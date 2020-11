Baldiger DEL-Start naht: Auch Augsburg und Straubing dabei

München. Zwölf Vereine inklusive zweier bisheriger Wackelkandidaten haben sich für einen Neustart der Deutschen Eishockey Liga ausgesprochen.

Damit wächst die Chance, dass die DEL bei ihrem Gesellschaftertreffen am 19. November den Beginn der Meisterschaft trotz der aktuellen Corona-Maßnahmen beschließt.

Die Straubing Tigers und die Augsburger Panther teilten mit die Saison finanziell durchgeplant zu haben und notfalls auch komplett ohne Zuschauer bestreiten zu können. Die beiden Vereine hatten sich bis zuletzt noch nicht festgelegt.

Von den 14 Erstligisten haben nur die Kölner Haie und die Iserlohn Roosters noch nicht entschieden, ob sie an der Spielzeit teilnehmen. Zumindest die Haie sehen sich "grundsätzlich auf einem guten Weg", wie Geschäftsführer Philipp Walter sagte. Iserlohns Gesellschafter Wolfgang Brück sagte der "Sport Bild": "Ich bin noch in der Prüfungsphase. Wir können kein wirtschaftliches Harakiri machen." Er und andere Gesellschafter seien bereit, "ein Loch zu stopfen. Aber es kommt darauf an, wie groß dieses Loch ist."

Straubings Geschäftsführerin Gaby Sennebogen teilte mit, dass bis zuletzt intensiv an einem soliden Konzept gearbeitet wurde. "Daher haben wir keine Hauruck-Aktionen gestartet und wollten auch keine falschen Hoffnungen wecken", sagte sie. Durch Hilfen von Sponsoren, aber auch Trainern, Spielern und anderen Beteiligten sei die Saison finanziell machbar. Augsburgs Gesellschafter Lothar Sigl sprach von einem "unglaublichen Kraftakt" und lobte Spieler und Trainer, die "geschlossen einem erheblichen Gehaltsverzicht zugestimmt haben. Es ist beeindruckend, wie loyal jeder um die Saison gekämpft hat."

© dpa-infocom, dpa:201117-99-361038/4