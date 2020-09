Schalke holt Manuel Baum als Nachfolger für Trainer Wagner

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 30. September 2020:

Baum soll neuer Schalke-Trainer werden

Manuel Baum soll laut der ARD-„Sportschau“ neuer Trainer bei Schalke 04 werden. Demnach soll der bisherige DFB-Nachwuchscoach bereits am Mittwoch offiziell als Nachfolger von David Wagner verkündet werden. Der Revierclub hatte sich am Sonntag nach saisonübergreifend 18 sieglosen Spielen in Serie von Wagner getrennt. Am Sonnabend spielt der Tabellenletzte bei RB Leipzig (18.30 Uhr) – keine leichte Aufgabe. Baum trainiert derzeit die U18-Nationalmannschaft. Zwischen Dezember 2016 und April 2019 war er Cheftrainer des FC Augsburg.

David Wagner musste nach zwei Pleiten zum Saisonstart als Schalker Trainer gehen.

Foto: Imago/Moritz Müller

Bayern riskiert ablösefreien Wechsel von Alaba

Im Vertragspoker mit David Alaba (28) will der FC Bayern seinen Abwehrchef offenbar auch ohne eine Verlängerung nicht vorzeitig ziehen lassen. Der Österreicher soll mindestens noch diese Saison und damit bis zu seinem Vertragsende in München bleiben, berichtet die „Bild“. Dies habe der Vorstand um Karl-Heinz Rummenigge beschlossen. Damit riskieren die Bayern, Alaba in einem Jahr ablösefrei zu verlieren. Denn ein Ende im Gehaltsstreit mit Berater Pinhas Zahavi ist weiterhin nicht in Sicht.

Für die am Montag endende Transferperiode hatte sich Trainer Hansi Flick zuletzt optimistisch geäußert, dass die Münchner ihren Kader noch verstärken. „Ich bin guter Dinge, weil jedem bewusst ist, dass die Saison keine normale ist, wenn wir alle drei, vier Tage ein Spiel haben“, sagte der Coach. Ein Name, der dabei diskutiert werde, sei der französische Mittelfeldspieler Thomas Lemar von Atlético Madrid, berichtet die „Sport Bild“.

Mehr zum Thema:

Werner trifft – Chelsea scheidet trotzdem aus

Trotz des ersten Tores von Nationalspieler Timo Werner ist der FC Chelsea im Achtelfinale des Ligapokals ausgeschieden. Die Mannschaft von Trainer Frank Lampard verlor im London-Derby gegen Tottenham Hotspur mit 4:5 (1:1, 1:0) im Elfmeterschießen. Den entscheidenden fünften Elfmeter für Chelsea vergab Mason Mount.

Timo Werner jubelt über sein Führungstor für Chelsea gegen Tottenham.

Foto: imago / PA Images

Werner (19.) hatte die Blues in Führung gebracht, Erik Lamela (83.) kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich erzielt. Eine Verlängerung gab es nicht. Werners Nationalmannschaftskollege Kai Havertz, der in der Runde zuvor drei Tore erzielt hatte, saß über die gesamte Spieldauer auf der Bank.

Nach Theater: Messi äußert sich versöhnlich

Lionel Messi ist beim FC Barcelona nach dem lautstarken Streit um seinen Verbleib offenbar um eine Entspannung der Lage bemüht. Er wolle „nach all den Unstimmigkeiten gerne einen Punkt hinter die Sache machen“, sagte der 33-Jährige der katalanischen Tageszeitung „Sport". „Wenn ich Fehler gemacht habe, dann nur, um Barca stärker und besser zu machen.“

Dies sei seine Botschaft an die Fans des spanischen Großclubs: „Es soll kein Zweifel daran bestehen, dass ich alles nur im Sinne des Vereins tun wollte.“ Alle, die hinter dem FC Barcelona stünden, „müssen zusammenhalten. Das Beste wird noch kommen.“

Lionel Messi kritisierte die Clubführung des FC Barcelona wegen des Abgangs von Sturmpartner Luis Suárez (33).

Foto: Imago/PA Images

Der Argentinier hatte den Club, bei dem er seit seiner Jugend zum Superstar aufgestiegen war, im Sommer unbedingt verlassen wollen. Dies zerschlug sich nach einem öffentlichen Schlagabtausch. Messi verkündete, seinen bis 2021 laufenden Vertrag zu erfüllen, legte anschließend allerdings nach und übte heftige Kritik vor allem an Club-Präsident Josep Maria Bartomeu.

Lesen Sie auch:

Schalke mit Minus von zehn Millionen

Man musste mit dem Schlimmsten rechnen: Doch dank des Gehaltsverzichts der Spieler und der Kurzarbeit auf der Geschäftsstelle hat der finanziell schwer angeschlagene Bundesliga-Tabellenletzte Schalke 04 das Minus durch die Corona-Krise nach eigenen Angaben in Grenzen gehalten. Im ersten Halbjahr 2020 ging der Umsatz wegen der Pandemie und den Geisterspielen wie erwartet von 151,3 auf 102,1 Millionen Euro zurück, der Fehlbetrag beträgt 9,7 Millionen. Vor einem Jahr hatte es ein Minus von 18,3 Millionen Euro gegeben.

Die Verbindlichkeiten stiegen von 197,9 auf 205,3 Millionen Euro. Im gesamten Jahr 2020 rechnen die Königsblauen mit einem Umsatz zwischen 160 und 200 Millionen und einem Jahresfehlbetrag im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. In dieser Größenordnung sollen auch die Schulden steigen.

Mehr zum Thema:

ManCity holt Benfica-Star: Vertrag bis 2026

Manchester City hat den portugiesischen Nationalspieler Rúben Dias von Benfica Lissabon verpflichtet. Der 23 Jahre alte Innenverteidiger unterschrieb beim Club von Trainer Pep Guardiola einen Sechsjahresvertrag (!) bis 2026. Laut Benfica wechselt Dias für eine Ablöse von 68 Millionen Euro auf die Insel – dank erfolgsabhängiger Prämien kann die Transfersumme noch auf bis zu 71,6 Millionen steigen.

Ein Mann für und mit Pep: Der portugiesische Nationalspieler Rúben Dias wechselt zum Guardiola-Club Manchester City.

Foto: imago / PA Images