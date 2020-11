Hamburg. Am Montagabend um 18 Uhr betraten die Spieler des FC St. Pauli II den Trainingsplatz am Brummerskamp in Schnelsen. „Ich bin happy, dass wir wieder trainieren dürfen“, sagte St.-Pauli-II-Trainer Joachim Philipkowski. Fast wortgleich hatte sich am Nachmittag HSV-II-Trainer Pit Reimers geäußert. Und der Rest? Sitzt daheim und hat Trainingsverbot!

Weder Altona 93 noch der FC Teutonia 05 oder Eintracht Norderstedt dürfen trainieren. Sowohl Norderstedts Trainer Jens Martens als auch seine Kollegen Andreas Bergmann von Altona 93 und Achim Hollerieth vom FC Teutonia 05 stufen diese Situation als „Wettbewerbsverzerrung“ ein. Alle betonten, diese Einschätzung richte sich nicht gegen den HSV II oder gegen den FC St. Pauli II. Über die Regelung herrscht dennoch viel Unmut. Auf den Punkt bringt ihn Hollerieth: „Es muss doch für alle Teams in der Regionalliga Nord dieselben Regeln geben.“

Bremer Gesundheitsamt gab den Anstoß

Wie aber kam es dazu? Die Hamburger Behörden sind der Auffassung des Bremer Gesundheitsamtes gefolgt. Dieses stufte die Spieler von Werder II Anfang vergangener Woche als Berufsfußballer ein, die vom Lockdown ausgenommen sind. So sieht man die Sache auch in Hamburg, obwohl alle zweiten Mannschaften in der viertklassigen Regional­liga Nord spielen, die keine Profiliga ist.

Doch die U-23-Teams bilden den Unterbau für die Profiteams. Einige ihrer Spieler trainieren „oben“ mit, einige wenige U-23-Spieler haben Profiverträge. Der Spielbetrieb in den Profiligen läuft auch deswegen weiter, weil auf Corona-Infektionen gut reagiert werden kann. Der Pool zum Auffüllen mit Spielern aus der zweiten Mannschaft ist ja groß genug.

St. Paulis Trainer pflichtet Konkurrenten bei

Joachim Philipkowski (59) ist Trainer der Regionalligamannschaft des FC St. Pauli und fordert einheitliche Regeln für alle Clubs.

Foto: Imago/Oliver Ruhnke

„Die Situation ist unfair. Alle Regionalligisten sollten trainieren dürfen. So ist das ein klarer Vorteil für uns“, pflichtet auch St. Paulis Philipkowski seinen Kollegen bei. Deshalb haben die benachteiligten Clubs und der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) nun die Initiative ergriffen. „In der Regionalliga Nord werden Beiträge zur Berufsgenossenschaft gezahlt. Von Vertragsamateuren kann man hier nicht sprechen“, findet Norderstedts Präsident Reenald Koch.

Lesen Sie auch:

Der NFV wird nun ein Schreiben an die Innenminister der norddeutschen Bundesländer mit der Bitte um Wiederaufnahme des Spiel- und Trainingsbetriebes von Dezember an verschicken. Sollte der Spielbetrieb abgelehnt werden, wünschen sich der NFV und die Clubs zumindest eine gleichrangige Trainingserlaubnis für alle Teams.