Fußball-Ticker Messi in der Pflicht? Barça droht offenbar der Konkurs

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 30. Oktober 2020:

Freiburg mit kleinem Plus trotz Corona-Krise

Bundesligist SC Freiburg hat im Geschäftsjahr 2019/20 trotz der Corona-Pandemie einen kleinen Überschuss von 95.418 Euro erwirtschaftet. Der Gesamtumsatz betrug 89,2 Millionen Euro, womit die Summe gegenüber 2018/19 (96,1 Mio) um 6,9 Millionen Euro sank.

SC-Vorstand Oliver Leki zeigte sich angesichts der Rahmenbedingungen zufrieden: „Mit einer Vielzahl von Maßnahmen und gemeinsamen Anstrengungen konnten wir ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielen und den Verein bisher stabil durch diese schwierige Zeit führen.“

Von allen Umsatzpositionen war der Bereich Ticketing prozentual am stärksten von der Corona-Krise betroffen. So reduzierten sich die Erträge in diesem Bereich um rund 24 Prozent.

Lewandowski nicht im Bayern-Kader für Spiel in Köln

Der FC Bayern München verzichtet im Bundesligaspiel beim 1. FC Köln (15.30 Uhr/Sky) nach Informationen von „Bild“ und „Sport Bild“ auf Stürmerstar Robert Lewandowski. Der 32-jährige Pole soll nicht mit dem Team in die Domstadt gereist sein. Eine Begründung habe der Rekordmeister auf Nachfrage nicht gegeben.

Wahrscheinlich ist, dass Cheftrainer Hansi Flick den Torschützenkönig der Bundesliga angesichts der hohen Belastung mit Liga und Champions League schont. Am Freitag trainierte Lewandowski noch normal mit der Mannschaft.

Zuletzt hatte Europas Fußballer des Jahres Mitte Juni beim 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach gefehlt – damals wegen einer Gelbsperre. Lewandowski führt derzeit die Torschützenliste der Bundesliga mit zehn Treffern aus den ersten fünf Partien an.

Spanische Medien: Barcelona droht Konkurs

Dem FC Barcelona droht nach spanischen Medienberichten bereits im Januar die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Spieler um Superstar Lionel Messi nicht auf Teile ihre Gehälter verzichten. Das berichten „Marca“ und „AS“ unter Berufung auf eine Meldung des Radiosenders RAC1. Die Verhandlungen zwischen den Club-Anwälten und denen der Fußballprofis hätten demnach am Freitag begonnen.

Bis spätestens 5. November müssten Kürzungen von 30 Prozent vereinbart werden, damit sollen rund 190 Millionen Euro eingespart werden. Zuletzt hatten die Profis das nach Angaben der Zeitungen abgelehnt. Durch die Corona-Pandemie und die fehlenden Zuschauereinnahmen sind die Einnahmen von Barça dramatisch gesunden.

Laut den Berichten steht Messi, der nach der Vorsaison die Katalanen eigentlich verlassen wollte, offenbar eine hohe Bonuszahlung zu, da er sich in seinem letzten Vertragsjahr befindet.

Nach dem Rücktritt von Präsident Josep Bartomeu hatte Vorstandschef Carles Tusquets gesagt: „Unser Hauptaugenmerk sind die Finanzen. Die Pandemie hat Barcelona besonders hart getroffen. Der Verein ist von den Zuschauern abhängig, und diese ganzen Einnahmen sind verloren.“

"Spinnst du?": Hoeneß erzählt eine Müller-Anekdote

Robert Lewandowski hat aus Sicht des langjährigen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß (68) keinen Torinstikt wie ihn Gerd Müller besaß. „Robert Lewandowski (...) ist sicher ein super Stürmer, und es kann sogar sein, dass er in dieser Saison Gerds Bundesligarekord von 40 Toren bricht. Aber er schießt keine Tore wie Gerd mit dem Schienbein, der Brust oder mit dem Knie“, sagte Hoeneß dem „Münchner Merkur“ zu Müllers 75. Geburtstag an diesem Dienstag. „Gerd war das völlig wurscht, wie er den Ball reinkriegt. Der musste nur irgendwie über die Linie. Robert ballert die Dinger ins Netz, beim Gerd blieb der Ball oft nur Zentimeter hinter der Torlinie liegen.“

