Effenberg attackiert Uli Hoeneß wegen Bayerns Costa-Transfer

Stefan Effenberg lässt kein gutes Haar an Uli Hoeneß und den FC Bayern.

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 6. Oktober 2020:

Effenberg attackiert Hoeneß wegen Costa-Deal

Stefan Effenberg hat seinen früheren Verein FC Bayern für die Rückholaktion von Douglas Costa (30) heftig kritisiert. „Diesen Wechsel kann ich überhaupt nicht nachvollziehen“, schrieb der einstige Kapitän der Münchner in einer Kolumne für „t-online.de“. Bayern hat Costa von Juventus Turin ausgeliehen.

Effenberg erinnerte an Aussagen von Uli Hoeneß, der den Brasilianer nach dessen Weggang zu Juve im Sommer 2017 als „ziemlichen Söldner“ bezeichnet hatte, der den Münchnern „charakterlich nicht gefallen“ habe. „Nun holt Bayern ihn zurück. Ist er nun plötzlich kein charakterlich schwieriger Söldner mehr? Oder ist das Bayern egal?“, fragte Effenberg.

Ob Uli Hoeneß (r.) plötzlich findet, dass Douglas Costa (M.) ein charakterstarker Spieler ist, ist nicht bekannt.

Foto: imago / MIS

„Dieser Transfer wird Folgen haben“, meinte der 52-Jährige. „Er wirft zum einen Zweifel an der Substanz von Uli Hoeneß' Aussagen auf. Und auch der Fußball insgesamt verliert dadurch ein großes Stück seiner Glaubwürdigkeit. Welcher Fan soll das verstehen?“ Effenberg sprach Hoeneß Anstand und Respekt ab. „Aber beide Werte scheinen im Weltfußball verloren gegangen zu sein“, meinte er. „Hoeneß verliert damit seine Glaubwürdigkeit und sein Gewicht – und der Fußball insgesamt gleich mit. Das ist wirklich eine fatale Entwicklung."

Mehr zum Thema:

Rashica-Wechsel in letzter Sekunde geplatzt

Der Wechsel von Werder-Stürmer Milot Rashica zu Bayer Leverkusen ist am Montagabend in den letzten Minuten der Transferperiode geplatzt. Ein Leihgeschäft zwischen beiden Vereinen kam nicht mehr zustande. „Es gab Schwierigkeiten mit der Kaufoption“, sagte der Leverkusener Sportchef Rudi Völler dem „Kicker“. „Da hatten Bremen und wir unterschiedliche Vorstellungen. Am Ende hat dann die Zeit nicht mehr für eine Einigung gereicht.“

Milot Rashica muss nun ein weiteres Jahr bei Werder Bremen bleiben.

Foto: Imago/Osnapix

Cavani wechselt zu Manchester United

Manchester United hat sich mit dem uruguayischen Nationalspieler Edinson Cavani verstärkt. Der 33 Jahre alte Torjäger erhält bei den Red Devils nach Vereinsangaben einen Vertrag bis Saisonende plus Option auf ein weiteres Jahr. Cavanis Vertrag beim französischen Champions-League-Finalisten Paris St. Germain, Club des deutschen Trainers Thomas Tuchel, war im Sommer ausgelaufen.

Vor DFB-Duell: Shaqiri mit Corona infiziert

Die Schweizer Nationalmannschaft beklagt exakt eine Woche vor dem Nations-League-Duell mit dem deutschen Team einen prominenten Corona-Fall. Wie der nationale Verband SFV mitteilte, wurde der ehemalige Bayern-Profi Xherdan Shaqiri nach der Ankunft im Teamhotel positiv auf Covid-19 getestet. Der 28-Jährige wurde nach Bekanntwerden des Ergebnisses gleich von seinen Mannschaftskollegen isoliert.

Über das weitere Vorgehen wird nun mit den lokalen Gesundheitsbehörden beraten. Ob das Duell gegen die deutsche Mannschaft am 13. Oktober durch den Corona-Fall beeinflusst wird, ist deshalb noch unklar. Es ist nicht auszuschließen, dass Teamkollegen als Kontaktpersonen ebenfalls noch in Quarantäne müssen. Mit Shaqiri hat sich nun innerhalb weniger Tage bereits der dritte Liverpool-Profi mit Corona infiziert. Vergangene Woche waren bereits der ehemalige Münchner Thiago und Sturmstar Sadio Mane an Covid-19 erkrankt.

Corona: Präsident der Serie A positiv getestet

Der Präsident der italienischen Serie A, Paolo Dal Pino, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dal Pino, der Krankheitssymptome aufweist, hatte sich am Montag dem Test unterzogen. Er befindet sich derzeit in Heimisolation, teilte die Liga mit. Mehrere Serie-A-Clubs, darunter der FC Genua 93 und die SSC Neapel, sind von Infektionsfällen unter ihren Spielern betroffen.

Arsenal holt Spieler für 50 Millionen

Der FC Arsenal hat am Deadline Day der europäischen Topligen den teuersten Transfer getätigt. Die Gunners nutzten kurz vor Ende des Transferfensters die Ausstiegsklausel von Mittelfeldspieler Thomas Partey und überweisen demnach 50 Millionen Euro an den spanischen Spitzenclub Atletico Madrid. Im Gegenzug verleihen die Londoner den uruguayischen Mittelfeldspieler Lucas Torreira für ein Jahr an die Rojiblancos.

Thomas (l.) ist Arsenal 50 Millionen Euro wert.

Foto: imago / Alterphotos

Nürnberg verpasst Zweitliga-Spitze

Der 1. FC Nürnberg hat in der 2. Bundesliga durch seine erste Saisonniederlage die Tabellenführung verpasst. Die Franken verloren das Duell der früheren Erstligisten mit Darmstadt 98 trotz Pausenführung 2:3 (1:0) und rangieren nur in der unteren Tabellenhälfte. Darmstadt verließ durch seinen ersten Saisonsieg die unteren Regionen und zog noch am punktgleichen Altmeister vorbei.

Robin Hack (3.) und Felix Lohkemper (61.) trafen für Nürnberg. Nach Darmstadts jeweiligen Ausgleichstreffern durch Serdar Dursun (55.) und Marvin Mehlem (76.) stellte Nicolai Rapp in der letzten Minute der Nachspielzeit (90.+3) den Gäste-Erfolg sicher.