Fußball-Ticker Rüdiger prangert Rassismus-Ignoranten an

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 21. August 2020:

FC Bayern knackt 100-Millionen-Euro-Marke

Bayern München und RB Leipzig haben durch ihre starken Auftritte in der Champions League einen warmen Geldregen zu erwarten. Der Rekordmeister, der am Sonntag (21 Uhr/Sky, DAZN und ZDF) im Finale gegen Paris St. Germain um den Titel spielt, knackt sogar deutlich die 100-Millionen-Marke.

Die Münchner sicherten sich bislang 78,45 Millionen Euro aus festen Prämien sowie 33,24 Millionen aus Geldern, die über die Koeffizientenrangliste vergeben werden. Hinzu kommt noch ein Anteil an den Fernsehgeldern aus dem Marktpool sowie weitere vier Millionen für einen möglichen Sieg im Finale.

Leipzig hat sich mit seinem Einzug ins Halbfinale insgesamt 57,15 Millionen an Prämien erspielt. Erlöse aus Koeffizientenrangliste und Marktpool sind dort noch nicht inbegriffen.

Da die Königsklassen-Saison aufgrund der Coronakrise mit einem Finalturnier in Lissabon abgeschlossen wird und dadurch im Viertel-und Halbfinale das Rückspiel als Einnahmequelle für die Uefa wegfiel, können sich die Einnahmen der Klubs jedoch noch verändern. Über mögliche Anpassungen will die Uefa nach dem Finalturnier in Lissabon beraten.

In der Koeffizientenrangliste, die basierend auf Leistungen über zehn Jahre hinweg ermittelt wird, sind die Bayern Dritter und Leipzig, das erst zum zweiten Mal an der Champions League teilgenommen hatte, auf Platz 76.

Verliert RB Leipzig Champions-League-Helden?

RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff hat einen möglichen Verkauf von Leistungsträgern wie Dayot Upamecano oder Nordi Mukiele nicht ausgeschlossen, etwaige Angebote allerdings an sehr hohe Hürden geknüpft. „Es gibt immer eine Schmerzgrenze. Wenn jetzt ein völlig unmoralisches Angebot kommt, müssen wir nachdenken“, sagte Mintzlaff in einem Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ und dem „Sportbuzzer“ (Freitag).

„Aber wir gehen nicht davon aus, dass das in dieser Krisen-Zeit kommen wird“, fügte der 45-Jährige hinzu. Während Upamecano unter anderem beim FC Bayern München weit oben auf der Liste stehen soll, hat Mukiele laut dem französischen Portal „Le10sport“ das Interesse von Paris St. Germain geweckt.

Sollte es Anfragen für Trainer Julian Nagelsmann geben, werde RB laut Mintzlaff genauso verfahren. „Dann gilt grundsätzlich das gleiche wie bei den Spielern“, erklärte der Vorstandschef. Mintzlaff hob die positive Entwicklung der Leipziger unter Nagelsmann hervor: „Julian ist jetzt ein Jahr bei uns. Und er wurde nicht Achter oder Siebter und muss Europa-League-Quali spielen. Er spielt mit uns wieder in der Champions League.“

Nagelsmann habe einen Vierjahresvertrag ohne Ausstiegsklausel unterschrieben, betonte der RB-Boss: „Er ist längst nicht fertig mit RB Leipzig. RB ist ein Klub, bei dem sich Julian weiterentwickeln kann.“

Laut Mintzlaff solle der Kader der Leipziger bis zum Saisonstart komplett sein und nur noch an wenigen Stellen ergänzt werden. „Dass wir Angelino gerne behalten würden, ist bekannt. Von Hwang erhoffen wir uns viel, einen Stürmer brauchen wir aber noch. Wir müssen Timo Werner als Kollektiv ersetzen“, sagte der Vorstandschef.

Nationalspieler Rüdiger prangert Rassismus-Ignoranz an

ach Ansicht des deutschen Nationalspielers Antonio Rüdiger machen sich Personen auch strafbar, wenn sie nicht gegen Rassismus vorgehen und derartige Äußerungen ignorieren. „Diese Leute sind Teil des Problems, sie sollten mitbestraft werden“, sagte der Abwehrspieler des englischen Erstligisten FC Chelsea in der neuen Ausgabe des DFB-Journals.

Dort beschreibt der 27-Jährige auch besorgniserregende Entwicklungen im Fußball. „In Stuttgart damals habe ich nie etwas erlebt, auch während meiner Jahre als Juniorenspieler so ab 2005 in Berlin gab es keinen Vorfall. Als ich nach Italien ging, wurde es schon schlimmer“, sagte der gebürtige Berliner, dessen Mutter aus Sierra Leone stammt.

Rüdiger hat weiterhin überhaupt kein Verständnis für fremdenfeindliches Verhalten. „Ich weiß einfach nicht, was einen Menschen reitet, im Stadion solche Laute von sich zu geben. Oder andere Menschen rassistisch zu beleidigen. Da fehlen mir die Erklärungen“, sagte Rüdiger, der seinen Wunsch bekräftigte: „Ich will akzeptiert werden, wie ich bin. Ohne Vorurteile, so wie andere Menschen auch.“