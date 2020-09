Trauer um Hoffenheim-Präsident – Bayern-Profi vor Abschied

Der Fußball-Ticker am Sonnabend, den 5. September 2020:

„Marca“: Javi Martínez vor Abschied beim FC Bayern

Javi Martínez soll vor einem Abgang beim FC Bayern München stehen.

Foto: Andreas Gebert / Reuters

Der ehemalige Münchner Rekordeinkauf Javi Martínez steht angeblich kurz vor einem Abschied vom FC Bayern. Wie die spanische Sporttageszeitung „Marca“ berichtet, soll sich der Defensivspieler mit seinem früheren Club Athletic Bilbao über eine Rückkehr einig sein. Der 32-Jährige soll demnach einen festen Vertrag über zwei Jahre erhalten. In München hat er noch einen Kontrakt bis zum Sommer 2021. Nun soll es zwischen Bilbao und dem FC Bayern um die Ablöse gehen. Martínez war 2012 mit 40 Millionen Euro Münchner Rekordeinkauf. Der frühere Nationalspieler ist aber schon länger nur noch Ergänzungsspieler.

TSG Hoffenheim trauert um Präsident Hofmann

Bundesligist TSG Hoffenheim trauert um seinen Präsidenten Peter Hofmann. Wie die Kraichgauer mitteilten, verstarb der 61-Jährige am Freitag nach schwerer Krankheit. Hofmann gehörte dem Club mehr als fünf Jahrzehnte an und führte ihn seit 1996 als Erster Vorsitzender.

Verstarb im Alter von 61 Jahren: Hoffenheim-Präsident Peter Hofmann.

Foto: dpa

„Ich bin zutiefst erschüttert über Peters Tod“, sagte TSG-Mehrheitseigner Dietmar Hopp (80) über seinen Weggefährten: „Wir haben in Peter Hofmann einen Mann verloren, der die TSG wie kein anderer kannte und gelebt hat. Sein Wirken wird unvergessen bleiben. Seinem Andenken schulden wir es, die Zukunft in seinem Sinne zu meistern. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Zwei Coronafälle bei Mainz – Test gegen Frankfurt abgesagt

Zwei Teammitglieder des Bundesligisten FSV Mainz 05 sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der Verein am Sonnabend mitteilte, wird das für den gleichen Tag angesetzte Testspiel gegen den Ligakonkurrenten Eintracht Frankfurt nach Absprache mit den lokalen Gesundheitsbehörden abgesagt. Die Namen der Betroffenen gaben die Rheinhessen nicht bekannt. Die Tests der übrigen Teammitglieder seien negativ ausgefallen, hieß es in einer Mitteilung. Bereits im August hatte Mainz ein Testspiel gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart aufgrund eines Corona-Falls absagen müssen.

1. FC Köln verleiht Sobiech erneut

Lasse Sobiech verlässt den 1. FC Köln und schließt sich dem FC Zürich an.

Foto: dpa

Bundesligist 1. FC Köln leiht Innenverteidiger Lasse Sobiech erneut aus. Der 29-Jährige wechselt für ein Jahr zum Schweizer Erstligisten FC Zürich. In der abgelaufenen Rückrunde spielte Sobiech bereits auf Leihbasis für Royal Mouscron, ehe die Spielzeit in Belgien aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet wurde. Sobiech kam im Sommer 2018 vom FC St. Pauli nach Köln. In der Aufstiegssaison 2018/19 standen 17 Zweitliga-Einsätze für ihn zu Buche, in der Bundesliga ein Einsatz gegen Union Berlin. Sobiech besitzt in Köln einen Vertrag bis 2022.

Corona: Tschechien sagt Nations-League-Spiel gegen Schottland ab

Wegen eines positiven Corona-Tests bei einem Betreuer wird die tschechische Fußball-Nationalmannschaft nicht zum Nations-League-Spiel am Montag gegen Schottland antreten. Dies teilte der tschechische Verband mit, man habe „große Sorge, dass sich das Virus weiter ausbreiten könnte“. Nach Informationen der BBC sollen sich der designierte Leverkusener Stürmer Patrik Schick (zuletzt RB Leipzig) und Tomas Soucek freiwillig in Quarantäne begeben haben.

