Barça-Präsidentschaftskandidat Joan Laportaprovoziert Real Madrid mit einer Wahlwerbung in unmittelbarer Nähe des Estadio Santiago Bernabeu.

Fußball-Ticker Barça-Provokation direkt am Stadion von Real Madrid

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 16. Dezember 2020:

Barça-Kandidat provoziert Real Madrid

Joan Laporta treibt seine Kandidatur als Präsident des FC Barcelona auch in der Heimat des Erzrivalen voran. Der 58-Jährige platzierte in Madrid ein überdimensionales 20x50 Meter großes Wahlplakat – und das nicht einmal 200 Meter entfernt vom Estadio Santiago Bernabeu, der Heimat des Dauerkontrahenten Real. Mit einem breiten Grinsen und dem Wahlspruch: „Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen“, lächelt Laporta die Madridista künftig von einer Hauswand an.

Der bisherige Barça-Präsident Josep Maria Bartomeu war am 27. Oktober nach einem Machtkampf mit Superstar Lionel Messi mit der gesamten Führungsriege zurückgetreten. Laporta ist bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Januar 2021 einer von sieben Kandidaten und gilt neben Geschäftsmann Victor Font als Favorit auf die Nachfolge Bartomeus.

Laut Vereins-Mitteilung können die Bewerber zwischen dem 23. Dezember und 11. Januar die für die Kandidatur erforderlichen Unterschriften sammeln. Der offizielle Wahlkampf findet vom 15. bis 22. Januar statt. Rechtsanwalt und Politiker Laporta hatte die Katalanen bereits von 2003 bis 2010 als Präsident geführt.

Effenberg kritisiert BVB-Transferpolitik: "Fatal!"

Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg (52) hat die Einkaufspolitik von Borussia Dortmund kritisiert. Nachdem Sportdirektor Michael Zorc erklärt hatte, keinen weiteren Stürmer verpflichten zu wollen, um Toptalent Youssoufa Moukoko keinen Spieler „vor die Nase zu setzen“, schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal t-online: „Ein 16-Jähriger als Backup für einen 20-Jährigen (Erling Haaland, d.Red.)? Das ist fatal und geht gar nicht. Die Bosse begehen einen Fehler, wenn sie keinen erfahrenen Stürmer dazu holen.“

Effenberg schweben als Verstärkung für die Schwarz-Gelben Leute wie der vereinslose Mario Mandzukic oder Liverpools Divock Origi und Mauro Icardi von Paris vor. Diese hätten bei ihren Clubs schon mehrfach auf der Tribüne gesessen, würden dem BVB aber „sofort helfen“, so der langjährige Kapitän von Bayern München.

Er sei weiterhin davon überzeugt, „dass Dortmund einen hervorragenden Kader hat – aber: Ich hoffe, dass die Spiele zuletzt den Verantwortlichen die Augen geöffnet haben, dass sie dringend nachjustieren müssen“, betonte er: „Sie brauchen zwei, drei positive Drecksäcke, die sofort weiterhelfen.“

Rätselraten: Wer überträgt die Club-WM?

Die TV-Übertragungen von der Club-WM mit Bayern München sind nicht einmal drei Monate vor dem Turnier ungeklärt. Die Fifa lässt Fragen zu den Medienrechten für den deutschen Markt seit mehr als zwei Wochen unbeantwortet. Mehrere TV-Sender wie ARD, ZDF und RTL erklärten, das Turnier nicht zu übertragen.

Die Fifa hatte wegen der Corona-Pandemie das ursprünglich für den Dezember geplante Turnier in Katar um zwei Monate verschoben. Die Club-WM mit den Gewinnern der Kontinentalverbände wird vom 1. bis 11. Februar gespielt.

Der FC Bayern ist als Champions-League-Sieger für das Halbfinale gesetzt und könnte den sechsten Titel innerhalb weniger Monate gewinnen. Im Vorjahr hatte sich der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp den Sieg bei der Club-WM geholt. Damals übertrug Dazn die Spiele, doch der Streamingdienst hat nach eigenen Angaben keine Rechte für die Partien im Februar.

