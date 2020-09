French Open: Tennis-Superstar Serena Williams zieht zurück

Paris. Der Traum vom so ersehnten 24. Grand-Slam-Titel wird sich für Serena Williams auch in diesem Jahr nicht erfüllen. Kurz vor ihrem Zweitrunden-Spiel gegen die Bulgarin Zwetana Pironkowa zog sich die 39 Jahre alte Amerikanerin wegen Achillessehnenproblemen aus den French Open zurück.

"Ich hatte große Schwierigkeiten zu laufen", sagte die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt in einer spontan einberaumten Pressekonferenz. "Ich wollte es wirklich versuchen, aber ich denke, wenn ich nicht richtig laufen kann, dann ist es ein Zeichen, dass ich pausieren sollte."

Williams hatte bereits bei den US Open in New York, bei denen sie im Halbfinale an Viktoria Asarenka aus Belarus gescheitert war, Schmerzen an der Achillessehne verspürt. "Ich denke, die zwei Wochen zwischen beiden Turnieren waren einfach nicht genug, damit es komplett verschwindet."

Serena Williams: Comeback bei Australian Open

Damit ist die Jagd auf die Australierin Margaret Court einmal mehr verschoben. Bei den Australian Open in Melbourne im Januar 2021 will Williams jetzt einen neuen Anlauf nehmen – sofern das Turnier in Zeiten von Corona stattfindet. Dass sie selbst daran teilnehmen will, stand für die Amerikanerin am Mittwoch außer Frage. "Meinem Körper geht es insgesamt sehr gut. Es ist eine akute Verletzung, keine latente. Das macht mir Mut."

Eventuell wäre sogar ein Spielen gegen Pironkowa möglich gewesen. "Aber ich sehe das große Ganze: Wäre ich in der Lage gewesen, hier noch mehrere Matches zu bestreiten? Ich denke nein", sagte Williams, die im Stade Roland Garros bislang dreimal den Titel holen konnte.

Sechs Wochen Pause für Serena Williams?

Die Amerikanerin will sich nun vier bis sechs Wochen zur Erholung geben, was bedeutet, dass die Corona-Saison 2020 für sie beendet ist. Zumal der Turnierkalender der WTA anders als bei den Herren eh nicht mehr viel hergibt.

Seit der Geburt ihrer Tochter Olympia 2017 stand Williams vier Mal in einem Grand-Slam-Finale und hatte damit vier Mal die Chance, den Rekord der Australierin Court einzustellen. Doch 2018 verlor sie in Wimbledon gegen Angelique Kerber und bei den US Open gegen Naomi Osaka. 2019 musste sie sich in Wimbledon Simona Halep und bei den US Open Bianca Andreescu geschlagen geben. Nun wurde sie wieder einmal von ihrem Körper gestoppt.