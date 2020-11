Beckenbauer nach 0:6-Debakel: "Die Welt lacht über uns"

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 20. November 2020:

Eintracht Frankfurt wollte Max Kruse verpflichten

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hätte Offensivspieler Max Kruse gerne an den Main geholt. Dies sagte der Österreicher der „Bild“-Zeitung. „Es hat vor einem Jahr Gespräche gegeben zwischen Fredi Bobic, Bruno Hübner und seinem Management“, schilderte Hütter. „Er wäre ein Spieler, der uns sicherlich gut tun würde mit seiner Kreativität. Ich hätte ihn gerne bei uns gesehen.“ Der heute 32 Jahre alte Kruse wechselte im Sommer 2019 stattdessen von Werder Bremen zu Fenerbahce - und dieses Jahr zurück in die Fußball-Bundesliga zum 1. FC Union Berlin.

Die angedachte Kruse-Rolle habe man aber ohnehin anders besetzt, berichtete Hütter. „Auf der anderen Seite haben wir mit Daichi Kamada einen Spieler gefunden, der ein anderer Typ ist, aber einer, den wir vielleicht eines Tages teuer verkaufen werden.“ Ob dies bei Routinier Kruse noch mal der Fall wäre, „weiß ich nicht“, betonte Hütter. Bei den Hauptstädtern hat Kruse in dieser Saison schon für drei Tore und fünf Vorlagen gesorgt.

Uefa zeichnet Werder Bremen aus

Besondere Ehrung für Werder Bremen: Der Bundesligist ist von der Europäischen Fußball-Union (Uefa) mit der Uefa-Breitensport-Auszeichnung 2020 bedacht worden. Damit wurde der Klub „für seine hervorragende soziale Arbeit, insbesondere im Rahmen eines innovativen Programms mit Schulen und Kindertagesstätten“ geehrt, hieß es in der Begründung.

„Wir sind bei Werder Bremen davon überzeugt, dass der Sport neue Türen öffnet, neue Möglichkeiten schafft, auch gesellschaftlichen Aufstieg bewirken kann, der normalerweise nicht möglich ist“, sagte Henrik Oesau, Projektmanager für soziale Verantwortung bei den Bremern.

Die Norddeutschen engagieren sich auf mehreren Ebenen. Projekte für Menschen mit Behinderung und Flüchtlinge sowie eine Gehfußball-Initiative für Menschen über 60 Jahre gehören aktuell zum sozialen Engagement des Vereins. Vor allem aber die Ballschule, in deren Rahmen 14 Kindertagesstätten und 16 Grundschulen in Bremen zusätzliche Sportangebote erhalten, wurde mit der Ehrung gewürdigt

Rangnick schweigt über Bundestrainer-Ambitionen

Nach der 0:6-Niederlage der deutschen Fußball-

Nationalmannschaft in Spanien hat es Ralf Rangnick erneut abgelehnt, sich über mögliche eigene Ambitionen auf den Posten des Bundestrainers zu äußern. In der Sendung „RTL-Spendenmarathon“ sagte Rangnick am Donnerstagabend auf die Frage, ob er bereit wäre: „Es gehört sich nicht. Wir haben einen Bundestrainer, der bisher einen guten Job gemacht hat. Da gehört es sich nicht, darüber zu sprechen.“

Nach der höchsten Niederlage einer DFB-Auswahl seit 89 Jahren gibt es wieder verstärkt Diskussionen um Bundestrainer Joachim Löw. Nach der Rückkehr vom Nations-League-Spiel in Sevilla hatten DFB-Präsident Fritz Keller und DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Mittwoch in München mit Löw über die Situation gesprochen. Eine Trennung vom 60-Jährigen oder dessen Rücktritt sollen aber kein Thema sein.

Zu einem möglichen Angebot des Deutschen Fußball-Bundes sagte Rangnick: „Das kann keiner wissen. Ich lasse es auf mich zukommen und bin selber sehr gespannt.“ Der 62-Jährige war zuletzt lange als Trainer und auch als Sportdirektor für RB Leipzig aktiv und ist derzeit ohne Job. Löws Vertrag läuft noch bis zum Ende der WM in Katar in zwei Jahren. Möglich erscheint derzeit aber auch ein Abschied schon nach der Europameisterschaft im kommenden Jahr.

Beckenbauer: "Die Welt lacht jetzt über uns"

Nach dem 0:6 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Spanien hat sich Franz Beckenbauer für einen Verbleib von Bundestrainer Joachim Löw ausgesprochen. Der Weltmeister-Trainer von 1990 machte sich zugleich aber auch für ein Comeback von Thomas Müller stark. „Thomas Müller würde die Mannschaft auf Vordermann bringen. Wie beim FC Bayern in schwierigen Spielphasen“, sagte der 75-Jährige der „Bild“. Der schwer angezählte Löw solle aber Trainer bleiben: „Natürlich soll er weitermachen und die EM angehen. Das Spiel hilft ihm am Ende, neue Erkenntnisse zu sammeln.“

Auf die Frage, ob der von Löw forcierte Umbruch nun abgebrochen werden müsse und es nicht nur ein Comeback von Müller, sondern auch von dessen Teamkollegen beim FC Bayern München, Jérôme Boateng, sowie Verteidiger Mats Hummels von Borussia Dortmund geben müsse, sagte Beckenbauer: „Wenn es im März bei den letzten drei Länderspielen vor der EM nicht funktioniert, muss Jogi umsteuern.“ Löw hatte die drei Weltmeister von 2014 im Frühjahr 2019 assortiert, um jüngeren Spielern mehr Chancen geben zu können.

Das Spanien-Spiel hakte Beckenbauer ab: „Das war nix von der deutschen Mannschaft. Ein totaler Blackout.“ So etwas passiere halt. „Jetzt lacht die Welt über uns. Solche Ausfälle gibt es doch bei der Nationalmannschaft zum Glück nur ganz selten. Deshalb: Die Kirche im Dorf lassen.“ Es gebe in Löws Team aber ein „Führungsproblem auf dem Platz. Ich habe kein Aufbäumen erlebt, nichts. Du brauchst Leader gerade dann, wenn es nicht läuft.“ Das 0:6 in der Nations League war die höchste Pflichtspielniederlage einer A-Nationalmannschaft in der Geschichte des DFB.