Englischer Nationalspieler kassiert Fahrverbot

Kapitän Jack Grealish vom englischen Erstligisten Aston Villa muss nach zwei ihm zur Last gelegten Verkehrsdelikten für neun Monate seinen Führerschein abgeben. Ein Gericht in Birmingham hat ein langfristiges Fahrverbot gegen den Mittelfeldspieler ausgesprochen, nachdem er während des Corona-Lockdowns im März mit seinem Range Rover zwei parkende Autos gerammt hatte. Laut einer Zeugenaussage soll der Atem des 25-Jährigen nach Alkohol gerochen haben.

Benötigt nun auch im Straßenverkehr Unterstützung: Villa-Kapitän Jack Grealish (l.).

Foto: Imago/Belga

Der fünfmalige Nationalspieler Englands wurde außerdem wegen eines Falls rücksichtslosen Fahrens im vergangenen Oktober verurteilt. Neben dem Führerscheinentzug ist insgesamt eine Geldstrafe von umgerechnet rund 91.00 Euro fällig.

Nach Ablauf der Strafe muss Grealish, der bereits 2018 im Straßenverkehr auffällig geworden war, einen neuen Führerschein beantragen.

Rose, Neuhaus, Zakaria: Eberl wehrt sich

Für Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach wäre eine Ablöse von fünf Millionen Euro für den umworbenen Trainer Marco Rose nicht genug. „Nein“, antwortete Eberl (47) auf die entsprechende Frage in der Sport Bild: „Die wichtigsten Mitarbeiter müssen auch entsprechend verdienen. Ähnlich ist es bei den Ablösesummen.“

Rose (44) wird als Top-Kandidat für den Trainerposten bei Borussia Dortmund ab der kommenden Saison gehandelt. „Wenn ein Trainer umworben wird“, sagte Eberl allgemein gehalten, „muss auch eine vernünftige Ablöse gezahlt werden.“

Rose selbst wollte die Spekulationen nicht kommentieren. „Ich nehme die Aufgeregtheit nicht wahr, weil ich mich damit nicht beschäftige“, hatte er im Sky-Interview vor dem Spiel bei Eintracht Frankfurt (3:3) am Dienstag gesagt.

Eberl empfindet zudem Spekulationen über mögliche Spieler-Abgänge wie die von Florian Neuhaus oder Denis Zakaria als „respektlos“. Zum einen, „weil es genau in eine Zeit fällt, in der wir alle auch zu Recht mehr Demut fordern“. Zum anderen, „weil wir kein Niemand mehr sind!“

Emil Forsberg: Karriereende bei RB Leipzig?

Der momentan stark aufspielende Emil Forsberg kann sich ein Karriereende bei RB Leipzig vorstellen. „Es gibt keine Gedanken an einen Wechsel. In den vergangenen Jahren habe ich das auch nicht forciert. Ich habe nur immer ehrlich mit allen gesprochen“, sagte der schwedische Nationalspieler der „Sport Bild“.

Der 29-Jährige, der nach vielen Verletzungsrückschlägen eine bislang überragende Saison spielt, hat noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. „Im Moment denke ich überhaupt nicht drüber nach, sondern genieße die tollen Momente“, meinte der Spielmacher, der sich mit seiner Frau und seiner Tochter in Leipzig „pudelwohl“ fühlt.

Das liegt auch am sportlichen Entwicklungsweg von RB. „Wir sind eine richtig geile Mannschaft, die immer bereit ist, alles zu geben. Wenn man so eine mentale Einstellung hat, kann viel gehen“, sagte Forsberg und betonte: „Ich spiele auch Fußball, um Titel zu gewinnen. Dafür tun wir in diesem Jahr wieder alles. Du musst die Überzeugung haben, dass du es schaffen kannst und darfst. Allein zu sagen 'Wir werden es schaffen' bringt dich nicht weiter.“

"Trottel" Kalajdzic ärgert sich trotz Doppelpacks

Hat sich selbst am Dienstag offenbar keine Treffer zugetraut: VfB-Stürmer Sasa Kalajdzic (r.).

