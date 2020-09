Rettig: "DFL hat die Chance verpasst, Kante zu zeigen"

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 10. September 2020:

Fan-Rückkehr: Rettig kritisiert DFL

Der frühere Geschäftsführer von DFL und St. Pauli, Andreas Rettig, hat das unterschiedliche Vorgehen in der Bundesliga bei der Öffnung der Stadien für Publikum kritisiert. „Ich halte den eingeschlagenen Weg, trotz Sympathie für den Föderalismus mit dezentralen individuellen Lösungen, hinsichtlich der im scharfen Wettbewerb miteinander stehenden Clubs für falsch“, schrieb Rettig in einem Gastbeitrag für den „Kölner Stadt-Anzeiger“ mit Blick auf das geplante Spiel von RB Leipzig gehen Mainz 05 vor 8500 Zuschauern (siehe auch früherer Eintrag).

Andreas Rettig sieht in der Debatte um die Fan-Rückkehr in die Stadien eine "Wettbewerbsverzerrung".

Foto: Imago/Martin Hoffmann

In Bundesspiele sollten überall die gleichen Rahmenbedingungen herrschen. „Man stelle sich am Ende der Saison ein Relegations-Hinspiel als Geisterspiel in NRW vor - und das Rückspiel in Sachsen vor ausverkauftem Haus. Der Aufschrei wäre zurecht groß“, erklärte Rettig. Es sei ihm nicht verständlich, warum die Liga nicht bis zum 31. Oktober „das Ergebnis der von den Ministerpräsidenten eingesetzten Arbeitsgruppe nach einer bundeseinheitlichen Lösung“ abwarten könne.

Die DFL habe eine Chance verpasst, „hier Kante zu zeigen“. Und RB Leipzig versäume „eine gute Gelegenheit, ein besonderes Bekenntnis zur Solidargemeinschaft zu zeigen, indem sie auf die behördlich genehmigte Zuschauerunterstützung im Stadion freiwillig verzichten.“ Es bleibe abzuwarten, ob durch diese „Wettbewerbsverzerrung“ nicht „Einspruchsgründe vorliegen, da die sportlichen Chancen nicht davon abhängig sein dürfen, ob ein Club in der Nähe eines Fleisch produzierenden Betriebes oder in einem nicht so stark betroffenen Bundeslandes liegt“, sagte Rettig.

Spanien: Streit um Eröffnungsspiel beendet

Das Saison-Eröffnungsspiel in der spanischen La Liga ist wegen eines Streits zwischen der Liga und dem spanischen Fußball-Verband (RFEF) um einen Tag verschoben worden. Demnach wird die Partie FC Granada gegen Athletic Bilbao am Sonnabend (18.30 Uhr) statt am Freitag stattfinden, teilte La Liga am späten Mittwoch mit. Das erste Spiel der Saison wird nun CD Eibar gegen Celta Vigo am Sonnabend (16 Uhr) sein. Die für Montag angesetzte Begegnung CD Alaves gegen Betis Sevilla wurde auf Sonntag (14 Uhr) vorverlegt,

Der Verband besteht darauf, dass auf die bei den Fans unbeliebten Freitags- und Montagsspiele verzichtet wird. Die Liga ging bei der Festlegung der Spieltermine hingegen davon aus, dass die wegen der Corona-Pandemie vereinbarte Sonderregel, dass die Spiele ohne Zuschauer auch an den beiden Arbeitstagen stattfinden können, weiter gültig ist. Ursprünglich hatten die Verantwortlichen gehofft, dass mit dem Beginn der neuen Saison wieder Zuschauer in die Stadien kommen könnten. Wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen in Spanien wurde dies aber verworfen.

Zwischen dem Verband und der Liga gibt es schon lange ein Gerangel darum, wer von ihnen Zeit und Ort der Spiele festlegen darf. Der Verband ist gegen die Spiele außerhalb des Wochenendes, die Liga argumentiert mit den höheren Einnahmen aus TV-Übertragungsrechten an vier statt an zwei Wochentagen.

Lampard vergleicht sich mit Havertz

Chelseas Teammanager Frank Lampard fühlt sich durch Neuzugang Kai Havertz in seine aktive Karriere zurückversetzt. „Es ist sehr einfach, diese Vergleiche anzustellen“, sagte der 42-Jährige im Interview auf der Vereins-Webseite. Der langjährige Chelsea-Kapitän Lampard und der 21-Jährige seien sich „sehr ähnlich in Bezug auf das Erzielen von Toren und Assists“.

Sein künftiger Trainer sieht allerdings auch Unterschiede zum Königstransfer der Blues. „Ich denke, dass wir ziemlich unterschiedlich in unseren Spielstilen sind“, sagte Lampard, der selbst laut eigener Aussage als Spieler „gerne aus der Tiefe des Mittelfelds“ gekommen ist. Havertz könne stattdessen „in offensiveren Bereichen spielen“.

Vergleiche zum früheren Chelsea-Star Michael Ballack, mit dem Lampard im Jahr 2010 die Meisterschaft gewann, möchte der Chelsea-Coach nicht ziehen. Havertz habe „seinen eigenen Stil und ist in dieser Hinsicht einzigartig. Deshalb freue mich auf die Arbeit mit ihm und darauf, ihn vorwärts zu bringen.“

Beckenbauer: "Tod von Stephan größter Verlust"

Frank Beckenbauer hat in einem Interview vor seinem 75. Geburtstag am Freitag über den Schmerz gesprochen, den er beim Tod seines Sohnes Stephan mit erst 46 Jahren verspürt hat.

