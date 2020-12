Bewegend: Baggio & Co. nehmen Abschied von Rossi

Abschied von einem WM-Helden: In Vizenza wurde am Sonnabend Paolo Rossi zu Grabe getragen.

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 12. Dezember 2020:

BVB und Favre vor Gesprächen über Zukunft

Borussia Dortmund und Trainer Lucien Favre wollen einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge Ende Januar gemeinsam den Saisonverlauf analysieren und die Perspektive für eine weitere Zusammenarbeit prüfen. Favres Vertrag in Dortmund läuft am 30. Juni 2021 nach drei Jahren aus.

Die Bilanz von zwei zweiten Plätzen in der Bundesliga und dem zweimaligen Einzug ins Champions-League-Achtelfinale ist nicht schlecht, aber aus BVB-Sicht sicher auch verbesserungswürdig. Nach Informationen der in Dortmund erscheinenden Zeitung sondiert der BVB den Trainermarkt seit geraumer Zeit.

Bei der Hauptversammlung im November stärkte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke seinen Coach öffentlich. „Ich werde keine Trainerdiskussion führen und möchte an dieser Stelle eine Lanze für Lucien Favre brechen. Es gibt keinen Dissens“, sagte der 61-Jährige.

Bewegende Trauerzeremonie WM-Held Rossi

Ehemalige Mitspieler und Fans haben bei einer bewegenden Trauerzeremonie am Samstag Abschied von Italiens WM-Held Paolo Rossi genommen. Die Weltmeister von 1982, Marco Tardelli, Giancarlo Antognoni, Antonio Cabrini und Fulvio Collovati, trugen den Sarg ihres früheren Mitspielers in den Dom der norditalienischen Stadt Vicenza.

Bild einer Ikone: Paolo Rossi war in Italien ein Volksheld.

Foto: Imago/Independent Photo Agency Int.

Fans skandierten vor der Kathedrale Rossis Namen und applaudierten. Bei der Zeremonie kondolierten die Spitzenfunktionäre des italienischen Fußballverbands FIGC und mehrere Ex-Kollegen Rossis der Witwe. „Ich habe nicht nur einen Freund, sondern einen Bruder verloren. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Auch nach dem Ende unserer Spielerkarriere haben wir uns nie aus den Augen verloren“, sagte der frühere Abwehrspieler Cabrini.

Auch Roberto Baggio erwies Paolo Rossi die letzte Ehre.

Foto: Imago/Independent Photo Agency Int.

„Paolo Rossi war mehr als ein Symbol, er war die Verkörperung des italienischen Fußballs. Ich hatte die Ehre, zu Beginn meiner Fußballkarriere mit ihm beim AC Milan zu spielen“, sagte Ex-Nationalspieler Paolo Maldini, heute Sportdirektor bei Milan. Rossi, WM-Torschützenkönig 1982, hatte in der Saison 1985/86 in Mailand gespielt, ehe er 1987 bei Hellas Verona seine Karriere beendete.

Tausende Fans waren bereits am Freitagnachmittag zum Stadio „Menti“ in Vicenza geströmt, wo Rossis Sarg aufgebahrt worden war. An den Fenstern der Gebäude vor dem Stadion hingen Spruchbänder mit dem Slogan „Rossi Gol“ sowie Bilder Rossis. In Vicenza hatte Rossi mehrere Jahre gelebt. Auf den Spielfeldern aller Ligen wurde am Wochenende eine Schweigeminute zu Ehren des am Mittwoch im Alter von 64 Jahren an einem Lungentumor verstorbenen Rossi abgehalten.

Auf Großbildschirmen sollen die Tore Rossis bei der WM 1982 gezeigt werden. Das Stadion von Rossis Geburtsstadt Prato nahe Florenz soll nach dem legendären Stürmer benannt werden.

1982 führte der Stürmer die "Squadra Azzurra" zum WM-Sieg gegen Deutschland.

Foto: Imago/Independent Photo Agency Int.

Daum: Aktuelle Saison "eine Wundertüte für alle“

Christoph Daum hofft nach acht Jahren endlich auf einen anderen deutschen Meister als den FC Bayern München. Ein Kandidat: Sein Ex-Club Bayer Leverkusen. „Es wäre für den deutschen Fußball toll, wenn Bayer es schaffen würde. Ein sensationelles Signal an die Liga“, sagte der Ex-Trainer (67) der „Bild“ (Sonnabend). „Diese Saison ist eine Wundertüte für alle - und damit auch eine Chance für alle. Deshalb muss Leverkusen weiter so konstant bleiben wie derzeit.“

Leverkusen liegt vor dem 11. Bundesliga-Spieltag auf Rang zwei der Tabelle, nur einen Zähler hinter dem Rekordmeister aus München. Daum, der 1992 mit dem VfB Stuttgart den Meistertitel holte, ist vor allem von der neuen Mentalität der Bayer-Elf beeindruckt. „Dass Bayer plötzlich Arbeitssiege holt, ist der richtige Schritt und passt zum neuen Ergebnisdenken. Ich muss vor allem Geschäftsführer Fernando Carro ein Kompliment machen, der die Sieger-Mentalität vorlebt.“

Auch Coach Peter Bosz (57) lobte Daum, der von 1996 bis 2000 bei Bayer arbeitete: „Die Verletzungen wurden hervorragend kompensiert. Die Mannschaft hat begriffen, dass es für Attraktivität allein keinen Preis gibt.“

Osnabrück: Anzeichen für neuen Schmedes-Vertrag

Beim VfL Osnabrück ist man zuversichtlich, den auslaufenden Vertrag mit seinem erfolgreichen und begehrten Sportdirektor Benjamin Schmedes vielleicht noch vor Weihnachten verlängern zu können. „Ob das klappt, steht noch nicht fest. Aber ich bin ganz optimistisch“, sagte Präsident Manfred Hülsmann in einem Podcast der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Auch Schmedes selbst bestätigte: „Wenn man sich auf Verhandlungen einlässt, signalisiert man damit doch automatisch das Interesse an einer Einigung. Scheinverhandlungen führe ich nicht.“

Der 35-Jährige kam im Dezember 2017 zum VfL. Auch dank seiner Personalentscheidungen kehrte der Traditionsclub vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zurück und spielt dort seitdem eine gute Rolle. Schmedes Vertrag läuft am 30. Juni 2021 aus. Bereits vor dieser Saison wollte ihn der 1. FC Nürnberg verpflichten.

Havertz: Löw "auf jeden Fall" der Richtige

Nationalspieler Kai Havertz befürwortet die Entscheidung des DFB, an Bundestrainer Joachim Löw festzuhalten. Für ihn persönlich sei dies „auf jeden Fall“ richtig: „Wir sind sehr zufrieden mit dem Trainer und wir haben noch viel vor in der Zukunft“, sagte der Offensivspieler vom FC Chelsea im Interview mit Sky Sport News HD.

In England habe er die große Aufregung nach dem 0:6 der deutschen Nationalmannschaft in Spanien „zum Glück nicht mit aller Intensität wahrgenommen. Wir werden zurückkommen, das wird hundertprozentig so sein. Wir haben eine riesige Qualität in der Mannschaft.“

Havertz (21) war bei der höchsten Niederlage einer deutschen Nationalmannschaft seit 1931 aufgrund seiner Corona-Erkrankung nicht dabei. Löw geriet anschließend schwer unter Druck, der DFB erklärte die Pleite aber zum einmaligen Ausrutscher.