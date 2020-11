"Sauerei": Rudi Völler in Rage wegen verletztem Spieler

Der Fußball-Ticker am Sonntag, den 15. November 2020:

Corona-Ausbruch bei Korea: Freiburger betroffen

Südkoreas Nationalmannschaft ist von einem massiven Corona-Ausbruch betroffen. Doch obwohl nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap Chang-Hoon Kwon vom Bundesligisten SC Freiburg, fünf weitere Spieler und ein Betreuer positiv getestet wurden, fand das Länderspiel der Asiaten am Sonnabend in Wien gegen Mexiko (2:3) statt.

Laut der Agentur erfuhr die Delegation einen Tag vor der Partie von positiven Tests bei vier Spielern und einem Betreuer. Erneute Tests brachten zwei weitere positive Ergebnisse. Südkorea berief sich aber darauf, dass eine Begegnung laut der Regularien ausgetragen werden soll, solange 13 gesunde Spieler zur Verfügung stehen. Für Dienstag ist in Österreich ein Spiel Südkoreas gegen Katar angesetzt.

Gegenüber dem "Kicker" bestätigte der SC, dass Kwon am Sonntag zurück im Breisgau erwartet wurde. Bei seinem Club soll sich der 26-Jährige einem erneuten Test unterziehen, das weitere Vorgehen erfolge in enger Absprache mit dem Gesundheitsamt.

Ukraine-Spiel: Kritik von Sportpolitikerin

Die Sportausschuss-Vorsitzende Dagmar Freitag hat mit Unverständnis auf die Austragung des Nation-League-Spiels der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine (3:1) reagiert. „Ich halte die Entscheidung, das Spiel gegen die Ukraine stattfinden zu lassen, für mindestens problematisch“, sagte die SPD-Politikerin. Bei der Ukraine waren am Freitag vier Spieler und der Teammanager positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach weiteren Tests am Sonnabend, die alle negativ waren, fand die Begegnung wie geplant am Abend in Leipzig statt.

„Ganz offensichtlich zieht die Uefa ihr erklärtes Ziel, alle Spiele austragen zu lassen, wenn wenigstens zwölf Feldspieler sowie ein Torwart zur Verfügung stehen, durch. Die Reißleine müssen andere ziehen. Und dass man auch anders entscheiden kann, hat Norwegen gezeigt“, sagte Freitag. Die norwegische Regierung hatte nach einem Coronafall ein Ausreiseverbot verhängt, das Spiel in Rumänien wurde abgesagt.

Für Freitag liege es auf der Hand, „dass es der Uefa vor allem um die Erfüllung der höchst lukrativen TV-Verträge geht“. Die Gesundheit der Spieler dürften bei den Verantwortlichen der Uefa eher eine nachrangige Rolle spielen, so Freitag: „Während Dienst- und Urlaubsreisen praktisch auf null sinken, reisen die Nationalmannschaften weiter durch Europa. Ohne zu wissen, welche Folgen das Spiel gegen die Ukraine aufgrund der mehrtägigen Inkubationszeit möglicherweise hat.“

Auch Freitags SPD-Parteikollege, der Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, kritisierte das Spiel als „ein völlig falsches Beispiel im Rahmen der derzeitigen Pandemie-Bekämpfung“. Rein technisch betrachtet sei die Austragung „auf der Grundlage der Infektionsketten“ aber nicht zu beanstanden, teilte Lauterbach mit.

TV-Quoten: DFB kann durchatmen

Das Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die Ukraine hat dem ZDF am Sonnabendabend den Quotensieg beschert. 8,16 Millionen Zuschauer verfolgten die Live-Übertragung (26,1 Prozent Marktanteil).

Damit ist der Quoten-Sinkflug des DFB vorerst abgebremst: Am Mittwoch hatten das von RTL übertragene Testspiel gegen Tschechien (1:0) im Durchschnitt lediglich 5,42 Millionen Menschen eingeschaltet (18,2 Prozent). Das war nach Angaben von RTL, ARD und ZDF seit mindestens 20 Jahren die schlechteste Quote für eine deutsche Länderspiel-Übertragung in den Abendstunden.

"Freundschaftsspiele, wie es allgemein hin heißt, interessieren die Zuschauer manchmal nicht so ganz brennend", hatte Bundestrainer Joachim Löw daraufhin gesagt. "Aber nächstes Jahr, wenn die EM gegen Frankreich beginnt, kann man davon ausgehen, dass die Einschaltquote sehr hoch sein wird."

