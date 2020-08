Elber, Kroos und Olic äußern sich zu Bayerns Chancen

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 19. August 2020:

Fan-Rückkehr: Rummenigge fordert "eine Chance"

Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hat sich für eine moderate Stadion-Rückkehr von Fans ausgesprochen. „Wir müssen weggekommen von der Diskussion, dass wir Zuschauer nur aufgrund des finanziellen Aspekts ins Stadion bringen. Der primäre Aspekt muss sein, Atmosphäre und Emotionen zurück ins Stadion zu holen“, sagte der 64-Jährige der „Sport Bild“.

Dennoch müssten in Corona-Zeiten die gesundheitlichen Aspekte „über allem“ stehen, forderte Rummenigge. Nach dem ersten halte er auch das aktuelle zweite DFL-Konzept „wieder für außerordentlich seriös, verantwortungsvoll und gut. Dementsprechend glaube ich, dass wir damit erneut unter Beweis stellen können: Es kann gelingen“.

Rummenigge warb für einen Stufenplan zur Rückkehr der Fans. „Wir müssen nicht mit 25.000 Zuschauern anfangen, sondern mit weniger. Um den Beweis zu erbringen, dass das geregelt möglich ist“, argumentierte er. „Vielleicht wäre es sinnvoll, 20 bis 25 Prozent der Stadionkapazität zu erlauben. Das wären bei uns 15.000 bis 18.000 Fans“, sagte er und sprach sich trotz der Unterschiede in der Bundesliga dafür aus, „dass alle 18 Clubs das gemeinsam umsetzen. Das wäre im Sinne der Harmonie und Loyalität, die wir schon beim Corona-Konzept 1 erlebt haben.“

Bis zum Bundesliga-Start sei noch über ein Monat Zeit. „Die Problematik im Moment sind die steigenden Fallzahlen, dadurch steigt auch die Vorsicht der Politik“, sagte Rummenigge. Aber: „Wir sind bereit, wenn man uns die Chance gibt.“

Elber: Bayern könnte zur Lachnummer werden

Volle Konzentration auf Olympique Lyon: Hansi Flick und seine Bayern-Profis im Abschlusstraining für das Halbfinale.

Foto: Imago/Poolfoto

Der ehemalige Bayern-Stürmer Giovane Elber glaubt an einen Champions-League-Triumph seines früheren Clubs. „Wir können etwas Großes erreichen und hätten das Triple verdient“, sagte der 47-Jährige vor dem Halbfinale zwischen München und Olympique Lyon im Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Vor dem Duell mit den Franzosen sieht der Brasilianer den Druck beim deutschen Doublesieger. „Verliert man, ist man die Lachnummer der Welt. Der Druck ist groß, Lyon hat nichts zu verlieren“, sagte Elber, der nach seiner langen Zeit in München von 2003 bis 2005 auch bei Olympique spielte.

Der frühere deutsche Nationalspieler Per Mertesacker sagte der „Süddeutschen Zeitung“: „Gefühlt können sie sich nur selber schlagen. Ich gehe davon aus, dass sie mit der selben Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit weitermachen.“ Im Viertelfinale hatten die Münchner den FC Barcelona mit 8:2 bezwungen. Lyon warf nacheinander Juventus Turin und Manchester City aus dem Wettbewerb.

Reus vor Rückkehr ins BVB-Training

Nach sechseinhalb Monaten Verletzungspause steht Marco Reus Medienberichten zufolge vor einem überraschenden Comeback. Wie „Sport Bild“ und „Kicker“ berichten, soll der 31-Jährige am Donnerstag Teile des Teamtrainings mit der Mannschaft von Borussia Dortmund absolvieren.

Reus hatte am Dienstagabend bei Instagram ein Video gepostet, das ihn beim individuellen Training zeigt. Dies deute darauf hin, dass der BVB-Kapitän in allen Bereichen wieder schmerzfrei sei, heißt es. Der BVB war zuletzt ohne Reus im Trainingslager im Schweizer Kurort Bad Ragaz.

