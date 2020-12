Fußball: Pelé schreibt Diego Maradona bewegenden Abschiedsbrief

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 4. Dezember 2020:

Pelé schreibt Maradona bewegenden Abschiedsbrief

Gut eine Woche nach dem Tod Diego Maradonas hat Brasiliens Fußball-Legende Pelé seinem einstigen Freund und Rivalen einen bewegenden Abschiedsbrief geschrieben. „Du warst ein Genie, das die Welt verzaubert hat. Ein Magier mit dem Ball am Fuß. Eine wahre Legende“, schrieb der 80-Jährige auf Instagram. „Aber vor allem wirst du für mich immer ein großartiger Freund sein, mit einem noch größeren Herzen“, schrieb Pelé an Maradona, der am 25. November im Alter von 60 Jahren in seinem Heimatland Argentinien an einem Herzinfarkt gestorben war.

„Mein großer Freund, ich danke dir sehr für unsere ganze gemeinsame Reise. Eine Tages werden wir im Himmel in einer Mannschaft spielen“, schrieb Pelé, wie Maradona einer der größten Fußballer der Geschichte. Dort werde er dann seine Faust auf dem Spielfeld triumphierend in die Luft stoßen – ohne damit ein Tor zu bejubeln. Was er ihm wegen des plötzlichen Todes nicht mehr sagen konnte, bedauerte Pelé, das wolle er seinem Freund nun einfach schreiben: „Ich liebe dich, Diego.“

UEFA-Wertung: Bundesliga verliert weiter auf Serie A

Die deutschen Vereine haben am fünften Spieltag der Europacup-Wettbewerbe zwar besser gepunktet als Tabellenführer Spanien (1,000 zu 0,857), aber das kann für den Tabellenvierten Bundesliga kein Trost sein. Der Rückstand auf den Tabellendritten Italien (1,572 Punkte) wuchs von 0,583 auf 1,297 Zähler an.

Obwohl Spanien schwächelte (nur 0,857), bleiben die Iberer mit 88,283 Punkten aufgrund ihrer überragenden Ergebnisse in den letzten Jahren überlegener Tabellenführer. Immerhin hat Verfolger England (1,143 Punkte diese Woche) den Rückstand auf auf genau diese 1,143 Punkte verkürzt. Zum Vergleich: England, das als erste Nation in dieser Saison die Zehn-Punkte-Hürde überwunden hat, verfügt auf den Dritten Italien über einen Vorsprung von 18,273 Punkten. Das macht im Grunde ein ganzes Jahr aus.

Auf diesem Lorbeerkissen kann sich auch die Bundesliga ausruhen. Ihre garantierten vier Startplätze in der Champions League mit allen Bonuspunkten vor Beginn wären erst gefährdet, würde sie auf Platz fünf abrutschen. Aber die Franzosen haben einen Rückstand von 13,822 Punkten.

Folgt Raúl bei Real auf Zidane?

Trainer Zinédine Zidane (48) hat im Kampf um seinen Job bei Real Madrid jetzt auch an seine Spieler um Ex-Weltmeister Toni Kroos (30) appelliert. „In schwierigen Zeiten muss man Charakter zeigen“, sagte Zidane vor der Partie beim FC Sevilla am Sonnabend: „Ich habe die Kraft, um die Situation zu ändern, und ich werde alles dafür geben – genau wie die Spieler.“

In der spanischen Liga rangieren die Königlichen nur auf Rang vier, in der Champions League droht erstmals in der Vereinsgeschichte das Aus in der Gruppenphase. Laut Medienberichten gelten Mauricio Pochettino, ehemaliger Teammanager von Tottenham Hotspur, und Real-Legende Raúl als mögliche Nachfolger, wenn Zidane freigestellt werden sollte. Ex-Stürmer Raúl trainiert derzeit die zweite Mannschaft von Madrid.

Bosz kritisiert Schiedsrichter nach Sieg in Nizza

Bayer Leverkusens Trainer Peter Bosz machte die deutlich zu geringe Chancenausbeute nach dem 3:2 (2:1) in der Europa League bei OGC Nizza auch an Schiedsrichter Maurizio Mariani (Italien) fest. „Die fehlende Qualität des Schiedsrichters war auch da. Sonst hätten wir zwei Elfmeter bekommen und noch ein weiteres Tor gemacht“, sagte der Niederländer nach dem Weiterkommen am Donnerstagabend.

Moussa Diaby war bereits in der fünften Minute nach starkem Antritt ein klarer Elfmeter nach einem Foul von Robson Bambu verwehrt worden. Die zweite Fehlentscheidung mussten Bosz und Bayer hinnehmen, als Schicks Tor wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung Mitte der ersten Halbzeit zu Unrecht zurückgepfiffen wurde.

OGC Nizza gegen Bayern Leverkusen – die Höhepunkte

Auf den sonst allgegenwärtigen Videobeweis kann in der Europa League nicht zurückgegriffen werden. „Das verstehe ich nicht, aber das ist leider so. Das Problem haben andere Mannschaften auch“, sagte Bosz. Von daher müsse man auch zufrieden sein, „wenn man in auswärts in Nizza drei Tore schießt, die eigentlich vier waren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel heute, weil wir gut gespielt haben“, so Bosz.

Götze und Max erreichen mit PSV Zwischenrunde

Mario Götze und Philipp Max dürfen mit der PSV Eindhoven auch im kommenden Jahr in der Europa Legaue spielen. Die beiden deutschen Fußballprofis gewannen am Donnerstag mit dem niederländischen Team beim FC Granada 1:0 (1:0) und zogen in die Runde der besten 32 Mannschaften ein. Der von Roger Schmidt trainierte Club aus der Eredivisie kamen durch Donyell Malen (38.) nach Vorlage von Max zum Siegtreffer.

FC Granada gegen PSV Eindhoven – die Höhepunkte

Ex-HSV-Profi Adrian Fein kam für die PSV nicht zum Einsatz. Vor dem letzten Spieltag der Gruppe E liegt Eindhoven als Zweiter vier Punkte vor PAOK Saloniki und kann nicht mehr eingeholt werden.

Knapp zwei Stunden zuvor hatte sich Premier-League-Spitzenreiter Tottenham Hotspur durch ein 3:3 (1:1) beim österreichischen Erstligisten Linzer ASK als drittes englisches Team vorzeitig den Einzug in die K.-o.-Runde gesichert. Eine Woche zuvor hatten die Qualifikation für die Runde der letzten 32 bereits Leicester City und der FC Arsenal geschafft, der am Donnerstag daheim vor Zuschauern spielte. 2000 Fans durften ins Stadion und sahen einen 4:1 (2:0)-Sieg der Londoner gegen Rapid Wien.

Mehr Mühe als erwartet hatte zunächst der AC Mailand als klarer Tabellenführer der italienischen Serie A beim 4:2 gegen Celtic Glasgow. Damit hat der AC Mailand mit nun zehn Punkten als derzeitiger Tabellenzweiter hinter Olympique Lille (11) die Zwischenrunde erreicht. Als vorzeitiger Sieger der Gruppe I steht der FC Villarreal durch das 1:0 (0:0) beim türkischen Team Sivasspor fest. Zu den Teams, die 2021 weiter international spielen, gehören unter anderem Lille, Antwerpen, Braga und Dynamo Zagreb.