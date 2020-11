Hasenhüttl mischt die Premier League auf

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 7. November 2020:

Effenberg schwärmt von Gladbach-Trainer Rose

Für den früheren Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg hat Trainer Marco Rose durch die starken Auftritte von Borussia Mönchengladbach in der Champions League „die nächste Stufe erreicht“. Rose gehöre „neben Hansi Flick, Jürgen Klopp, Lucien Favre und Julian Nagelsmann zu den besten Trainern, die wir in Europa haben“, schrieb der frühere Gladbacher in seiner Kolumne bei "t-online".

Marco Rose kam von Red Bull Salzburg zu Borussia Mönchengladbach und formte die "Fohlen" zum Topteam

Die Borussen hatten in der Königsklasse am Dienstag 6:0 bei Schachtjor Donezk gewonnen, nach drei Spieltagen stehen sie in Gruppe B vor Real Madrid und Inter Mailand auf dem ersten Platz. „Insbesondere Gladbach hat mich wirklich überrascht und als ehemaligen Borussen unheimlich erfreut. Sie haben offensichtlich an Erfahrung gewonnen, das nächste Level erreicht“, schrieb Effenberg.

Bobic kritisiert Politik wegen Corona-Einschränkungen scharf

Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic sieht das Zuschauerverbot in der Fußball-Bundesliga kritisch. Er habe den Eindruck, „dass sich der überwältigende Teil der Bevölkerung bislang vorbildlich an die Verordnungen gehalten hat“, sagte Bobic im Interview mit "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" und ergänzte: „Jetzt darf die Politik es nicht überdrehen, sonst werden die Maßnahmen immer mehr infrage gestellt.“

Er sei kein „Querdenker oder Aufwiegler“, sagte Bobic, aber: Es habe unter den 207.000 Zuschauern an den ersten drei Spieltagen der ersten und zweiten Liga keinen einzigen nachgewiesenen Coronafall gegeben. Trotzdem seien die Stadien „von heute auf morgen wieder dichtgemacht“ worden, sagte der 49-Jährige. Er wünsche sich die schnelle Rückkehr zu Spielen mit Zuschauern.

Zorc adelt Torjäger Haaland

Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund sieht das Duell der Super-Torjäger Erling Haaland und Robert Lewandowski vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München am Sonnabend (18.30 Uhr/Sky) ganz sachlich. „Beide schießen Unmengen von Toren“, sagte Zorc mit einem Lächeln.

Allerdings befänden sich beide Stürmer angesichts von zwölf Jahren Altersunterschied an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer Karriere: „Da lässt sich schwer ein Vergleich ziehen“, betonte Zorc. „Wir sind happy, dass wir Erling haben, er tut uns auch jenseits seiner Tore gut. Er hat den unbedingten Willen und ist erfolgsbesessen.“

Der Pole Lewandowski (32) hat in dieser Saison in fünf Bundesliga-Einsätzen sensationelle zehn Tore erzielt. Haaland steht bei 5/5 in der Liga und vier Treffern in drei Champions-League-Spielen (Lewandowski: 3 Spiele/2 Tore). Der Norweger traf zudem im Supercup, den allerdings der FC Bayern mit 3:2 für sich entschied.

Hasenhüttl mischt die Premier League auf

Der FC Southampton ist die Mannschaft der Stunde in der englischen Premier League. Die Mannschaft des ehemaligen Bundesliga-Trainers Ralph Hasenhüttl hat durch das 2:0 gegen Newcastle United die Tabellenführung übernommen. Die Tore für die "Saints" erzielten Che Adams (7.) und Stuart Armstrong (82.). Southampton ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte zuletzt drei Siege in Folge einfahren.