „Das ist die schwierigste Entscheidung meiner Karriere.“

Schalke 04 hatte sich im März 2019 nach einem 0:7 in der Champions League bei Manchester City von Tedesco getrennt. Im folgenden Oktober übernahm der Trainer den russischen Rekordmeister.

Leipzig muss Ausfall von Kluivert befürchten

RB Leipzig droht im Jahresendspurt ein Ausfall des Offensivspielers Justin Kluivert. Der 21 Jahre alte Niederländer war am Mittwoch beim 1:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim zur Halbzeit ein- und rund 30 Minuten später wieder ausgewechselt worden. „Justin Kluivert hatte einen Schlag auf die Wade bekommen, wodurch er nicht mehr rund laufen konnte“, sagte Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann. „Dementsprechend mussten wir ihn wieder runternehmen, um kein Risiko einzugehen.“ Leipzig empfängt am Sonnabend (15.30 Uhr) den 1. FC Köln und spielt nächsten Dienstag (18.30 Uhr) im Pokal beim FC Augsburg.

Peters kritisiert DFB-Führung scharf

Mit heftiger Kritik hat Vizepräsident Peter Peters tiefe Einblicke in die Führungskrise beim DFB gegeben und „harte Entscheidungen“ nach Weihnachten gefordert. „Kritisch mit Blick auf die Dissonanzen beim DFB sehe ich das fehlende Miteinander in der Spitze ohne jedes Vertrauen“, schrieb der 58-Jährige, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender und Präsidiumsmitglied der DFL ist, in einem Gastbeitrag für den "Kicker".

Vor allem DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius machte Peters für diesen Zustand verantwortlich. „Eigentlich ist es die Aufgabe des Generalsekretärs, als Bindeglied in der DFB-Zentrale die gemeinsam beschlossene Präsidiumslinie reibungslos operativ umzusetzen“, schrieb Peters: „Das funktioniert leider nicht mehr, auch wegen unfassbar vieler Indiskretionen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dieses Misstrauen wieder beseitigen lässt.“ Auch die DFL leide darunter, meinte Peters - und machte damit tiefe Risse zwischen Verband und Liga deutlich.

"Doppelpass" geht 2021 auf Deutschland-Tour

Auf das Jubiläum folgt die Deutschland-Tour: Der Sport1-Fußballtalk „Doppelpass“, der in diesem Jahr 25. Geburtstag gefeiert hat, wird 2021 mit zahlreichen Live-Shows auf Reise durch die Republik gehen. Wie der TV-Sender mitteilte, werden die jeweils rund zweistündigen Events „mit tollen Gästen und großartigen Geschichten fürs Fußballherz“ von Rudi Brückner moderiert, der vom Start 1995 bis 2004 Gastgeber der Sendung war.

„Es wird eine Mischung aus Aktualität und Anekdoten, aus Hintergrund und Visionärem, zum Schmunzeln und Nachdenken: Alles aus Liebe zum Fußball“, sagte Brückner. Die erste Show von „Doppelpass on Tour“ findet am 11. Mai in Frankfurt/Main statt, tags darauf folgt das zweite Event in Mainz. Danach seien laut Sport1 weitere Shows in verschiedenen Städten geplant.

Papst ist jetzt Mitglied von Boca Juniors

Papst Franziskus, schon seit sieben Jahrzehnten Anhänger des argentinischen Clubs San Lorenzo, ist jetzt auch Mitglied des Traditionsvereins Boca Juniors aus Buenos Aires geworden. Boca-Präsident Jorge Ameal vermeldete den „Neuzugang“ via Twitter. Er sei stolz, dass Papst Franziskus nun seinen Mitgliedsausweis und auch das Boca-Trikot signiert habe, berichtete Ameal.