Laut „Kicker“ war Reus bei einem Therapeuten in Süddeutschland – dort sei der entscheidende Durchbruch beim Heilungsverlauf erzielt worden. Am 4. Februar hatte der Offensivspieler im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen (2:3) sein bis dato letztes Pflichtspiel bestritten.

Auch ein halbes Jahr nach seiner Sehnenverletzung im Adduktorenbereich war Reus noch nicht voll belastbar. „Es ist leider nicht die erhoffte Besserung eingetreten. Die Sehne ist weiterhin entzündet“, hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc noch Ende Juli gesagt.

Toni Kroos glaubt an Bayern-Triple

Toni Kroos glaubt bei der Champions-League-Endrunde in Lissabon an einen Sieg seines ehemaligen Clubs Bayern München. „Das sieht relativ viel nach Bayern aus, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, das wäre absolut in Ordnung“, sagte der Nationalspieler im Gespräch mit seinem Bruder Felix Kroos in der neuesten Ausgabe des Podcast „Einfach mal Luppen“.

Das 8:2 des deutschen Rekordmeisters am Freitag im Viertelfinale gegen den FC Barcelona hatte der Mittelfeldspieler von Spaniens Champion Real Madrid nicht gesehen. Nachdem er das Ergebnis gehört hatte, habe er aber seinem Nationalmannschafts-Kollegen Joshua Kimmich eine Nachricht geschrieben. „Ich habe gedacht, das war eine Super-Leistung von uns, Meister zu werden. Aber ihr wertet das gerade ab mit eurem Spiel“, lautete die scherzhafte Beschwerde.

Toni Kroos kann sich gut vorstellen, dass nach dem Münchener Sieg gegen Reals Erzrivalen FC Barcelona „jetzt viele Real-Fans zumindest als zweiten Verein Bayern haben. Wer eben noch kurz gemeckert hat in Spanien über unser Ausscheiden, der hat direkt ein anderes Thema gehabt.“

Er war mit Real am 7. August im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City gescheitert. Mit dem Meister-Titel und dem Gewinn des Supercups holte der 30-Jährige immerhin zwei Titel mit Real. „Insofern war es eine gute Saison“, meinte er. „In der Champions League wäre aber natürlich mehr gegangen.“

Schalke: 22 Millionen für Weston McKennie?

Der FC Southampton mit Trainer Ralph Hasenhüttl ist nach Informationen der „Bild“-Zeitung an einer Verpflichtung von Schalke-Profi Weston McKennie interessiert. Demnach soll der Club aus der Premier League bereit sein, 22 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler zu bezahlen.

Der Amerikaner war zuletzt auch mit Hertha BSC in Verbindung gebracht worden, die Verhandlungen zu diesem Transfer sind dem Vernehmen nach aber gescheitert.

Der Österreicher Hasenhüttl hatte in der Bundesliga zwei Jahre lang für RB Leipzig gearbeitet und ist seit 2018 in England.

Kehrer: In PSG-Kabine wurde "rumgeschrien"

Nationalspieler Thilo Kehrer ist nach dem Finaleinzug in der Champions League mit Paris St. Germain der Endspiel-Gegner angeblich völlig egal. „Wir können ganz entspannt Abends was essen und uns in Ruhe das Spiel anschauen. Dann sehen wir, wer der Gegner ist“, sagte der Abwehrspieler nach dem beeindruckenden 3:0 (2:0) am Dienstagabend in Lissabon gegen RB Leipzig.

Kehrers französischer Mitspieler Kylian Mbappe drückt dagegen im zweiten Halbfinale am Mittwoch (21 Uhr/Sky und Dazn) zwischen Bayern München und Olympique Lyon seinen Landsleuten die Daumen. „Ja klar bin ich ein wenig mehr für Lyon, denn das ist eine französische Mannschaft. Aber auch das wäre ein schweres Spiel“, sagte der Weltmeister: „Und wenn es dann Bayern wird, dann wird es Bayern.“

Pressestimmen zu Leipzig – PSG (0:3) L'Equipe (Frankreich) „PSG hat Leipzig weitgehend deklassiert, getragen vor allem vom Duo Di Maria-Neymar“ 1 von 6

