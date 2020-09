Holland: Wirbel um Trikotwerbung für Sexspielzeug

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 17. September 2020:

Rummenigge: Thiago wechselt zu Klopp

Thiago wechselt von Bayern München zum englischen Meister FC Liverpool. „Ich kann bestätigen, dass sich der FC Bayern mit dem FC Liverpool final geeinigt hat. Es war der große Wunsch von Thiago, zum Ende seiner Karriere noch einmal etwas Neues zu machen“, sagte Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag bei „Bild live“.

Wie das Online-Magazin „The Athletic“ am Donnerstag zuerst berichtet hatte, sei Liverpool bereit, die Ablösesumme von rund 30 Millionen Euro für den 29 Jahre alten Thiago zu bezahlen.

Laut „The Athletic“ ging es nur noch darum, die vertraglichen Bedingungen zwischen dem FC Liverpool und dem spanischen Nationalspieler, der 2013 vom FC Barcelona nach München gewechselt war, zu finalisieren.

Die Verhandlungen zwischen den Bayern und den Reds hätten in dieser Woche Fahrt aufgenommen, nachdem die Bayern-Verantwortlichen klargestellt hatten, dass sie den Transfer vor dem Beginn der Bundesliga-Saison am Freitag abschließen wollen. Nun bestätigte der 64-Jährige Rummenigge den Transfer des Mittelfeldspielers nach England in die Premier League.

Fan-Rückkehr: DFL und DFB unterstützen Studien

Der DFB und die DFL füllen ihre angekündigte Studien-Unterstützung hinsichtlich der Zuschauer-Rückkehr in die Stadien mit Leben. Wie beide Verbände am Donnerstag erklärten, ist es das Ziel, „valide Erkenntnisse mit Blick auf Aspekte wie Schutzkonzepte für Zuschauer und Aerosole in Zusammenhang mit Großveranstaltungen“ zu gewinnen. Die Ergebnisse der Corona-Studien sollen „mit allen interessierten Organisationen und Institutionen geteilt“ werden.

Schon vor zwei Wochen hatten DFL und DFB mitgeteilt, dass sie sich mit einer siebenstelligen Summe in der Coronaforschung engagieren werden. Die Fäden sollen bei der „Taskforce Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ unter der Leitung von Nationalmannschaftsarzt Tim Meyer zusammenlaufen.

Konkret geht es um drei verschiedene Studien. Alle sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Zuschauer mit möglichst geringem Risiko in die Stadien zurückkehren können.

Die drei Studien unterscheiden sich substanziell voneinander und sollen sich gegenseitig ergänzen. Zudem wird eine Studie hinsichtlich einer geeigneten Pool-Testmethode mit einem Schnelltestverfahren unterstützt.

Köln: Einsätze von Andersson und Duda offen

Der Einsatz der Neuzugänge Sebastian Andersson und Ondrej Duda beim 1. FC Köln im Saison-Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim (Sonnabend, 15.30 Uhr) ist offen. „Beide Neuzugänge brennen. Frisches Blut in der Mannschaft ist immer gut. Ob sie am Wochenende schon zum Einsatz kommen, wird man sehen“, sagte Trainer Markus Gisdol zum Wiedersehen mit seinem alten Club. Andersson und Duda waren in dieser Woche von Union Berlin beziehungsweise Hertha BSC verpflichtet worden. Letzterer hatte am Donnerstag sein erstes Training beim dreimaligen deutschen Meister.

Gisdol freute sich besonders über die Zuschauer-Rückkehr. „Vor 9000 Zuschauern zu spielen, wird sich anfühlen, als wäre das Stadion komplett voll“, sagte der Trainer. Der 1. FC Köln darf am Samstag 9200 Zuschauer in die 50.000 Fans fassende Arena einlassen. Bei der TSG gibt Trainer Sebastian Hoeneß sein Liga-Debüt. „Es ist immer ein bisschen unberechenbar, wenn ein neuer Trainer da ist“, sagte Gisdol.

Sexspielzeug: KNVB verbietet Trikot-Werbung

Flaute auf dem Trikot: Die Spieler des niederländischen Erstligisten FC Emmen dürfen in dieser Saison auf ihrer Brust nicht für Sexspielzeug Werbung machen. „Erstaunt und verärgert“ reagierte der Club auf das Verbot der Zulassung des Deals mit der Firma EasyToys als Hauptsponsor durch den niederländischen Fußball-Verband KNVB.

Dieser begründete seine Entscheidung damit, dass der Fußball „für Jung und Alt zugänglich ist und sein muss“. Emmen kündigte an, rechtliche Schritte gegen das Verbot zu prüfen.

Die Brust des FC Emmen bleibt vorerst blank.

