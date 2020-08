Hamburg richtet nun zwei Triathlon-Weltmeisterschaften aus

Hamburg wird am ersten Septemberwochenende nicht nur eine, sondern gleich zwei Weltmeisterschaften der Triathleten ausrichten: Zu dem bereits bekannten Titel in der Mixed-Staffel am 6. September kommt die "World Triathlon Series". Denn in Hamburg wird nach der Absage der Veranstaltungen in Montreal und auf den Bermuda-Inseln der einzig verbliebene Wettkampf der weltbesten Triathlet*innen der "World Triathlon Series" im Corona-Jahr 2020 ausgetragen.

Der Weltverband traf am Dienstag die Entscheidung, den WM-Titel beim Hamburg Wasser World Triathlon am 5. September zu vergeben. "Ich möchte den Organisatoren, der Deutschen Triathlon Union und den Mitarbeitern des World Triathlon für ihr Engagement und ihre Bemühungen danken, diese Gelegenheit unter solch herausfordernden Bedingungen zu ermöglichen. Wir wissen es zu schätzen, dass sie allen Athleten und Trainern, die nach Deutschland reisen, um trotz einiger Reisebeschränkungen an den Wettkämpfen teilzunehmen, geholfen haben und dass sie eine Veranstaltung und eine Strecke organisiert haben, die, da bin ich mir sicher, großartig sein werden", erklärte Marisol Casado, Präsidentin des World Triathlon World Triathlon und IOC-Mitglied.

( HA )