Corona-Fall Ronaldo wettert gegen PCR-Tests: "Bullshit"

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 28. Oktober 2020:

Corona-Fall bei Viktoria Köln

Bei Drittligist Viktoria Köln ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus gestestet worden. Der Spieler habe sich in eine zehntägige Quarantäne begeben, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Die Absonderung der restlichen Mannschaft sei nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt aber nicht notwendig, erklärte der Verein. Das Spiel am Freitag gegen Aufsteiger VfB Lübeck kann demnach wohl stattfinden.

DFB warnt vor Superliga

Rainer Koch hat sich in aller Deutlichkeit gegen eine mögliche europäische Superliga ausgesprochen. Der Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes bezeichnete am Mittwoch in einer Verbandsmitteilung eine solche Klasse mit 18 bis 20 Vereinen ohne Auf- und Abstiegsregelungen als einen „Stich ins Herz des europäischen Fußballs.“ Sie sei daher „strikt abzulehnen“.

Der Präsident des FC Barcelona, Josep Bartomeu, hatte bei seiner Rücktrittserklärung am Dienstagabend bestätigt, dass es entsprechende Bestrebungen für eine Superliga gebe und die Katalanen ihre Teilnahme zugesagt hätten. Ein angeblich neuer Vorstoß für eine solche Liga hatte zuletzt bereits für Aufregung gesorgt. Investoren sollen die Liga Berichten zufolge mit rund fünf Milliarden Euro unterstützen.

Koch, der auch Mitglied im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union ist, führte seine Position weiter aus. Eine europäische Superliga würde „den von der UEFA seit vielen Jahren insbesondere über die verschiedenen Europameisterschaften, die Champions League, Europa League, Nations League und weitere Wettbewerbe höchst erfolgreich gewährleisteten solidarischen Interessenausgleich zwischen Nationalverbänden, Ligen und Vereinen in allen 55 UEFA-Mitgliedsverbänden massiv in Gefahr bringen“, meinte der 61-Jährige.

Ronaldo wettert gegen PCR-Tests: "Bullshit"

Das Duell zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi am Mittwochabend fällt wie erwartet aus. Der vor zwei Wochen positiv auf Corona getestete Portugiese steht nicht im Kader von Juventus Turin für das Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN). Das gab Juve wenige Stunden vor dem Anstoß bekannt und zerstörte auch die letzten Hoffnungen auf ein Treffen der Superstars.

Ronaldo schrieb derweil in den sozialen Medien, er fühle sich „gut und gesund“. Gleichzeitig übte er deutliche Kritik an den sogenannten PCR-Tests, bei dem Erbinformationen des Virus nachgewiesen werden. Die Tests seien „Bullshit“, schrieb er, löschte diesen Beitrag später aber wieder. Nach Angaben des Senders TV1 aus Portugal wurde der Starkicker bereits 18-mal positiv getestet.

Der Torjäger hatte vor zwei Wochen bei seinem Aufenthalt bei der portugiesischen Nationalmannschaft erstmals ein positives Ergebnis erhalten. Die Mindestquarantäne von zehn Tagen ist zwar vorbei, doch dem 35-Jährigen fehlt nach wie vor der notwendige negative Test. Der fünfmalige Weltfußballer verpasst nun schon sein viertes Spiel.

Hannover 96 lange ohne Evina

Hannover 96 muss längere Zeit auf Stürmer Franck Evina verzichten. Der Nationalspieler Kameruns zog sich im Training einen Teilriss des Außenbandes im rechten Knie zu und fällt „auf unbestimmte Zeit“ aus, wie der niedersächsische Fußball-Zweitligist am Mittwoch mitteilte.

„Er kam hoch zum Kopfball und ist dann irgendwie verkehrt aufgekommen“, beschrieb Hannovers Trainer Kenan Kocak die Szene, die im Training am Dienstag zur Verletzung des 20-Jährigen geführt hatte.

Gladbach vor nächstem Geisterspiel

Auch im nächsten Heimspiel muss Bundesligist Borussia Mönchengladbach vor leeren Rängen spielen. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, wird die Partie gegen Tabellenführer RB Leipzig am Sonnabend (18.30 Uhr) wegen der erhöhten Zahl von Corona-Neuinfektionen in der Stadt ohne Zuschauer ausgetragen. Dies hatten Gesundheits- und Ordnungsamts angewiesen.

Der Wert von neuen Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei 103,1. Schon beim Champions-League-Spiel der Gladbacher gegen Real Madrid am Dienstag durften die zunächst erlaubten 300 Zuschauer nicht ins Stadion.