Foto: Imago/VI Images

EasyToys kritisierte die nach eigener Meinung zu prüde Haltung des Verbandes. „Die Tatsache, dass Erotik und Sexualität für manche immer noch unangenehme Themen sind, geht aus der Entscheidung des KNVB erneut hervor“, hieß es in einer Mitteilung. Emmen, das am ersten Spieltag ohne Sponsor auf der Brust aufgelaufen war, soll durch das Verbot Einnahmen von über 500.000 Euro verloren gehen.

In Deutschland hatte der FC Homburg in einem ähnlichen Fall Ende der 1980er Jahre für Aufsehen gesorgt. Die Saarländer wollten für den Kondomhersteller London Werbung machen, was dem DFB überhaupt nicht gefiel - der Verband drohte mit Punktabzug und verhängte eine Geldstrafe.

Die Saarländer traten dann zeitweilig in ihren grün-weißen Trikots an, auf denen der Werbeschriftzug mit einem schwarzen Balken abgeklebt war. Das Landgericht Frankfurt/Main entschied dann aber im Februar 1989, dass die Werbung für Kondome nicht gegen Sitte und Moral verstoße.

Leipzig: Grünes Licht für Sörloth-Transfer?

Der Wechsel des norwegischen Nationalspielers Alexander Sörloth zu RB Leipzig steht unmittelbar bevor. Am Donnerstag gab nach Informationen des „Guardian“ Sörloths Stammverein Crystal Palace Grünes Licht für den Deal mit den Sachsen. Zuvor hatte bereits der türkische Club Trabzonspor, an den Sörloth ausgeliehen war, den Kampf um den torgefährlichen Stürmer aufgegeben.

„Crystal Palace hat dem Verkauf des Stürmers Alexander Sörloth an RB Leipzig zugestimmt und hofft, mit dem Erlös einen Wechsel von Saïd Benrahma von Brentford finanzieren zu können“, twitterte der „Guardian“. „Wir haben alles getan, damit Sörloth für eine weitere Saison hier ist. Er hat sich entschieden und will einen anderen Weg gehen“, hatte bereits am Mittwoch Trabzonspor-Trainer Eddie Newton gesagt.

Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme für den 24-Jährigen, der unter anderen auch von den Tottenham Hotspur umworben wurde, bei rund 20 Millionen Euro plus Boni liegen.

Kohfeldt: Europa League wäre "Sensation"

Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hält ein Mitspielen seines Teams um die Europa-League-Plätze für nahezu ausgeschlossen. „Stand heute wäre es von den finanziellen Rahmenbedingungen her aber eine Sensation, wenn wir es nach Europa schaffen würden. Vergleichbar damit, wenn ein Fünftligist einen Erstligisten im Pokal rausschießt“, sagte Kohfeldt in einem Interview mit „deichstube.de“.

In der vergangenen Spielzeit war Werder mit dem Ziel Europa in die Saison gestartet, wäre am Ende aber fast abgestiegen. Erst in der Relegation gegen den 1. FC Heidenheim gelang die Rettung. Auch deshalb will Kohfeldt vor der am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen Hertha BSC beginnenden neuen Saison kein konkretes Ziel ausgeben. „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft ein konkretes Ziel als Reizpunkt braucht“, sagte der 37-Jährige.

Wichtiger sei ihm etwas anderes, sagte Kohfeldt. „Wir wollen es schaffen, wieder unseren Fußball zu spielen, Fußball mit einem hohen Wiedererkennungswert“, sagte der Bremer Trainer. Die Voraussetzungen dafür seien deutlich besser als vor einem Jahr, weil es bislang in der Vorbereitung bei weitem nicht so viele Ausfälle gegeben habe.

Weltrangliste: DFB-Team auf Platz 14

Die deutsche Nationalmannschaft hat in der aktuellen Weltrangliste des Weltverbands Fifa einen Platz gut gemacht. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) liegt auf Rang 14. An der Spitze steht nach wie vor Belgien vor Frankreich und Brasilien.

Holstein Kiel erhöht Auslastung auf 3000 Plätze

Zweitligist Holstein Kiel erhöht nach der Lockerung der Corona-Auflagen die Arena-Auslastung. Im Heimspiel gegen den SC Paderborn dürfen am Sonntag (13.30 Uhr) 3000 Zuschauer ins Holstein-Stadion kommen.

Wie die Norddeutschen dazu am Donnerstag weiter mitteilten, werden nach Absprache mit der Stadt ausschließlich Sitzplätze und keine Stehränge besetzt. Zuletzt waren im DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen am vergangenen Sonntag gemäß der geltenden Landesverordnung nur 500 Fans zugelassen.