VfB Lübeck: Finanzloch auch wegen Corona-Tests

DerVfB Lübeck rechnet wegen der Corona-Pandemie mit einem Finanzloch von 1,3 Millionen Euro in der laufenden Saison. „Da denkst du, du hast das alles gut geplant, da hast du die Saison tatsächlich bis zum Ende gut durchfinanziert, und dann grätscht dir so eine Pandemie dazwischen. So haben wir uns unsere erste Drittliga-Saison nicht vorgestellt“, sagte Vorstandssprecher Thomas Schikorra den „Lübecker Nachrichten“. Die Lübecker hatten vor Saisonbeginn mit einem Etat von 4,8 Millionen Euro kalkuliert.

Neben den fehlenden Zuschauereinnahmen zunächst bis Ende Dezember in Höhe von rund 500.000 Euro belaufen sich laut Schikorra auch die Kosten für die Corona-Tests bis zum Ende dieser Spielzeit auf rund 200.000 Euro. „Jetzt müssen wir nachschießen, müssen weitere Mittel einwerben – und die werden wir auch bekommen“, sagte Schikorra und ergänzte: „Um die Lücke zu schließen, brauchen wir die Anstrengungen aller Mitarbeiter im Verein.“ Aus dem bundesweiten Hilfsfonds hat der VfB bislang nichts erhalten.

Völler schimpft über chilenischen Verband

Bayer Leverkusens Sportchef Rudi Völler ist wegen der Verletzung von Kapitän Charles Aránguiz erzürnt. Völler wirft dem chilenischen Fußball-Verband eine „Sauerei“ vor. „Auch wenn Spieler angeschlagen sind, müssen sie kommen – und spielen“, schimpfte Völler in der „Bild am Sonntag“.

Leverkusens Charles Aránguiz (r.) im Spiel gegen Mainz

Foto: Imago/HMB-Media

Aránguiz war von den Chilenen zu den Spielen gegen Uruguay und Kolumbien vor einem Monat angefordert worden und kehrte anschließend mit Achillessehnenproblemen zurück. Trotzdem spielte der 31-Jährige anschließend auch für Bayer in der Bundesliga beim FSV Mainz 05. Seitdem fehlt der Mittelfeldspieler den Rheinländern.

Eintracht-Profis verzichten weiter auf Gehalt

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat die Lage seines Clubs in der Corona-Pandemie als „durchaus brisant“ beschrieben. „Auch wir müssen schauen, dass wir überleben“, sagte der 49-Jährige in einem Interview auf der Internetseite der Hessen: „Es macht mich stolz, dass die Mannschaft freiwillig auf Teile ihres Gehalts verzichtet hat und das immer noch tut, um der Eintracht zu helfen.“

Trotz des derzeitigen Zuschauer-Ausschlusses baut Bobic darauf, dass die politischen Restriktionen schon bald enden könnten - auch wenn es vor der virtuellen Konferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs an Montag eher gegenteilige Äußerungen der Entscheidungsträger gibt. „Wir hoffen momentan, dass wir gut durch den November kommen und vielleicht im Dezember wieder ein paar Fans im Stadion begrüßen dürfen, die uns dann wieder mittragen“, äußerte der Europameister von 1996.

Spanien ohne Busquets gegen Deutschland

Die spanische Nationalmannschaft muss im letzten Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) in Sevilla auf Mittelfeldspieler Sergio Busquets vom FC Barcelona verzichten. Der 32-Jährige erlitt beim 1:1 am Sonnabend in Basel gegen die Schweiz eine Verletzung am Außenband im linken Knie und muss voraussichtlich drei Wochen pausieren. Das teilte der spanische Verband am Sonntag mit.

FC St. Pauli produziert seine Trikots selbst

Der FC St. Pauli bringt seine eigene Trikot-Kollektion auf den Markt. Die Marke mit dem Kürzel DIIY, abgeleitet von „Do it yourself“ (Mach' es selbst), soll für „die nachhaltigste Teamsportkollektion der Welt“ stehen, teilte der Verein mit. Die Kleidung soll von Mai 2021 an erhältlich sein. Die Zusammenarbeit mit dem bisherigen Ausrüster Under Armour aus den USA beendet St. Pauli zum Ende der laufenden Saison.

Der Verein stelle die Produktion der eigenen Kleidungsserie unter das Motto „Alles muss man selber machen!“, verkündete der Zweitligist. Das Heimtrikot kann schon vom 1. Dezember an bestellt werden. „Auch und gerade in der Corona-Krise wollen wir gemeinsam mit allen St.-Pauli-Fans den Herausforderungen mit Mut und Unternehmergeist begegnen. Diese Eigenständigkeit und die Suche nach neuen Wegen haben den FC St. Pauli schon immer ausgezeichnet“, sagte Präsident Oke Göttlich.