Der Clubchef und die Vereinsspitze wurden diese Woche vom in Argentinien geborenen Papst in Rom empfangen. Die Boca Juniors sind ab sofort strategischer Partner des Hilfsprogramms „Scholas Occurrentes“ („Schulen in Begegnung“), das den Austausch junger Menschen weltweit mit Hilfe von Technologie, Kunst und Sport fördert.

Leverkusen bindet Wirtz, Diaby und Tapsoba

Bundesliga-Tabellenführer Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor der Vertragsverlängerung mit drei aufstrebenden Leistungsträgern. Wie der "Kicker" und "Sky" übereinstimmend berichten, soll U21-Nationalspieler Florian Wirtz (17) einen neuen Fördervertrag erhalten, der ihn ab seinem 18. Geburtstag bis mindestens 2025 an die Werkself bindet.

Zudem soll Flügelspieler Moussa Diaby seinen bis 2024 laufenden Vertrag ebenso vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängern wie Abwehrspieler Edmond Tapsoba (beide 21) seinen bereits bis 2025 gültigen Kontrakt. Diaby habe sein neues Arbeitspapier, das keine Ausstiegsklauseln enthält, den Berichten zufolge bereits am Mittwoch unterschrieben. Ein offizieller Vollzug der drei Personalien wird noch in dieser Woche erwartet.

"Anti-Aubameyang" Grifo ist kein Ferrari-Typ

Trotz seiner Auftritte bei der Squadra Azzurra sieht Vincenzo Grifo (SC Freiburg) keine Gefahr, abzuheben. Die Fans der Breisgauer seien „stolz darauf, dass in der italienischen Nationalmannschaft einer mit der Zehn rumläuft, der in Freiburg spielt. Ich repräsentiere den Verein“, sagte der Flügelspieler in der neuen "11 Freund"-Ausgabe und betonte: „Gleichzeitig bin ich kein Aubameyang.“

Der frühere Dortmunder Stürmerstar Pierre-Emerick Aubameyang, der abseits des Platzes gerne mit extravaganten Klamotten und teuren Autos auffällt, sei „ein ganz feiner Junge“, sagte Grifo: „Aber ich bin nicht der Typ, der mit silbernem Ferrari durch die Innenstadt brettert.“

Für Italien hat der 27-Jährige inzwischen fünf Spiele bestritten. Beim 4:0 gegen Estland im November erzielte er seine ersten beiden Tore.

Mourinho-Analyse: Klopp dachte an einen Witz

José Mourinho sorgte einmal mehr für Verblüffung. Vor allem Jürgen Klopp war über die merkwürdigen Aussagen des exzentrischen Portugiesen nach der Last-Minute-Niederlage der Tottenham Hotspur am Mittwochabend beim FC Liverpool überrascht. „Er hat mir gesagt, die bessere Mannschaft hat verloren“, sagte Klopp. „Ich dachte zuerst, es wäre ein Witz gewesen. Aber das war es nicht.“

Mourinho schmerzte das über 90 Minuten gesehen verdiente 1:2 besonders. Nicht nur, weil seine Spurs nach elf unbesiegten Premier-League-Spielen erstmals wieder ohne Punkte blieben und die Tabellenführung an Klopp und Liverpool verloren, sondern weil es auch eine Niederlage im Duell mit einem Star-Trainer war. Dementsprechend gab es für den am Spielfeldrand emotionalen deutschen Coach noch einen Seitenhieb. „Wenn ich mich an der Seitenlinie genauso verhalten hätte wie er, hätte ich keine Chance gehabt, dort zu bleiben“, polterte Mourinho.

Während der Spurs-Trainer von einem „unfairen Resultat“ sprach und die Reds als Mannschaft bezeichnete, die „nicht wie ein Meister und Champions-League-Sieger aufgetreten“ sei, genoss Klopp den Erfolg und die Übernahme der Tabellenführung nach 13 Spieltagen. „Der Sieg war hochverdient", sagte der 53-JährigeGenau so eine Leistung haben wir heute gebraucht. Es waren unglaublich wichtige drei Punkte.“