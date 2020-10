Klopp kassiert 2:7-Debakel – Hertha holt Arsenal-Star

Der Fußball-Ticker am Montag, den 5. Oktober 2020:

Klopp kassiert 2:7-Debakel mit Liverpool

Was war das denn? Der FC Liverpool hat sich am 4. Spieltag der Premier League nach Kräften blamiert und bei Aston Villa eine überraschend deutliche Niederlage kassiert. Mit 2:7 (1:4) ging die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp am Sonntag in Birmingham unter. Villa-Stürmer Ollie Watkins war mit drei Toren in der ersten Hälfte (4./22./39. Minute) der Matchwinner des Abends.

Liverpool-Torwart Adrian, der für den verletzten Stammkeeper Alisson im Tor stand, leitete die deutliche Pleite mit seinem Patzer ein. Adrian spielte einen ungenauen Pass auf Joe Gomez. Villas Jack Grealish schnappte sich den Ball und spielte sofort auf Watkins, der seine ersten Premier-League-Tore erzielte. In der zweiten Halbzeit hatte der Stürmer sogar einen vierten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber frei vor Adrian.

Ollie Watkins (24) wird diesen Abend wohl nie vergessen. Der Stürmer erzielte drei Tore für Aston Villa gegen Liverpool.

Foto: imago / PA Images

Klopp in England nur noch Fünfter

Für das angriffslustige Team aus Birmingham trafen außerdem John McGinn (35.), Neuzugang Ross Barkley (55.), der auf Leihbasis vom FC Chelsea zu Aston Villa gekommen war, und Jack Grealish mit einem Doppelpack (66./75.). Mohamed Salah (33./60.) erzielte beide Treffer für die in der Abwehr ungewohnt schwachen Gäste. Zuletzt hatte Liverpool vor über 50 Jahren sieben Gegentore kassiert. Im April 1963 verlor der Club gegen Tottenham Hotspur – ebenfalls mit 2:7.

In der Premier-League-Tabelle rangiert Aston Villa, das ein Spiel weniger absolviert hat als Liverpool, nun vor den Reds auf dem zweiten Platz. Die Klopp-Elf, die zuvor drei Liga-Siege in Serie eingefahren hatte, ist trotz der Pleite noch Fünfter. Tabellenführer nach vier Siegen aus vier Spielen ist Liverpools Lokalrivale FC Everton mit dem früheren Bayern-Profi James.

Costa-Rückkehr zum FC Bayern?

Kehrt Douglas Costa zum FC Bayern zurück? Trainer Hansi Flick äußerte sich nach dem 4:3 gegen Hertha BSC nicht zu den Gerüchten des einst von München zu Juventus Turin gewechselten Flügelspielers. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind sich die beiden Clubs darüber einig, dass der FC Bayern Costa für ein Jahr ausleiht. Fix ist bislang der Zugang von Marc Roca von Espanyol Barcelona. Eric Maxim Choupo-Moting (vereinslos) und Bouna Sarr (Olympique Marseille) gelten als aussichtsreiche Kandidaten.

Hertha holt wohl Guendouzi von Arsenal

Hertha BSC steht vor dem Transfer von Mittelfeldspieler Matteo Guendouzi vom FC Arsenal. Wie die „Bild“ und der „Kicker“ berichten, leihen die Berliner den 21-Jährigen Franzosen für ein Jahr ohne Kaufoption aus. Zudem soll der an den FC Augsburg verliehene Eduard Löwen (23) vorzeitig zurückkehren, um die Probleme im Mittelfeld zu kompensieren.

Ein prachtvoller Lockenkopf für die Hertha: Matteo Guendouzi kommt von Arsenal London.

Foto: imago / PA Images

U-21-Nationalspieler Arne Maier soll hingegen an Aufsteiger Arminia Bielefeld verliehen werden. Der derzeit erneut am Knie verletzte 21-Jährige hatte zuletzt seinen Wechselwunsch geäußert, da er nur wenig Einsatzzeit bekommen hatte.

Kluivert zum Medizincheck in Leipzig

Die Leihe von Stürmer Justin Kluivert zu RB Leipzig steht kurz vor dem Abschluss. Der 21-Jährige von der AS Rom absolvierte laut der "Bild" am Montag den Medizincheck in Leipzig. Der Sohn des früheren Weltklassespielers Patrick Kluivert wird für ein Jahr ausgeliehen. Offen ist noch, ob sich die Sachsen eine Kaufoption sichern wollen. Laut italienischen Medien wären für einen anschließenden Kauf zwischen 15 und 20 Millionen Euro fällig.

Kluivert war 2018 für 17 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach Rom gewechselt, konnte sich dort aber nicht nachhaltig durchsetzen. Damals war der Flügelstürmer auch bei RB im Gespräch, entschied sich jedoch für einen Transfer nach Italien.

Real Madrid erobert Tabellenspitze

Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera Division erobert. Der Titelverteidiger gewann ohne den verletzten Toni Kroos (Gesäßmuskelverletzung) bei UD Levante 2:0 (1:0) und verdrängte Betis Sevilla auf Rang zwei. Vinicius Junior (16.) brachte Real in Führung, Karim Benzema (90.+5) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Zum ersten Mal sieglos blieb der Erzrivale FC Barcelona. Die Katalanen kamen gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Der frühere Gladbacher Luuk de Jong (8.) brachte Sevilla in Führung, der Ex-Münchner Coutinho (10.) glich kurz danach aus.

Cuisance vor Wechsel zu Marseille

Nach seinem jüngst geplatzten Wechsel zu Leeds United scheint Michael Cuisance den FC Bayern nun offenbar kurz vor Ende der Transferfrist in Richtung Frankreich zu verlassen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler soll nach Sky-Informationen am Montag den Medizincheck bei Olympique Marseille absolvieren. Demnach haben sich die Münchner mit dem französischen Erstligisten auf ein Leihgeschäft samt Kaufoption im Sommer 2021 geeinigt.

Vergangene Woche war Cuisance durch den Medizincheck beim Premier-League-Aufsteiger Leeds gefallen, der anvisierte Wechsel platzte. Im Gespräch war eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro. Über die genauen Modalitäten des angestrebten Deals mit Marseille war zunächst nichts bekannt.

Cuisance wurde bei den Bayern zwar nicht glücklich, darf sich aber CHampions-League-Sieger nennen.

Foto: imago / Sven Simon

Die Münchner hatten Cuisance im Sommer 2019 von Borussia Mönchengladbach für eine Ablösesumme von angeblich rund zehn Millionen Euro verpflichtet (Vertrag bis 2024). Bei den Bayern kam der Franzose kaum zum Einsatz.