Außenseiter aus dem Norden spielt im DFB Pokal

Malente. Niklas Stehnck, Lennard Koth und Til Weidemann haben den SV Todesfelde auf die große deutsche Fußball-Landkarte gebracht. Das Trio sorgte mit seinen Treffern zum 3:2 (1:2) über den favorisierten Drittligisten VfB Lübeck am Sonnabend für den ersten Sieg im schleswig-holsteinischen Fußball-Landespokal. Damit schaffte der Fünftligist aus der 1000-Einwohner-Gemeinde im Kreis Segeberg den Sprung in die erste Hauptrunde des DFB-Pokals vom 11. bis 14. September. Gegner ist dann der Zweitliga-Vertreter VfL Osnabrück.

"Das ist der Tag der Tage", sagte der Ex-Lübecker Weidemann, der schon der 62. Minute den Siegtreffer für Todesfelde erzielt hatte, in der ARD: "Es war ein geiles Spiel von der Mannschaft. Wir waren alle bis in die Haarspitzen motiviert." Schon in der dritten Minute war der Oberligist durch Stehnck in Führung gegangen, ehe Marvin Thiel (30.) und Tommy Grupe (33.) noch vor der Pause für die vermeintliche Wende zugunsten des Favoriten sorgten.

Todesfelde-Coach: "Unfassbar stolz auf die Truppe"

Die Todesfelder, die im Januar bereits das Hallenmasters in Kiel gewonnen hatten, bäumten sich jedoch auf und schockten den Drittliga-Aufsteiger und Titelverteidiger aus Lübeck durch die Tore von Koth und Weidemann. "Ich bin unfassbar stolz auf die Truppe, dass wir unseren Matchplan so umgesetzt haben", sagte Todesfeldes Teamchef Sven Tramm, der die Mannschaft gemeinsam mit Trainer Bastian Holdorf führt.

VfB-Coach Rolf Landerl übte sich derweil in Selbstkritik: "Natürlich hat Todesfelde in diese Partie alles reingehauen und einen unglaublichen Fight geboten. Aber bei allem Respekt und ohne die Leistung des Gegners schmälern zu wollen, haben wir uns diese Niederlage selbst zuzuschreiben und sonst niemandem." Landerl haderte auch nicht mit einem zurückgenommenen Elfmeter in der 80. Minute, der dem Spiel eventuell noch eine Wende hätte geben können.

"Wir freuen uns tierisch, dass wir dabei sein dürfen", sagte Sven Tramm über den Einzug in den DFB-Pokal und die Partie gegen den VfL Osnabrück. Einen genauen Termin für das Spiel gibt es noch nicht.

SV Todesfelde: Landvoigt – Koth, Schulz, Rave – Weidemann (75. Chaumont), Bento, Stehnck (56. Sixtus), Szymczak – Sirmais – Liebert (85. Krause), Pajonk.

Und mit Eintracht Norderstedt (Hamburg), dem FC Oberneuland (Bremen) und MTV Eintracht Celle (Niedersachsen) haben sich am Wochenende noch drei weitere norddeutsche Amateurclubs über den Gewinn des jeweiligen Landespokals für den DFB-Pokal qualifiziert.

Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und der FC Augsburg: Diese Bundesliga-Clubs kommen in der ersten Runde des DFB-Pokals in den Norden. Dort freuen sich schon mehrere Viert- und Fünftligisten auf sie, die beim „Finaltag der Amateure“ groß herauskamen.

EINTRACHT NORDERSTEDT:

Der Weg zurück in das DFB-Pokalfinale beginnt für Bayer Leverkusen in Norderstedt. Denn der zwar aus Schleswig-Holstein kommende aber dem Hamburger Fußballverband angehörende Regionalligist FC Eintracht gewann durch ein 5:1 gegen den TSV Sasel souverän den Hamburg-Pokal.

Eintracht Norderstedt holt sich als schleswig-holsteinischer Club den Hamburger Landespokal.

Foto: Witters

Cup-Finalist Leverkusen ist nach Wattenscheid 09 (1995), dem VfB Stuttgart (1999), Greuther Fürth (2016) und dem VfL Wolfsburg (2017) bereits der fünfte Bundesliga-Club, der im Edmund-Plambeck-Stadion antritt. Wolfsburg und Wattenscheid gewannen dort nur mit 1:0.

FC OBERNEULAND:

Der Regionalliga-Aufsteiger aus dem Bremer Nobelstadtteil hat noch mehr DFB-Pokal-Erfahrung als die Norderstedter. 2008 besiegte er in der ersten Runde den damaligen Zweitligisten TuS Koblenz. Der Gegner in diesem Jahr ist mit Borussia Mönchengladbach ähnlich attraktiv wie der damalige Titelverteidiger Borussia Dortmund (2012) oder der spätere deutsche Meister VfL Wolfsburg (2008).

Der entscheidende Mann im Bremer Pokalfinale gegen den Blumenthaler SV war Torwart Jonas Horsch, der beim Elfmeterschießen gleich drei Elfmeter hielt.

MTV EINTRACHT CELLE:

Fußball in Celle – das verband man über Jahrzehnte nur mit dem TuS Celle FC. Doch der langjährige Drittligist ist bis in die Kreisliga abgestürzt, während sich der Stadion an Stadion spielende Nachbar MTV Eintracht mit kluger Aufbauarbeit bis in die Oberliga Niedersachsen hochgearbeitet hat.

Stürmer Felix Krüger erlitt in den vergangenen drei Jahren einen Kreuzbandriss, einen Syndesmosebandriss und eine Schambeinverletzung. Im Finale gegen den MTV Gifhorn (3:2) wurde er dann beim Stand von 1:2 eingewechselt und schoss noch zwei Tore. Der Lohn: ein Pokal-Duell mit dem Bundesligisten FC Augsburg.