RB Leipzig: Rangnick hält Titel für möglich

Ralf Rangnick sieht den ersten Titelgewinn von RB Leipzig im Bereich des Möglichen. „Aktuell sind sie Zweiter, sie sind im Pokal und der Champions League noch gut dabei. Ich halte es für möglich, dass sie vielleicht in diesem Jahr einen Titel holen“, sagte der ehemalige Cheftrainer und Sportdirektor von RB Leipzig im „Doppelpass“ bei Sport1. „Wenn ich mir die Breite des Kaders angucke, dann braucht sich Leipzig weder vor Bayern noch vor Dortmund verstecken. Aber in der Spitze, da sind wir uns auch einig, hat Bayern schon nochmal eine andere Qualität“, betonte der 62-Jährige.

Rangnick lobt die Arbeit von RB-Cheftrainer Julian Nagelsmann in höchsten Tönen. „Julian hat die Mannschaft nochmal weiterentwickelt, das war genau der Grund, warum wir bei seiner Verpflichtung noch ein Jahr auf ihn gewartet haben, weil wir uns das von ihm versprochen haben: Dass er die Mannschaft weiterentwickelt und nochmal auf ein anderes Niveau hebt, das hat er bisher gezeigt.“

Ramos stellt Länderspiel-Europarekord auf

Spaniens Kapitän Sergio Ramos hat im Nations-League-Gruppenspiel in Basel gegen die Schweiz (1:1) mit 177 Partien den italienischen Ex-Nationaltorhüter Gianluigi Buffon (176 Einsätze) als Länderspiel-Europarekordler abgelöst. Allerdings verschoss der Star von Real Madrid zwei Elfmeter gegen die Eidgenossen.

Der deutsche Rekordnationalspieler Lothar Matthäus, Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1990 in Rom, belegt mit 150 Einsätzen den siebten Platz im Uefa-Ranking. Dritter hinter Ramos und Buffon ist der fünfmalige Weltfußballer Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) mit 169 Begegnungen für Portugal.

Ramos jagt nun den Weltrekord des Ägypters Ahmed Hassan, der bei 184 Einsätzen steht. Omans Ahmed Mubarak hat derzeit 179 Spiele auf dem Konto und Kuwaits Bader al-Mutawa 178.

Die Uefa-Liste der Rekordnationalspieler:

Sergio Ramos (Spanien) 177 Länderspiele Gianluigi Buffon (Italien) 176 Cristiano Ronald (Portugal) 169 Vitalijs Astafjevs (Lettland) 167 Iker Casillas (Spanien) 167 Martin Reim (Estland) 157 Lothar Matthäus (Deutschland) 150 Anders Svensson (Schweden) 148 Robbie Keane (Irland) 146 Anatoli Timoschtschuk (Ukraine)144

Bayern-Präsident Hainer erkennt "mehr Demut"

Bayern Münchens Vereinspräsident Herbert Hainer hat bekräftigt, dass er wegen der Corona-Krise an ein Umdenken im Fußball glaubt. „Ich denke, dass schon in den vergangenen Monaten mehr Demut zu erkennen war“, sagte er der „Welt am Sonntag“. „In Gesprächen mit anderen Clubs merke ich, dass die Erkenntnis wächst, dass es so wie zuletzt nicht mehr weitergehen kann.“ Der frühere Adidas-Chef hatte schon zuvor Veränderungen des Fußballs wegen Corona prognostiziert.

Die Pandemie dürfte vor allem wirtschaftliche Entwicklungen der vergangenen Jahre bremsen. „Transfers mit absurd hohen Summen kamen in diesem Sommer nicht mehr zustande, was aber auch logisch ist, da aktuell weniger Geld zirkuliert“, sagte Hainer. „Ich bin Realist: Es ist zu früh, um jetzt schon zu behaupten, dass alle Clubs in Zukunft nur noch wirtschaftlich vernünftig agieren werden. Ich fürchte, es wird immer den einen oder anderen Auswuchs geben.“

Die sportlichen Ambitionen der Münchner aber bleiben gleich hoch - mindestens. Die Titelverteidigung in der Champions League sei ein „Traum“, sagte Hainer. Zudem habe er ein Sportarten und Geschlechter übergreifendes Triple im Kopf. Er würde „gern mit unserem Frauen-Team ebenfalls die Champions League und mit unseren Basketballern die Euroleague gewinnen. Alle drei Profiteams gemeinsam an Europas Spitze, das würde mir sehr, sehr gut gefallen“, berichtete Hainer.

WM-Quali: DFB-Elf vermeidet dicke Brocken

Die deutsche Nationalmannschaft geht auf Weg zur WM 2022 in Katar den ganz dicken Brocken aus dem Weg. Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw sicherte sich durch den 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die Ukraine in der Nations League für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 7. Dezember in Zürich einen Platz im ersten Topf. Duelle gegen Frankreich, England und Spanien sind damit nicht möglich.

Nur der Gruppensieger qualifiziert sich sicher für die WM in zwei Jahren. Die Setzliste wird durch die Fifa-Weltrangliste bestimmt. Die zehn besten europäischen Mannschaften kommen in Lostopf 1. Insgesamt gibt es sechs Töpfe, aus denen die zehn Gruppen gelost werden.

