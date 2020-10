Essen. Christoph Daum hat derzeit viele Termine, er ist auch wieder häufiger in Fernsehsendungen zu Gast. Wer ein Buch geschrieben hat, muss tingeln. Das autobiogafische Werk des 66-Jährigen heißt „Immer am Limit“, der Autor persönlich preist es als „spannend und unterhaltsam“ an. Der Erscheinungstermin ist mit Bedacht gewählt. Vor genau 20 Jahren flog Christoph Daums Kokainkonsum auf – ein Skandal, der die Karriere des damals erfolgreichen Bundesligatrainers massiv beeinflusste.

Am 20. Oktober 2000 machte sich Reiner Calmund, der Manager von Bayer Leverkusen, auf den Weg ins Gerichtsmedizinische Institut der Universität Köln. Christoph Daum, damals Leverkusens Trainer, war des Drogenkonsums beschuldigt worden – kein Geringerer als Uli Hoeneß hatte durch einen öffentlich gemachten Verdacht verhindern wollen, dass Daum wie vorgesehen im Jahr 2001 Bundestrainer werden konnte. Der Bayern-Manager hätte sich lieber mit nacktem Hintern in einen Ameisenhaufen gesetzt, als seinen alten Widersacher in diesem bedeutenden Amt zu akzeptieren.

Daum wehrte sich mit großem Getöse. Am 9. Oktober berief Bayer Leverkusen eine Pressekonferenz ein, bei der Daum eine Erklärung abgab: „Ich werde den Nachweis meiner Unschuld erbringen. Meine Verantwortung gegenüber meiner Familie, meinen Kindern, meinem Arbeitgeber Bayer Leverkusen und meinem zukünftigen Arbeitgeber DFB lässt mir keine andere Wahl.“

Daum berichtete, dass er deshalb am Morgen unter notarieller Aufsicht eine Haarprobe abgegeben habe. Damit wollte er die Anschuldigungen aus der Welt schaffen, legendär sein Satz: „Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.“

Rauswurf in Leverkusen, Absage vom DFB

einer Calmund war sich ganz sicher, dass jemand, der sich freiwillig dieser Überprüfung stellte, nicht gelogen haben konnte. Doch dann wurde ihm in dem Kölner Institut das Ergebnis der Probe präsentiert: positiv! Die bereits vorbereitete Pressemitteilung: Fraß für den Schredder. Der Manager konnte es nicht fassen, dass Daum sich ihm gegenüber nicht offenbart hatte: „Wir hätten ihm doch geholfen.“ Dafür war es nun zu spät.

Am späten Abend überbrachte Calmund im Kreis von Vertrauten Daum die Nachricht, dass er überführt wurde. Daum lachte, sprach von einem schlechten Scherz, von einer Intrige. Aber es gab kein Zurück mehr. Am nächsten Tag erfuhr ganz Deutschland, dass der Trainer regelmäßig Kokain konsumiert haben musste, der Wert der Probe ließ keinen anderen Schluss zu. Bayer Leverkusen entband Daum sofort von allen Aufgaben und berief Rudi Völler, der als Teamchef beim DFB nur Platzhalter für Daum sein sollte, zusätzlich zum Interimstrainer. Der geschäftsführende DFB-Präsident Gerhard Mayer-Vorfelder erklärte die Vereinbarung mit Daum, die eine Beförderung zum Bundestrainer am 1. Juni 2001 vorsah, für unwirksam.

Flucht nach Florida – arrangiert von Calmund

Für Reiner Calmund war das alles „ein Keulenschlag“. Es war ein Freitag, an dem der Manager die niederschmetternde Wahrheit erfahren hatte. Am Samstag stand für Bayer ein Spiel gegen Borussia Dortmund an, das mit 2:0 gewonnen wurde und doch zur Nebensache geworden war. Der Hauptdarsteller der Tragödie stieg am selben Tag am Frankfurter Flughafen in eine Maschine Richtung Miami. Flucht nach Florida – arrangiert von Calmund, der sich trotz allem verpflichtet fühlte, diesen Mann schützen zu müssen, den er für seinen Freund gehalten hatte. Als die Öffentlichkeit informiert wurde, war Daum über den Wolken. Flug und Segen.

In Florida tauchte Daum ab. Zurück kehrte er zweieinhalb Monate später, sofort sprang er wieder auf die ganz große Bühne: Christoph Daum bat zur Pressekonferenz ins Kölner Hyatt-Hotel. Als Moderator hatte er den beliebten Fußball-Kommentator Werner Hansch engagiert. 300 Reporter waren gekommen, 100 Fotografen, 30 Kamerateams. ARD und ZDF übertrugen live. Das Gedränge im großen Rheinsaal des Hotels hätte damals nicht größer sein können, wenn Papst Johannes Paul, Kanzler Gerhard Schröder und Popstar Madonna gemeinsam eingeladen hätten. Alle Mikros gerichtet, alle Scheinwerfer an – Auftritt Daum: Hysterie! Blitzlichtgewitter, Geschrei, eine Szenerie wie in einem schlechten Film, in dem Medienarbeit überzeichnet wird.

Öffentlichkeitswirksame Offenbarung nach der Rückkehr

Christoph Daums Strategie war die Vorwärtsverteidigung. Er begann mit einem „offenen Wort“, wie er es nannte: „Ich gebe hier klar zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen bin. Ich habe gelegentlich Kokain genommen. Von Sucht kann allerdings keine Rede sein.“ Endlich war es raus. Nach all dem Streit, den Vorwürfen, den Lügen. Apropos: Ob er sich als Lügner fühle, wurde Daum gefragt. Seine Antwort: „Das ist Darstellungssache.“ Als er die Haaranalyse, die er selbst in Auftrag gegeben hatte, „im Nachhinein einen Fehler“ nannte, musste er selbst lachen. Viele seiner Zuhörer lachten mit. Spätestens in diesem Moment wurde die gesamte Absurdität dieser Veranstaltung deutlich.

Wie er so dämlich sein konnte, mit der Haarprobe ins offene Messer zu laufen? „Ich habe im Vorfeld alles versucht, um sicher zu sein, dass der Wert negativ sein wird.“ Daum glaubte, nun sei der Tag gekommen, an dem „die meisten mir verzeihen werden“. Trotzig behauptete er, als Bundestrainer wäre er „der Richtige gewesen“. Und er schloss nicht aus, „dass ich es doch noch einmal werde“.

Im Mai 2002 wurde die Affäre offiziell für beendet erklärt. Die Staatsanwaltschaft Koblenz legte Christoph Daum wegen des nachgewiesenen Besitzes von Kokain die Zahlung einer Geldbuße in Höhe von 10.000 Euro für soziale Zwecke auf, das Verfahren wurde eingestellt.

In Daums Erinnerungen blieben jene Jahre „eine Horrorzeit“. Der viermalige Vater lebt mit seiner zweiten Ehefrau Angelica in Köln, seit 2017, seit seinem Scheitern als Nationaltrainer in Rumänien, hat er keinen Job mehr im Profifußball. Aber Christoph Daum wäre nicht Christoph Daum, wenn er es dabei beließe. „Es kommen immer mal Anfragen“, sagt er. „Wenn es irgendwann mal wieder Klick macht, dann bin ich wieder dabei.“