Bei ihrer ersten Begegnung hätte er seinen „guten Kameraden“, wie er Müller nennt, beinahe gesiezt, sagte Hoeneß dem „Merkur“. „Als dann Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Sepp Maier auftauchten, war ich sehr aufgeregt und habe mir gedacht: 'Jetzt kommen die großen Stars, die du vorher im Fernsehen bei der WM gesehen hast'“, sagte er. „Und ich habe mich gefragt: "Sagst du jetzt Herr Müller? Herr Beckenbauer? Herr Maier?" Gerd hat da aber gleich gesagt: 'Spinnst du, hör auf, ich bin der Gerd.'“

Spielabsage in der 3. Liga: Wieder trifft es Zwickau

Die Corona-Pandemie hat zur nächsten Spielabsage in der 3. Liga geführt. Nach zwei Coronafällen beim Aufsteiger SC Verl wurde die für heute um 14 Uhr angesetzte Partie des 8. Spieltags gegen den FSV Zwickau verschoben. Bereits am Freitag war die Begegnung der SpVgg Unterhaching beim Halleschen FC verlegt worden, die Hachinger Mannschaft war nach einem positiven Test geschlossen in Quarantäne gegangen.

Für Zwickau ist es bereits das zweite Spiel, das nach einem Coronafall ausfällt. Schon das Heimspiel gegen Türkgücü München wurde kurzfristig abgesagt, es soll am 4. November nachgeholt werden. Wann die Partie in Verl stattfindet, steht noch nicht fest, auch das Spiel zwischen Halle und Unterhaching ist noch nicht neu angesetzt worden.

Positiver Corona-Fall bei 1860 München

Beim TSV 1860 München ist ein namentlich nicht genanntes Mitglied des Funktionsteam vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Tabellenführer der 3. Liga wenige Stunden vor der Partie im Grünwalder Stadion mit. Das Spiel könne trotzdem stattfinden.

Die „akribische Einhaltung des umfänglichen Hygienekonzeptes“ habe in den vergangenen sieben Monaten eine Infektion im Trainings- und Spielbetrieb der Profimannschaft fernhalten können, berichteten die Sechziger auf ihrer Homepage. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt München habe der Verein „grünes Licht“ für die Austragung der Partie erhalten.

Corona-Fall: Absage auch in Regionalliga West

Die Regionalliga West ist erneut von einer Spielabsage betroffen. Nach einem Corona-Fall beim niederrheinischen SV Straelen muss das Spiel gegen Alemannia Aachen ausfallen. Das teilte Aachen am Sonnabend wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff mit. Schon am Mittwoch war das Duell der Aachener mit der U23 von Fortuna Düsseldorf wegen eines Corona-Kontaktes abgesagt werden.

Guardiola hofft auf Vertragsverlängerung

Pep Guardiola will auch nach seinem zum Saisonende auslaufenden Vertrag weiter bei Manchester City bleiben. „Ich bin unglaublich glücklich hier und freue mich, in Manchester zu sein. Ich hoffe, dass ich in dieser Saison einen guten Job mache, um noch länger zu bleiben“, sagte der frühere Bayern-Coach (49) vor dem Ligaspiel gegen Sheffield United am Samstag.

Guardiola ist seit 2016 beim englischen Premier-League-Club, mit dem er zwei Meistertitel und einen Sieg im FA Cup holte, aber nicht die Champions League. Nach dem Abgang von Präsident Josep Bartomeu beim FC Barcelona wird Guardiola mit seinem Ex-Club in Verbindung gebracht.

In der englischen Liga läuft es für das Guardiola-Team noch nicht rund. Die Citizens konnten bisher nur zwei von fünf Punktspielen gewinnen.

Kalou über Hertha: "Gebt Bruno Zeit!"

