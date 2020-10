Bayern München offenbar an Hamburger Choupo-Moting dran

Die Corona-Pandemie hält auch Europas Fußball in Atem. Und natürlich das Ende der Transferperiode in Deutschland an diesem Montag. Die Wechselgerüchte spielen sozusagen auf höchstem Niveau. Der FC Bayern München scheint nach dem vermeintlich geplatzten Wechsel von Andrej Kramaric von der TSG 1899 Hoffenheim zum Gewinner der Champions League 2020 an einem neuen Top-Mann dran zu sein, den viele nicht mehr auf der Rechnung hatten. Eric Maxim Choupo-Moting (31), Hamburger Jung, fußballerisch ein Wandervogel: von Teutonia 05 Ottensen über Altona 93, den FC St. Pauli und den HSV zu Nürnberg, Mainz 04, Schalke 04, Stoke City bis zum Champions-League-Finalisten Paris St. Germain.

Joachim Löw plant gegen die Türke ohne die Bayern und Kroos

Bundestrainer Joachim Löw verzichtet vor dem Länderspiel-Dreierpack in den kommenden Tagen auf eine Nachnominierung für den verletzten Suat Serdar (Schalke 04). Löw hatte ursprünglich einen 29-köpfigen Kader für das Länderspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/RTL) in Köln gegen die Türkei sowie die Nations-League-Spiele gegen die Ukraine (10. Oktober in Kiew) und die Schweiz (13. Oktober wieder in Köln) nominiert. Die Spieler von Bayern München und Leipzig sowie Toni Kroos (Real Madrid) werden gegen die Türkei nicht zum Einsatz kommen.

Schalke über Rangnick verwundert

Ralf Rangnick war bei der jüngsten Trainersuche von Schalke 04 „keine Alternative“. Das verriet Sportvorstand Jochen Schneider bei Sky90. „Weil ich weiß, welche Ideen er im Kopf hat“, ergänzte Schneider - und diese lassen sich mit in der finanziell höchst angespannten Lage bei den Königsblauen nicht vereinbaren. Rangnick hatte ebenfalls bei Sky90 nach der Entlassung von David Wagner ein drittes Engagement bei Schalke zumindest nicht ausgeschlossen. „Wenn ich sagen würde, Schalke interessiert mich überhaupt nicht, dann würde ich lügen“, hatte der 62-Jährige gesagt. Schneider habe sich bei diesen Aussagen „etwas gewundert“, weil er einen Tag zuvor noch mit Rangnick telefoniert hatte. „Wahrscheinlich hat er sich aus Respekt vor seinem ehemaligen Verein Schalke 04 so geäußert“, meinte Schneider, der Manuel Baum als neuen Trainer verpflichtete. Baums Debüt ging beim 0:4 (0:3) gegen RB Leipzig aber gründlich schief.

Choupo-Moting zu Bayern?

Champions-League-Sieger Bayern München steht angeblich vor einer Verpflichtung von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Wie die französische Sporttageszeitung „L'Équipe“ am Sonntag berichtete, soll der 31 Jahre alte Angreifer einen Zweijahresvertrag beim deutschen Fußball-Rekordmeister erhalten. Es seien nur noch Details zu klären, so „L'Équipe“. Der gebürtige Hamburger Choupo-Moting stand zwei Jahre bei PSG unter Vertrag. Momentan ist Choupo-Moting vereinslos. Bayern hat derweil als Thiago-Ersatz U21-Europameister Marc Roca (23) von Espanyol Barcelona verpflichtet - für neun Millionen Euro.

RB Leipzig: Dörner kritisiert, Poulsen verlängert

Yussuf Poulsen

Der 100-malige DDR-Auswahlspieler Hans-Jürgen Dörner hat sich über den Zustand des ostdeutschen Fußballs beklagt. Dass in RB Leipzig ein Club aus dem Osten in der Champions League spielt, hat für den 69-Jährigen dabei keine Bedeutung. „RB ist kein echter Ost-Club. Den Verein nimmt hier niemand so richtig an, außer natürlich den Leipzigern“, sagte Dörner im Interview der Internetportale „Spox“ und „Goal“. 30 Jahre nach der Einheit haben die Ost-Vereine laut Dörner „nach wie vor große Probleme“. Dörner sagte: "Für Vereine wie Dresden oder Magdeburg muss mindestens die zweite Liga das Ziel sein, weil die dritte Liga ein finanzielles Grab für alle Mannschaften ist." Unterdessen hat Yussuf Poulsen (26) seinen Vertrag in Leipzig vorzeitig um zwei weitere Jahre verlängert (bis 2024).

Werder Bremen erst gegen St. Pauli, dann in den Urlaub

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt wird seinen Spielern aufgrund der fehlenden Winterpause in der folgenden Länderspielpause einen Kurz-Urlaub gewähren. Nach dem Testspiel am Donnerstag beim FC St. Pauli gönnt Coach Kohfeldt den Bremer Profis für die „Erholung im Kopf“ vier Tage Auszeit. „Wir haben keine Winterpause, werden Weihnachten beinahe durchspielen. Deshalb müssen wir jetzt vorausblicken und jede Chance auf freie Tage nutzen“, sagte Kohfeldt nach dem 1:0-Erfolg gegen Arminia Bielefeld Die Bundesliga startet nach der 2. Runde des DFB-Pokals (22./23. Dezember) bereits am 2./3. Januar 2021 mit dem 14. Spieltag.

Cavani von PSG zu ManUnited

Manchester United verstärkt sich offenbar mit dem uruguayischen Nationalspieler Edinson Cavani. Der 33-Jährige soll bei ManUnited angeblich einen Zweijahresvertrag erhalten. Das berichten britische Medien übereinstimmend. Der Vertrag des Torjägers bei PSG, Klub von Trainer Thomas Tuchel, war ausgelaufen. Schon am Sonntag wurde Cavani in Manchester erwartet, um letzte Details zu klären. Am Sonnabend waren auch erneute Spekulationen um Dortmunds englischen Nationalspieler Jadon Sancho in der britischen Presse aufgetaucht, wonach der 20-Jährige doch vor einem Wechsel nach Old Trafford stehe. BVB-Sportdirektor Michael Zorc dementierte allerdings energisch und verwies „zum 27. Mal“ auf die klare Ansage des Klubs, Sancho derzeit nicht transferieren zu wollen.