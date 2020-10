Fußball-Ticker Özil will Arsenal-Maskottchen mit seinem Gehalt retten

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 7. Oktober 2020:

Özil will Arsenal-Maskottchen mit seinem Gehalt retten

In der Mannschaft des FC Arsenal spielt er keine Rolle mehr. Aber nun will Mesut Özil dafür sorgen, dass ein anderer Arsenal-Star seinen Stammplatz behält – der Gunnersaurus, das langjährige Maskottchen des Premier-League-Clubs. Seit 1993 trug Arsenal-Fan Jerry Quy das Dinosaurier-Kostüm bei Heimspielen und unzähligen Events. Am Montag war bekannt geworden, dass Quy im Zuge von Sparmaßnahmen seinen Job als Maskottchen verloren hat.

Arsenal-Fans und ehemalige Spieler reagierten bestürzt. „Schreckliche Neuigkeiten“, twitterte die Clubikone Ian Wright. Am Dienstag meldete sich auch Özil zu Wort. Er sei sehr traurig, dass Quy, „unser berühmtes und loyales Maskottchen Gunnersaurus und ein integraler Teil das Clubs“, nach 27 Jahren entlassen werde, schrieb er bei Twitter. „Ich biete Arsenal an, dass ich das komplette Gehalt unseres großen grünen Kerls übernehme, solange ich ein Arsenal-Spieler bin, damit Jerry seinen Job behalten kann, den er so liebt.“

Topverdiener Mesut Özil spielt bei Arsenal sportlich keine Rolle mehr.

Foto: imago / PA Images

Arsenal reagierte zunächst nicht auf das Angebot. Das Verhältnis zwischen dem Club und seinem einstigen Mittelfeldstar gilt als angespannt. Die Gunners wollen den 31-Jährigen loswerden. Özil will seinen Vertrag bis zum Sommer 2021 erfüllen und hat einen vorzeitigen Wechsel ausgeschlossen.

Steuer-Razzia beim DFB

Der DFB steht wieder einmal im Visier von Ermittlungen. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main am Mittwoch die Geschäftsräume des DFB sowie Privatwohnungen von ehemaligen und aktuellen Verbandsfunktionären durchsucht. Dabei geht es um Einnahmen aus der Bandenwerbung von Heimländerspielen der Nationalmannschaft in den Jahren 2014 und 2015.

Ex-Nationalspieler Träsch beendet Karriere

Der ehemalige Nationalspieler Christian Träsch (207 Bundesligaspiele) hat seine Karriere beendet. Der 33-Jährige spielte zuletzt für Al Wasi in Dubai. „Es fühlt sich einfach richtig an“, sagte er der „Bild" über seinen Entschluss. „Ich habe gemerkt, wie gut es sich anfühlt, wenn man spürt, wie sehr sich Frau und Kinder freuen, dass der Papa da ist“, sagte Träsch. Er denke darüber nach, sein begonnenes Sportmanagement-Studium zu beenden. Auch den Trainerschein fasse er ins Auge.

Christian Träsch hat seine Karriere beendet. In Deutschland spielte er für 1860 München, Stuttgart, Wolfsburg und Ingolstadt.

Foto: imago / Stefan Bösl

Champions League: Khedira von Juve nicht gemeldet

Nach seinem ungewollten Verbleib bei Juventus Turin hat Sami Khedira den nächsten Rückschlag erlitten: Der 2014er Weltmeister ist nicht für die Champions League gemeldet worden. Zuvor war Juve mit seinen Bemühungen gescheitert, sich von Khedira zu trennen. Der 33-Jährige stemmte sich hartnäckig gegen eine Auflösung seines noch ein Jahr gültigen Vertrages. Unter Juventus' neuem Trainer Andrea Pirlo hat Khedira allerdings keine Perspektive. Möglicherweise kommt im Januar ein Wechsel infrage.

Götze wechselt zur PSV Eindhoven

Ein Neustart in den Niederlanden: Der zuletzt vereinslose WM-Held Mario Götze (28) hat beim niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven einen Zweijahresvertrag bis 2022 unterschrieben. „Wir sind sehr stolz“, sagte der Direktor Fußball, John de Jong. Götze könne offensiv auf jeder Position spielen und habe internationale Erfahrung.

Trainer des Tabellenzweiten der Eredivisie ist seit diesem Jahr Roger Schmidt, der in der Bundesliga Bayer Leverkusen und zuletzt Beijing Guoan in China betreut hatte. Gespräche zwischen Schmidt und Götze seien ausschlaggebend für den Wechsel gewesen, hieß es. „Ich hatte viele Angebote diesen Sommer, aber ich bin ein Gefühlsmensch und treffe meine eigenen Entscheidungen“, wurde Götze zitiert.