Foto: Imago/Pressefoto Baumann

Ausnahmslos glücklich war Stuttgarts Sasa Kalajdzic trotz seines späten Doppelpacks gegen Union Berlin nicht. „Ich habe auf Kickbase geschaut und ich Trottel habe mich nicht aufgestellt. Das ist wirklich doof gewesen“, ärgerte sich der österreichische Stürmer, der dem VfB mit seinen Treffern nach Einwechslung in der 80. Minute noch ein 2:2 rettete.

Kickbase ist eine Fußball-Manager-App, bei der man sein eigenes Team aufstellen kann. Dort geht Kalajdzic nun also im Gegensatz zum wahren Fußball an diesem Spieltag leer aus.

Japan: Iniesta fällt vier Monate aus

Der frühere Welt- und Europameister Andres Iniesta muss eine rund viermonatige Zwangspause einlegen. Der 36 Jahre alte Mittelfeldspieler des japanischen Erstligisten Vissel Kobe zog sich im Viertelfinale der Asian Champions League am vergangenen Donnerstag gegen Suwon Samsung einen Sehnenriss im rechten Oberschenkel zu. Der Spanier wurde am Dienstag in Barcelona erfolgreich operiert.

"Angewidert": Hasskommentare gegen Davies

Club-Präsident Herbert Hainer hat die rassistischen Hasskommentare gegen Bayern-Spieler Alphonso Davies (20) sowie dessen Freundin und Profi-Fußballerin Jordyn Huitema (19) im Internet verurteilt. „Auch den FC Bayern München haben die rassistischen Anfeindungen nach dem Post von Jordyn Huitema gegen unseren Spieler Alphonso Davies getroffen und werden von uns in keiner Weise toleriert“, sagte Hainer (66) der „Bild“-Zeitung.

Am vergangenen Freitag hatte Huitema, Spielerin von Paris Saint-Germain, in einer Instagram-Story zahlreiche Hasskommentare gegen das Paar veröffentlicht, die ihr zu einem gemeinsamen Urlaubsfoto mit Davies geschickt worden waren.

Auch dessen Teamkollege Jérôme Boateng hatte wie andere Kollegen auf die Verunglimpfungen reagiert. „Ich bin total angewidert, die Kommentare unter den Fotos von Alphonso Davies und Jordyn Huitema zu lesen. Ich habe keine Worte dafür, außer dass man niemals auf Menschen voller Hass hören sollte, die feige in sozialen Medien posten“, hatte der Ex-Weltmeister (32) getwittert.

Sascha Mölders will noch mal höher spielen

Torjäger Sascha Mölders vom Drittligisten 1860 München hat noch nicht genug. „Es macht Spaß, ich genieße es, im Sommer wird nicht Schluss sein“, sagte der 35-Jährige nach seinem Doppelpack beim 3:0 (2:0) des Aufstiegskandidaten beim 1. FC Kaiserslautern. Mölders' Vertrag läuft im Sommer aus, Trainer Michael Köllner hatte zuletzt aber ebenfalls Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit bekundet.

Stürmer Mölders setzte sich mit seinen Saisontreffern Nummer zehn und elf (36./80.) an die Spitze der Torjägerliste, allein in den vergangenen beiden Spielen traf er fünf Mal. „Es ist das Wichtigste für einen Stürmer, dass er sich ständig belohnt“, sagte Coach Köllner: „Wenn man ihn heute gesehen hat, hat man sein Alter nicht erkannt.“

Nach dem wichtigen Sieg beim FCK überreichte Mölders seinem ehemaligen Trainer Rudi Bommer, der die Partie als Experte bei MagentaSport begleitet hatte, sein Trikot. Bommer habe ihm einst beim MSV Duisburg (2007/08) seine ersten Bundesliga-Minuten geschenkt, meinte Mölders dankbar, „er hat an mich geglaubt“.

Als Bommer ihn danach zu seiner Zukunft befragte, berichtete Mölders, er habe eigentlich schon im vergangenen Jahr aufhören wollen. Nun aber wolle er „gerne nochmal ein Jahr 2. Liga spielen“. Und Bommer traut das seinem ehemaligen Schützling auch zu. „Er ist ein Straßenfußballer, ein Instinktfußballer. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen“, sagte er.