DFB-Pokal: Zweite Runde wird am 8. November ausgelost

Die Auslosung der zweiten Hauptrunde im DFB-Pokal findet am 8. November im Rahmen der ARD-"Sportschau" (18.30 Uhr) statt. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Die Veranstaltung wird aufgrund der Corona-Pandemie im Studio in Köln und nicht wie ursprünglich geplant im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

In der Sendung wird zudem das Achtelfinale des Pokalwettbewerbes der Frauen ausgelost. Aufgrund der Verzögerungen rund um die Erstrundenpartie zwischen Regionalligist Schweinfurt 05 und Schalke 04, die erst am Dienstag (16.30 Uhr/Sky) stattfindet, war die Auslosung bereits verschoben worden. Die 2. Runde bei den Männern ist für den 22. und 23. Dezember geplant.

Werder in Frankfurt ohne Selke

Der SV Werder Bremen muss im kommenden Bundesligaspiel bei Eintracht Frankfurt auf Stürmer Davie Selke verzichten. Der 25-Jährige hat Leistenprobleme und steht Trainer Florian Kohfeldt am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) nicht zur Verfügung. „Aufgrund seiner Leistenproblematik ist er in Berlin beim Arzt und in physiotherapeutischer Behandlung“, wurde Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, am Mittwoch vom „Weser-Kurier“ zitiert.

Selke werde Anfang nächster Woche zurückkommen. Neben Selke fällt auch Stürmer Niclas Füllkrug aus. Der 27-Jährige laboriert an einer Muskelverletzung an der Wade. Offensivmann Yuya Osako ist für die Partie wegen einer Knieprellung fraglich.

Doppelte Trikotpanne beim FC Bayern

Doppelte Trikotpanne beim FC Bayern: „Hulk“ Leon Goretzka sprengte beim 2:1 (1:0)-Erfolg der Münchner in der Champions League bei Lokomotive Moskau sein weißes Dress, Joshua Kimmich spielte eine Halbzeit lang mit einem andersfarbigen Sponsoren-Logo als seine Kollegen.

Bei Goretzka, der in der Coronapause erheblich an Muskelmasse zugelegt hatte, hielt das Trikot dem Torjubel in der 13. Minute nicht Stand. Bei einer Umarmung von Vorlagengeber Benjamin Pavard platzte ausgerechnet am muskulösen Oberarm des 25 Jahre alten Nationalspielers die Naht.

Kimmich lief in der ersten Hälfte mit einem schwarzen Telekom-Logo auf, während beim Rest der Mannschaft der Schriftzug orange war. Erst zur Pause behob der 25-Jährige, der später das Siegtor erzielte, den Fehler.

BVB gegen St. Petersburg ohne Fans

Borussia Dortmund muss am Abend im Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg komplett auf Zuschauer verzichten. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mit. Demnach habe das Gesundheitsministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen einen Antrag des BVB auf Zulassung von 300 Zuschauern wegen der Coronavirus-Pandemie abgelehnt.

Im Revierderby gegen den FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende in der Bundesliga waren 300 Zuschauer zugelassen gewesen. Aktuell liegt der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen in Dortmund bei 156,9.

Corona-Fall bei Fortuna Düsseldorf

Beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gibt es einen Corona-Fall im Spielerkreis. „Das örtliche Gesundheitsamt wurde darüber umgehend informiert und wird nun alle nötigen Schritte der Kontaktverfolgung durchführen“, teilte der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch mit. Demnach sei ein Spieler am Dienstag positiv getestet worden.

Das Ergebnis bekam der Club am Mittwochmorgen. Der betroffene Spieler sei seitdem in häuslicher Quarantäne. Ob der Fall weitere Konsequenzen für den Verein hat, ist noch unklar. Am Freitag sollen die Düsseldorfer gegen den 1. FC Heidenheim (18.30 Uhr/Sky) spielen.

Schalke gegen Stuttgart wird Geisterspiel

Das Bundesliga-Heimspiel des FC Schalke 04 am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart wird nun doch zum Geisterspiel. Am Montag hatten die Schalker noch mitgeteilt, dass das Spiel vor 300 Zuschauern ausgetragen wird, am Dienstagabend bekam der Verein die Mitteilung der lokalen Behörden, dass auch diese Genehmigung zur Teilzulassung zurückgezogen worden sei.

Die 7-Tage-Inzidenz in Gelsenkirchen lag zum betreffenden Zeitpunkt bei 140,2 Fällen.

Bayern München macht trotz Corona Gewinn

Bayern München hat offenbar trotz Corona-Krise im Geschäftsjahr 2019/2020 ein kleines finanzielles Plus erwirtschaftet. Der Gewinn soll im einstelligen Millionenbereich liegen, berichtet die "Sport-Bild". Für diese Saison kalkulieren die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters dagegen mit massiven Umsatzverlusten durch fehlende Zuschauereinnahmen und ausbleibende Marketingerlöse.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte zuletzt in der Bild am Sonntag von „tatsächlich über rund 100 Millionen Euro Mindereinnahmen“ für den FC Bayern gesprochen. „In ganz Europa verliert jeder Klub zwischen 50 und in der Spitze 200 Millionen Euro in einer Saison, die er ohne Zuschauer spielen muss. Wie lange das ein Fußballclub aushält, das kann man sich an fünf Fingern abzählen“, ergänzte er.