Turnier in London Corona, Deutsche, Frauen: Wichtige Fragen zur Darts-WM

Wer spielt wann, wie viele Menschen dürfen kommen, und was dürfen die Fans im "Ally Pally"? Das am Dienstag beginnende Darts-Spektakel läuft ein wenig anders ab als in den vergangenen Jahren.