Upamecano zu Bayern? Das sagt Rangnick

Ralf Rangnick sieht eine Entscheidung zur Zukunft von RB Leipzigs Innenverteidiger Dayot Upamecano nicht allein von finanziellen Gründen abhängig. „Die Frage ist, was will der Spieler? Ich habe Upa und seine Familie über viele Jahre kennengelernt, die treffen nicht nur Entscheidungen, die vom Image her für sie gut klingen, sondern sie treffen Entscheidungen nach dem Gefühl, was ist für den Spieler selber am besten“, sagte der ehemalige Leipziger Cheftrainer und Sportdirektor im „Doppelpass“ bei Sport1.

Upamecano hatte seinen Vertrag in diesem Sommer vorzeitig bis 2023 verlängert. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich die festgeschriebene Ablösesumme für den 22 Jahre alten Franzosen auf 50 Millionen Euro belaufen. Mit einem Wechsel des Abwehrchefs wird im Sommer 2021 gerechnet.

Auch Bayern München soll interessiert sein. „Upa hat am Anfang in Liefering gespielt, dann in Salzburg und zwei Jahre später in Leipzig, dass die Bayern diesen Spieler gut kennen, davon kann man mal ausgehen“, meinte Rangnick und erinnerte an die Spiele gegen die Münchner: „Rein physisch, das haben die Bayern auch in den direkten Duellen gesehen: weglaufen tut ihm niemand. Dass er vielleicht im Spiel nach vorne noch den ein oder anderen Risiko-Ball zu viel drin hat, das wird er sicherlich in den nächsten Jahren noch lernen.“

Nations League: Frankreich erster Finalist

Der Weltmeister bewies Nervenstärke: Frankreich hat als erstes Team das Ticket für die „Final-Four“-Endrunde der Nations League im Oktober 2021 gebucht. Trotz Verletzungssorgen und dem Ausfall von Superstar Kylian Mbappé gewann die Equipe Tricolore das Kräftemessen mit EM-Champion Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo in Lissabon mit 1:0 (0:0). Die Portugiesen haben nach der Heimniederlage keine Chance mehr auf eine erfolgreiche Titelverteidigung bei der Endrunde im nächsten Jahr.

Den Franzosen gelang trotz des Ausfalls des verletzten Stürmerstars Mbappé mit Bayern Münchens Trio Lucas Hernandez, Benjamin Pavard und Kingsley Coman in der Startelf die Wiedergutmachung für die 0:2-Pleite gegen Finnland und damit der Sprung zur Endrunden-Teilnahme durch den Siegtreffer von N'Golo Kante (54.). In der 59. Minute wurde Gladbachs Marcus Thuram für Coman eingewechselt.

„Der Sieg ist verdient“, sagte Frankreichs Coach Didier Deschamps, „wir wollten unbedingt die Entscheidung erzwingen.“ Der Erfolg erfülle ihn „mit Stolz“, so der Weltmeister-Trainer, „es sind schwierige Zeiten, einige haben Probleme in ihren Clubs, aber sie haben sich hier als Einheit präsentiert.“ Mbappé konnte in Lissabon nicht auflaufen, der Superstar von Meister Paris St. Germain laborierte noch an den Folgen einer Oberschenkelverletzung und war gegen den EM-Champion nicht dabei.

Steinhaus gegen Schiedsrichter-Frauenquote

Bibiana Steinhaus hat sich gegen eine Frauenquote bei Unparteiischen im Profifußball ausgesprochen. Die Leistung müsse „Grundpfeiler“ sein, nur das zähle, sagte die erste Schiedsrichterin, die ein Bundesliga-Spiel pfiff, im ZDF-Sportstudio: „Dann ist eine Quotendiskussion völlig unerheblich.“ Sie selbst habe „einen von 26 Bundesliga-Schiedsrichterplätzen wahrnehmen dürfen“, erklärte Steinhaus, die ihre aktive Karriere als Schiedsrichterin Ende September beendet hatte, betonte dazu aber: „Das wurde über die Leistung generiert und nicht über das Geschlecht. Das war kein Frauenplatz, der war hart erarbeitet.“

Den vorzeitigen Abschied im Alter von 41 Jahren erklärte Steinhaus mit einem angestrebten Perspektivwechsel. Sie habe sich „dem Fußball sehr lange auf dem Platz als Schiedsrichterin verbunden gefühlt. Jetzt war der richtige Zeitpunkt“, sagte sie. Steinhaus hatte 2017 in der Bundesliga debütiert. Im Supercup zwischen Bayern München und Borussia Dortmund (3:2) leitete sie ihr letztes Profispiel. Dem DFB bleibt Steinhaus als Video-Assistentin im „Kölner Keller“ erhalten.