Die beiden Profis hätten mit dem positiv getesteten Mitarbeiter engeren Kontakt gehabt, sie fehlten auch beim 3:1 der Tschechen am Freitag in der Slowakei. Im Vorfeld der Partie mussten alle tschechischen Teammitglieder erneut getestet werden – erst dann gaben die slowakischen Behörden ihr Einverständnis.

Chefscout Schneider: DFB-Elf mit „sehr, sehr viel Potenzial“

DFB-Chefscout Thomas Schneider sieht für die verjüngte deutsche Fußball-Nationalmannschaft gute Chancen auf eine erfolgreiche EM im kommenden Sommer (11. Juni bis 11. Juli). „Wir werden nächstes Jahr auf jeden Fall eine Mannschaft haben, die über sehr, sehr viel Potenzial verfügt. Ich bin sicher, dass die Jungs enorm hungrig sein und sich zerreißen werden“, sagte der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw der Passauer Neuen Presse.

Klar sei allerdings auch, betonte Schneider, „dass wir eine hohe Dichte an guten Mannschaften in Europa haben“. Bei der EM „werden wir viele Mannschaften mit sehr, sehr gutem Niveau erleben – und wir werden eine davon sein“, versprach der 47-Jährige. Die DFB-Auswahl trifft bereits in der Vorrunde auf Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal.

Bielefeld holt japanischen Nationalspieler Doan

Arminia Bielefeld verpflichtete den japanischen Fußball-Nationalspieler Ritsu Doan (r.).

Foto: dpa

Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld hat den japanischen Nationalspieler Ritsu Doan verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wird bis zum Ende der Saison 2020/21 vom niederländischen Spitzenclub PSV Eindhoven ausgeliehen, teilten die Ostwestfalen mit. „Wir freuen uns, dass wir unserer Offensive mit Ritsu einen weiteren wichtigen Baustein hinzufügen konnten, um unsere Ziele in der Bundesliga erreichen zu können“, sagte Arminias Sport-Geschäftsführer Samir Arabi. Laut Trainer Uwe Neuhaus ist der Neuzugang „ein sehr trickreicher Flügelstürmer mit viel Tempo, der sowohl beim Torabschluss als auch in der Vorbereitung seine Qualitäten hat.“

Bosz will Havertz-Abgang im Kollektiv kompensieren

Trainer Peter Bosz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen will den Wechsel von Jungstar Kai Havertz (21) zum englischen Ex-Meister FC Chelsea im Kollektiv kompensieren. „Ein super Spieler geht weg, das ist absolut so. Wir müssen versuchen, die Mannschaft besser zu machen“, sagte der niederländische Chefcoach bei Sky Sport News HD.

Kai Havertz wechselt zum FC Chelsea.

Foto: dpa

Ihm schwebt vor, die Verantwortung auf mehrere Schultern im Kader des Werksklubs zu verteilen. Bosz: „Das machen wir auf mehreren Positionen, dass wir mit mehreren Spielern den Verlust auffangen können.“ Neben Havertz, dessen Transfer für 100 Millionen Euro Ablöse zu den Blues aus London am Freitag bekannt gegeben wurde, hat auch Kevin Volland (AS Monaco) Bayer verlassen. Der Argentinier Lucas Alario ist ebenfalls wechselwillig.

Tedesco: Russischer Fußball hat „mehr zu bieten als nur Geld“

Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco (34) bezweifelt, dass es Fußballer nur des Geldes wegen nach Russland zieht. „Grundsätzlich wird im russischen Fußball gut bezahlt, die meisten Vereine sind liquide. Aber er hat mehr zu bieten als nur Geld“, sagte der aktuelle Coach von Spartak Moskau der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten (Sonnabendausgabe).

Die russische Hauptstadt sei eine „absolute Weltstadt“, sagte der Ex-Schalke Trainer: „Die Menschen begegnen uns mit großer Offenheit und Herzlichkeit. Wir fühlen uns sehr wohl.“ Tedesco hatte im Oktober 2019 den russischen Rekordmeister gemeinsam mit dem früheren Nationalspieler Andreas Hinkel (38) als Co-Trainer übernommen. Nach sechs Spieltagen führt Spartak Moskau die Tabelle in der Premjer Liga an, Tedescos Vertrag läuft noch bis Mai: „Danach werden wir sehen, was passiert.“