„Ich hatte zuvor in meinem Leben Probleme nie kennengelernt. Es ging ständig bergauf und es gab wenig Widerstand. Deshalb trifft dich ein solcher Schicksalsschlag dann ganz besonders, weil ich nicht gelernt hatte, mit Problemen umzugehen“, sagte Beckenbauer der „Bild“ und fügte hinzu: „Der Tod von Stephan war der größte Verlust in meinem Leben. Ich weiß nicht, ob man den Tod seines Kindes jemals verarbeiten kann. Wahrscheinlich nicht.“ Im Juli 2015 war sein Sohn an einem Gehirntumor gestorben.

Zu bereuen hat Beckenbauer heute nichts. „Bereuen? Was denn? Nein! Ich hätte einiges werden können, sogar FIFA-Präsident. Aber ich hab‘s nicht gemacht. Und heute sage ich, Gott sei Dank! Ich bin ohnehin nicht der Typ, der viel zurückschaut“, sagte er.

Fans im Stadion: Halstenberg verteidigt RB

Nationalspieler Marcel Halstenberg hat zunächst keine Probleme damit, dass RB Leipzig anders als andere Bundesligisten zum Start der neuen Saison Fans ins Stadion lassen darf. „Einer muss den ersten Schritt machen, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich freu mich, dass wir es sind“, sagte der Nationalspieler im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

Auf Dauer sollten aber alle Mannschaften wieder die Chance haben, Zuschauer einzuladen. „Am Besten wäre es, wenn langfristig alle wieder vor Fans spielen könnten“, sagte der 28-Jährige.

RB Leipzig hatte vom örtlichen Gesundheitsamt die Erlaubnis erhalten, 8500 Zuschauer zum Saisonstart am 20. September gegen den FSV Mainz 05 ins Stadion zu lassen. RB profitiert davon, dass in Sachsen die Ansteckungszahlen von Corona niedrig sind, in Bayern sind bislang keine Zuschauer zugelassen.

Vor einer Ansteckung im Fußball hat Halstenberg persönlich keine Angst. „Wir werden sehr oft getestet und haben klare Hygienerichtlinien, da fühlt man sich sicher“, sagte der Abwehrspieler.

DFB-Pokal: Vorerst nur ein Spiel im Free-TV

Zum Pflichtspielauftakt für die Profi-Clubs am Wochenende mit dem DFB-Pokal wird es nur ein Live-Spiel im Free-TV geben. Die ARD überträgt am Montag (20.45 Uhr) die Partie des Drittligisten MSV Duisburg gegen Borussia Dortmund.

Das zweite Spiel, das in der ersten Hauptrunde im frei empfangbaren Fernsehen vorgesehen ist, wurde verlegt: die Begegnung des Triple-Champions FC Bayern gegen den 1. FC Düren aus der Mittelrheinliga wurde vom Freitag auf den 15. Oktober (20.45 Uhr) verschoben, um den Münchnern mehr Erholungszeit nach dem Champions-League-Triumph am 23. August zu geben. Das Spiel wird dann – wie ursprünglich geplant – auf Sport1 zu sehen sein.

Alle 31 Spiele der ersten Runde von Freitag bis Montag werden live vom Pay-TV-Sender Sky übertragen und in den Konferenzen gezeigt. Auch das verlegte Spiel der Bayern wird es bei Sky geben.

Sport1 bietet Highlight-Zusammenfassungen am Freitag (22.30 bis 00.00) von den beiden Begegnungen zum Auftakt und am Sonntag (13.30 bis 15 Uhr) von den bis dahin gespielten Partien an. Die ARD-„Sportschau“ sendet am Sonnabend (18 Uhr) und am Sonntag (18.30 Uhr) Zusammenfassungen von den Pokal-Spielen.

Sport1 hat die Übertragungsrechte für vier Livespiele von der ersten Runde bis zum Viertelfinale pro Pokal-Saison, die ARD darf neun Begegnungen zeigen. Der Bezahlsender Sky berichtet von allen 63 Pokal-Partien live. Der aktuelle TV-Vertrag wurde im April 2018 geschlossen. Er begann zur Saison 2019/20 und läuft bis 2022.

"Der neue Pirlo": Milan holt Tonali zurück

Der AC Mailand hat sich die Dienste des Nationalspielers Sandro Tonali gesichert. Der 20-Jährige wird zunächst für ein Jahr von Brescia Calcio ausgeliehen, die Lombarden besitzen darüber hinaus eine Kaufoption.

Der nahe Mailand geborene Tonali hatte in der Jugend für Milan gespielt und sich in der vergangenen Saison durch starke Leistungen sein Debüt für die A-Nationalmannschaft erarbeitet.

Milan-Legende Gennaro Gattuso gilt als sein Idol, er wird künftig dessen frühere Rückennummer acht tragen. Aufgrund seines Spielstils wird er bereits mit dem ehemaligen Mailänder Andrea Pirlo verglichen.