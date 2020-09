Mainz kommt nicht zur Ruhe: Szalai erwirkt Gerichtstermin

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 29. September 2020:

Szalai gegen Mainz: Gerichtstermin steht

Stürmer Adam Szalai muss nach der Ausbootung aus dem Mainhzer Profi-Kader nun alleine seine Runden drehen.

Foto: Imago/Martin Hoffmann

Mainz 05 und sein suspendierter Stürmer Adam Szalai sehen sich vor Gericht wieder. Das Arbeitsgericht Mainz hat für den 8. Oktober (11 Uhr) eine Verhandlung angesetzt. Der 32 Jahre alte Szalai will dabei erwirken, wieder am Mannschaftstraining des tief in der Krise steckenden Clubs teilnehmen zu dürfen.

Die Verbannung des Ungarn hatte in den vergangenen Tagen zu einem Beben beim FSV geführt. Nach einem Trainingsstreik der Profis in der vergangenen Woche und der zweiten Niederlage im zweiten Punktspiel am Sonnabend gegen den VfB Stuttgart (1:4) wurde am Montag Trainer Achim Beierlorzer entlassen.

Supercup: Nur Mini-Quote für Bayernsieg

Auch die 1:4-Pleite bei der TSG Hoffenheim am Sonntag hat nichts an der Favoritenrolle von Bayern München im Supercup gegen Borussia Dortmund am Mittwoch (20.30 Uhr/ZDF und Dazn) geändert. Die Siegquote für den Champions-League-Sieger, der den fünften Titel des Jahres erobern will, gegen den Vizemeister beläuft sich bei Sportwettenanbieter bwin auf 1,50.

Verteidigt dagegen der BVB den Titel erfolgreich und schlägt die Münchner in der regulären Spielzeit, zahlt das Unternehmen das 5,25-Fache des Einsatzes zurück. Sollte das Supercup-Finale in die Verlängerung gehen, winkt eine Quote von 4,60.

2. Liga: Zwei Neue für Fortuna Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf hat den slowenischen Innenverteidiger Luka Krajnc verpflichtet. Der 26-Jährige kommt zunächst als Leihgabe für eine Saison von Frosinone Calcio aus der italienischen Serie B, anschließend besitzt die Fortuna eine Kaufoption.

Auch für die linke Abwehrseite wird der Zweitligist wohl demnächst Vollzug vermelden: Der Transfer des griechischen Nationalspielers Leonardo Koutris (25/Olympiakos Piräus) steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Barça: 400-Millionen-Klausel für Wunderkind Fati?

Die Spekulationen um eine vorzeitige Verlängerung des Vertrags mit dem neuen Wunderkind Ansu Fati vom FC Barcelona sind in vollem Gange. Medienberichten zufolge sollen die Katalanen eine Option besitzen, den Kontrakt mit Gültigkeit bis Ende Juni 2024 einseitig zu erneuern. Derzeit wäre Fati bis Ende Juni 2022 an den FC Barcelona gebunden. Laut "Catalunya Ràdio" gibt es allerdings Unstimmigkeiten zwischen dem Verein und Fatis Berater Jorge Mendes in der Interpretation der Klausel. Mendes soll sie für nicht gültig erachten.

Fati wird am 31. Oktober 18 Jahre alt, er absolvierte allerdings bereits 34 Pflichtspiele für Barça. Der Teenager mit Wurzeln in Guinea-Bissau gilt als Hoffnungsträger des Clubs und hat auch längst das Interesse anderer Vereine geweckt. Am vergangenen Sonntag hatte er mit zwei Treffern maßgeblich zum 4:0-Sieg der Mannschaft von Trainer Ronald Koeman gegen den FC Villarreal beigetragen.

Die festgeschriebene Ablösesumme soll Berichten zufolge mittlerweile bei 400 Millionen Euro liegen, sie soll zuvor 170 Millionen Euro betragen haben. Fati trägt bereits seit seinem zehnten Lebensjahr das Trikot des FC Barcelona, nachdem er zuvor in der Jugend des FC Sevilla gespielt hatte. Geboren wurde er in Bissau in Westafrika.

Jürgen Klopp schimpft auf Experte Roy Keane

Jürgen Klopp musste sich doch noch aufregen. "Habe ich das richtig gehört, Herr Keane hat gesagt, wir hätten heute Abend eine schlampige Leistung gezeigt?", fragte der Trainer des FC Liverpool beim Sender "Sky Sports" in Richtung Experte Roy Keane. Die 49 Jahre alte ehemalige Ikone von Manchester United stellte daraufhin klar, dass er nur ein paar Momente im Spiel der Reds beim 3:1 am Montagabend an der Anfield Road über den FC Arsenal meinte. "Er spricht vielleicht von einem anderen Spiel, dieses kann es nicht gewesen sein. Sorry", ereiferte sich Klopp.

Der Erfolg über die Gunners war der dritte Sieg des englischen Meisters im dritten Spiel der neuen Saison. Lediglich aufgrund der Tordifferenz liegen die Liverpooler nur auf Platz zwei hinter dem Ex-Champion Leicester City. "Nichts war schlampig, absolut nichts", schimpfte Klopp weiter. "Das ist eine unglaubliche Beschreibung des Spiels, es war außergewöhnlich."

Mit der Leistung seiner Mannschaft gegen Arsenal war Liverpools Trainer Jürgen Klopp mehr als einverstanden.

Foto: Imago/PA Images

Klopps Mannschaft war zunächst in Rückstand geraten durch einen Treffer von Alexandre Lacazette (25. Minute). Mit einem Doppelschlag leiteten Sadio Mané (28.) und Andrew Robertson (34.) aber schon kurz danach die Wende ein. Den dritten Treffer der Liverpooler erzielte Neuzugang Diogo Jotto zwei Minuten vor dem Ende.

Seine Mannschaft sei von Beginn an dominant gewesen gegen ein Team, das zu 100 Prozent in Form sei, betonte Klopp. "Du musst aufpassen wie Hölle und darfst nicht durch Konter getroffen werden." Er habe jede Sekunde geliebt, meinte der 53 Jahre alte deutsche Trainer der Liverpooler, die am kommenden Donnerstag im Liga-Pokal erneut daheim auf den FC Arsenal treffen.

Matthäus schreibt Kramaric zu den Bayern

Lothar Matthäus hat Bayern München die Verpflichtung von Hoffenheim-Torjäger Andrej Kramaric ans Herz gelegt. Der kroatische Vize-Weltmeister sei ein "Spieler, der in meinen Augen mit Sicherheit das Potenzial für Bayern München hat", schrieb der 59-Jährige in seiner Kolumne "So sehe ich das" auf skysport.de.

Der 29-Jährige (Vertrag bis 2022) hatte beim 4:1-Coup der TSG gegen die Bayern am Sonntag zwei Treffer erzielt und seine Ausbeute nach drei Pflichtspielen auf sieben Tore geschraubt. Für Matthäus wäre Kramaric "nicht nur ein idealer Backup für Robert Lewandowski, sondern auch für Thomas Müller. Ein Charakter-Profi mit viel Qualität."

Der Rekordnationalspieler schätzt, dass für den Angreifer etwa 40 Millionen Euro fällig wären. "Das wäre er mir aber wert an Bayerns Stelle", so Matthäus.