Inzaghi gegen Inzaghi: "Immer emotional"

Unentschieden: Simone Inzaghi (r.) kam mit Lazio Rom gegen Filippos Benevento nicht über ein 1:1 hinaus.

Foto: Imago/LaPresse

Im Bruderduell der Inzaghis liegt Simone weiter vorne – zumindest als Trainer. Der 44-Jährige kam am Dienstagabend in der Serie A mit Lazio Rom zu einem 1:1 gegen Benevento Calcio – trainiert von Filippo Inzaghi (47), der als Spieler mit Italien 2006 Weltmeister wurde. Damit steht es nach bislang zwei Duellen weiter 1:0 nach Siegen für den jüngeren Inzaghi. Simone gewann das zuvor einzige Aufeinandertreffen der beiden als Trainer, als Lazio im Dezember 2018 Filippo Inzaghis Bologna mit 2:0 besiegte.

Das Remis jetzt war aber zu wenig für Lazio gegen den Aufsteiger. Die Brüder, früher beide erfolgreiche Profis, telefonieren normalerweise jeden Tag miteinander. „Ihm gegenüberzustehen macht mich immer emotional, es ist kein Spiel wie alle anderen“, sagte Simone Inzaghi. „Wir sind 90 Minuten lang Gegner und dann umarmen wir uns.“

Lazio-Torjäger Ciro Immobile (25.) brachte die Römer in Führung, ehe Pasquale Schiattarella (45.) noch vor der Pause der Ausgleich gelang. Lazio hat schon deutlichen Rückstand auf die Spitze und liegt hinter den Europapokalplätzen. Aufsteiger Benevento ist mit sechs Punkten Rückstand auf Lazio im gesicherten Tabellenmittelfeld.

Struth: Vereine verantworten Mega-Transfers

Spielerberater Volker Struth (Sports Total) sieht die Clubs und nicht seine Branche als Hauptverantwortliche für die rasant gestiegenen Transfersummen im Profifußball. „Damit haben wir nichts zu tun. Und auch der Spieler nicht. Das sind die Vereine untereinander“, sagte der 54-Jährige in der neuesten Ausgabe des Podcasts „Einfach mal luppen“ seiner Klienten Toni und Felix Kroos. Da habe sich eine Tendenz entwickelt, „die finde ich noch gefährlicher, als für einen Superstar 150 bis 200 Millionen auf den Tisch zu legen“.

Megatransfers wie der von Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain erwartet der Kölner „in den nächsten Jahren nicht mehr“ – auch wegen der Folgen der Corona-Krise. Neymar sei 2017 ein „Ausnahmetransfer“ gewesen. Verwerflich finde er die Summe nicht. Man solle überlegen, wer das finanziert habe. „Das hat ein Investor von einem Club bezahlt, der sagt: Ich habe soviel Geld auf dem Konto, mir macht das Spaß, den Neymar da unten rumlaufen zu sehen“, sagte Struth. „Er nimmt keinem das Geld weg.“

Uth-Verletzung: Glasner macht Vorschlag

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner würde sich zur Vermeidung schwerer Kopfverletzungen wie bei Schalkes Mark Uth eine veränderte Regelauslegung wünschen. „Heute darf man die Arme beim Springen nicht mehr einsetzen und bekommt schnell eine Gelbe Karte. Ich hatte als Spieler immer eher den Eindruck, dass die Arme auch schützen können, weil man dann eben nicht so Kopf an Kopf prallen kann“, sagte der 46 Jahre alte Österreicher in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“.

Uth blieb am vergangenen Sonntag nach einem Kopfballduell gegen Augsburg zunächst bewusstlos auf dem Rasen liegen und wurde später mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert. Glasner selbst erwischte es 2012 als Spieler des SV Ried noch viel schlimmer. Bei ihm wurde im Krankenhaus mehrere Tage nach einem vergleichbaren Kopfballduell eine Gehirnblutung festgestellt. „Daraufhin wurde ich notoperiert – und die Ärzte in Kopenhagen haben gesagt, dass an dieser Komplikation etwa 50 Prozent der Patienten sterben. Ich habe einige Monate gebraucht, bis ich wieder bei Kräften war“, erzählte er.