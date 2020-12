Uli Hoeneß: Joachim Löw wird Thomas Müller zurückholen

Der Fußball-Ticker am Montag, den 7. Dezember 2020:

Nach Shitstorm: Leverkusen entschuldigt sich

Bayer Leverkusen hat sich noch am Sonntagabend nach dem 3:0-Sieg beim Schlusslicht Schalke 04 für einen missglückten Tweet entschuldigt. „Zugegeben: schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem S04!“, schrieb der Bundesligaclub bei Twitter.

Zuvor hatten sich die Rheinländer über das Eigentor von Schalkes Thiaw (10.) lustig gemacht und nach dem Abpfiff getwittert: „Danke an Thiaw, Baumi, Patrik und den Nikolaus, wir nehmen heute 3 Punkte mit nach Haus.“ Bayer erntete dafür im Netz einen Shitstorm.

Zugegeben: schwacher Tweet! Es war nicht unsere Absicht einen Spieler der gegnerischen Mannschaft bloßzustellen oder respektlos zu behandeln. Wir entschuldigen uns bei Malick Thiaw und dem @s04! https://t.co/XVkFbIyHfs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) December 6, 2020

Hoeneß: Löw wird Müller zurückholen

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß geht fest von Thomas Müllers Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft unter Bundestrainer Joachim Löw aus. „Ich bin überzeugt, dass er einer derjenigen sein wird, auf die Jogi Löw im Frühjahr, wenn es so bleibt, nicht verzichten wird“, sagte Hoeneß am Sonntag in der Sendung „Blickpunkt Sport“ des Bayerischen Rundfunks über den seit Wochen im Bayern-Team herausragenden Weltmeister von 2014.

Müller war im Frühjahr 2019 von Löw zusammen mit seinen Clubkollegen Jérôme Boateng und Mats Hummels (inzwischen Borussia Dortmund) zugunsten eines Umbruchs aus dem Nationalteam aussortiert worden. Angesichts von Müllers anhaltend guten Leistungen im Münchner Trikot und der gleichzeitigen Probleme des Löw-Teams war besonders zuletzt nach der jüngsten 0:6-Pleite der Nationalelf in der Nations League in Spanien der Ruf nach einem Comeback von Müller im Adler-Dress laut geworden. Löw hat allerdings bislang mehrfach signalisiert, an seinem bisherigen Plänen ohne Müller festhalten zu wollen.

Ex-Weltmeister Illgner empfiehlt Löw Müller

Auch Ex-Weltmeister Bodo Illgner kann sich eine Rückkehr von Bayern-Profi Thomas Müller in die Nationalmannschaft vorstellen. „So einen Profi möchte jeder Trainer in seiner Mannschaft haben, auch jeder Mitspieler. Von daher kann man darüber nachdenken, einen so engagierten Müller in Topform wieder in die Nationalelf zu berufen“, erklärte der 53 Jahre alte Illgner im „Kicker“. Letztlich müsse aber Bundestrainer Joachim Löw über die Personalie entscheiden.

Bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem 0:6-Debakel in Spanien wird Löw an diesem Montag seinen Kurs erklären.„Dass der DFB weiter mit Löw arbeitet, hat zwei Gründe: eine fehlende Alternative zum jetzigen Zeitpunkt und dass er auch erfolgreiche Zeiten hatte, die jetzt nicht einfach unter den Tisch fallen“, meint der frühere Weltklassetorhüter Illgner.

Fans bereiten Klopp Gänsehaut

Für Liverpools Trainer Jürgen Klopp war die Rückkehr der Fans an der berühmten Anfield Road beim 4:0-Erfolg gegen die Wolverhampton Wanderers der emotionale Höhepunkt. „Das Spiel, die Atmosphäre – es war so schön. Ich hatte Gänsehaut“, sagte Klopp der BBC. Es sei toll gewesen, als die Anhänger 'You'll never walk alone' angestimmt hätten: „Ich wusste gar nicht mehr, wie gut sich das anfühlt.“

Am Wochenende duften erstmals seit März wieder Fans Spiele der Premier League besuchen. 2000 Zuschauer waren an der Anfield Road angesichts der Corona-Vorschriften erlaubt. „Wir haben darauf gewartet, Normalität zurückzubekommen. Diese Normalität tut gut. Wir haben das sehr vermisst. Es war sehr, sehr berührend“, sagte Klopp.

Liverpool gegen Wolverhampton: die Höhepunkte

Liverpools Treffer gegen Wolverhampton erzielten Stürmerstar Mo Salah (24.), Georginio Wijnaldum (59.), der Ex-Schalker Joel Matip (67.) sowie Nelson Semedo (78.) per Eigentor. Der Meister liegt punktgleich mit Tottenham Hotspur, aber mit der schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei.

Özdemir: Rummenigge will keine attraktive Liga

Der Politiker Cem Özdemir hat Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge in der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder in der Fußball-Bundesliga kritisiert. „Mehrere Vereine haben ja einen Vorschlag für eine Neuverteilung der Fernsehgelder gemacht. Karl-Heinz Rummenigges heftige Reaktion darauf bedeutet in meinen Augen, dass er das Interesse an einer attraktiven Bundesliga verloren hat“, sagte Özdemir dem „Kicker“. „Das finde ich bedauerlich.“ Der Bundestagsabgeordnete der Grünen ist Fan des VfB Stuttgart und Mitglied der Taskforce Zukunft Profifußball der Deutschen Fußball-Liga.

Die DFL informiert die 36 deutschen Profi-Clubs am Montag über den angedachten neuen Verteilerschlüssel für die Einnahmen aus TV-Rechten. Einige Vereine, darunter auch der VfB, hatten sich für eine Lösung ausgesprochen, die den Unterschied bei den Einnahmen aus diesem Bereich zwischen den Spitzenclubs und den kleineren Mannschaften verringert. Der HSV gehört als einziger Zweitligist der Gruppe der „G15“ an, die den Status quo beibehalten will.

Die Debatte müsse grundlegend geführt werden, da die Schere zwischen den armen und reichen Clubs immer weiter auseinander gehe, sagte Özdemir. „Eine sportlich derart auseinanderdriftende Liga schadet der Attraktivität, genauso wie Riesengehälter, horrende Transfersummen oder hohe Beraterhonorare die Identifikation der Fans mit dem Fußball gefährden“, sagte er.