Der ehemalige Hertha-Profi Salomon Kalou hat aufgrund des personellen Umbruchs Verständnis für seine frühere Mannschaft und Trainer Bruno Labbadia eingefordert. „Der Start in die Saison war nicht gut, aber im Fußball läuft nicht immer alles nach Plan. Sie haben gute junge Spieler in der Truppe, die Zeit brauchen, um sich in die Mannschaft einzufügen“, sagte der 35-Jährige dem Online-Portal „Sport 1“. Der ehemalige Nationalspieler der Elfenbeinküste war am 4. Mai von Hertha suspendiert worden, nachdem er gegen die Hygiene- und Abstandsregeln verstoßen hatte. Seit dem Sommer spielt Kalou beim brasilianischen Erstligisten Botafogo.

Kalou weist auf die Abgänge der Führungsspieler Vedad Ibisevic und Per Skjelbred hin, die bisher im neuen Team noch nicht aufgefangen werden konnten: „Sie waren sehr wichtige Spieler auf dem Platz und in der Kabine. Bruno wird in zwei Monaten nicht die Führungsspieler und die Kapitäne ersetzen können. Gebt ihm Zeit!“

Zugleich stellt der Profi Labbadia (54) ein gutes Zeugnis aus, auch wenn er selbst nur knapp drei Wochen unter ihm trainierte: „Bruno hat sich in den letzten Spielen am Ende der Saison gut geschlagen.“ Jetzt müsse er die neue Mannschaft aufbauen, was Zeit koste.

Mainzer Vorstand: Corona-Unmut wird größer

Mainz 05 fehlen in der aktuellen Saison etwa 16 Millionen Euro durch leere Ränge im eigenen Stadion. Das sagte Finanzvorstand Jan Lehmann der „Allgemeinen Zeitung“. Wegen der verschärften Maßnahmen in der Corona-Krise müssen im November sämtliche Bundesliga-Spiele wieder ohne Zuschauer ausgetragen werden. Lehmann sagte, man sei gerade dabei, die Zuschauerprognose auch für die Rückrunde „deutlich“ zu reduzieren. „Wir hatten mit ungefähr zwei Drittel der üblichen Stadionauslastung geplant“, sagte der Funktionär. Diese Kalkulation wolle man jetzt auf rund 20 Prozent Stadionauslastung herabsetzen.

In einer sechswöchigen Testphase hatten Bundesliga-Clubs zuletzt bis zu 20 Prozent Fans im Stadion zulassen dürfen, wenn die Zahl der Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen nicht zu hoch lag. Man sei angesichts der Hygienekonzepte „hin- und hergerissen“, dass nun wieder Geisterspiele auf dem Programm stehen, betonte Lehmann. „Insofern beugen wir uns der Entscheidung der Behörden als Reaktion auf die Entwicklungen der aktuellen Corona-Pandemielage. Man merkt aber schon, dass der Unmut in der gesamten Bundesliga größer geworden ist.“

Seeler: Walter einer der ersten deutschen Weltstars

Zum 100. Geburtstag von Fritz Walter hat HSV-Idol Uwe Seeler den legendären Kapitän der deutschen Weltmeister-Mannschaft von 1954 mit großer Anerkennung gewürdigt. „Er war einer der ersten Weltstars im Sport aus Deutschland, dabei ein Weltstar ohne Allüren, eine Persönlichkeit und richtiger Kapitän, ein beispielloser Anführer, auch wenn er nicht die Binde trug“, sagte Seeler im Abendblatt-Interview über den 2002 verstorbenen Pfälzer.

Seeler, nach Walter der zweite Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, betonte besonders den Umgang des berühmten Mittelfeldspielers mit jüngeren Akteuren beim Nationalteam. Wie Walter den Debütanten Seeler wenige Monate nach dem „Wunder von Bern“ bei der WM 1954 in der Schweiz unterstützt hatte, prägte Jahre später in den 1960ern auch die Einstellung von „Uns Uwe“ Jahre gegenüber der nächsten nachrückenden Generation.

„Ich habe mich bemüht“, berichtete der 83 Jahre alte Hamburger, „Fritz Walter nachzueifern und einem Neuling wie dem Franz Beckenbauer den Einstieg in die Nationalelf zu erleichtern.“