La Vanguardia (Spanien) „PSG hat sein erträumtes Finale. Es wird am Sonntag gegen Bayern oder Lyon sein. Leipzig war kein Gegner für Tuchels Team.“ 2 von 6

El Mundo (Spanien) „Nichts erklärt sich ohne Neymar, aber nicht alles erklärt sich nur durch ihn. PSG, bislang oft eine reine Ansammlung von Stars, ist nun ein Team.“ 3 von 6

Guardian (Großbritannien) „Das passiert, wenn die Superstars von Paris Saint-Germain ihr Ego vor der Tür lassen, sich an den Plan von Thomas Tuchel halten und wie eine richtige Mannschaft spielen. Statt eines weiteren Aussetzers überkam Gelassenheit den französischen Meister. Neymar und Kylian Mbappé zogen eine Show ab, und es gab keine Spur von Nervosität, als PSG fast ein Jahrzehnt unterdurchschnittlicher Leistungen hinter sich ließ und das erste Champions-League-Finale überhaupt erreichte, nachdem sie RB Leipzig beiseite geklatscht hatten.“ 4 von 6

Kurier (Österreich) „Im Duell der deutschen Trainer hatte Thomas Tuchel die Nase vor Julian Nagelsmann. (...) Dass sie sich 2020 im Semifinale der Champions League gegenüberstehen würden, hätten sie sich damals nie gedacht. In Tuchel fand Nagelsmann vorerst seinen Meister. (...) Leipzig agierte bei weitem nicht so frech und aggressiv wie im Viertelfinale gegen Atlético Madrid. Zu viele Ballverluste und speziell jene im Spielaufbau von hinten sorgten für eine Vorentscheidung in der ersten Spielhälfte.“ 5 von 6

Tagesanzeiger (Schweiz) „Unbestrittener Leader ist Neymar. Neben den bekannten Offensivstärken hat er neu auch die Lust an der Defensive entdeckt und steht sogar nach den vielen Fouls gegen sich einigermaßen zeitnah wieder auf. (...) Zur Krönung fehlt dem 28-Jährigen noch ein Sieg. Diese letzte Hürde wird aber voraussichtlich die Höchste: PSG trifft auf das zuletzt so überragende Bayern München oder Favoritenschreck Lyon.“ 6 von 6

Kehrer verriet derweil, dass in der PSG-Kabine des Estadio da Luz nach dem Spiel gegen Leipzig die Post abging. „Es war laut, es wurde viel rumgesprungen und rumgeschrien“, sagte der 23-Jährige: „Was keiner so richtig weiß: Wir sind in diesem Jahr als Mannschaft zusammengewachsen.“ Man sei inzwischen „ein eingeschworener Haufen“, berichtete der Ex-Schalker: „Wenn wir das auf den Platz bringen, dann kommt die individuelle Qualität noch mehr raus.“

Bayern auch deutscher Meister in Social Media

Auf dem Platz sorgtRekordmeister Bayern München derzeit für Furore, doch auch im Internet setzen die Münchner Maßstäbe. Nach einer Rangliste der Intelligent Research in Sponsoring (IRIS) dürfen sich die Bayern auch „deutscher Social Media Meister“ nennen. Auf den folgenden Plätzen landeten Union Berlin und Absteiger SC Paderborn.

Das Ranking bemisst sich vor allem an der Resonanz der Social-Media-Aktivitäten bei den Fans und ergibt sich aus sechs Kennzahlen: Posting-Aktivität, Followerschaft, Video-Views, Interaktionen, sowie die erreichten Wirkungsgrade bei den Videos-Views und Interaktionen.

Betrachtet wurden die Kanäle Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Die wichtigste Plattform der Bundesligisten ist Twitter. Mehr als die Hälfte der insgesamt fast 100.000 Postings wurde dort abgesetzt.

Afrika: Fifa-Kampagne gegen häusliche Gewalt

Die Fifa startet in Afrika eine Kampagne gegen häusliche Gewalt. In Kooperation mit der Afrikanischen Union, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und der afrikanischen Fußballkonföderation (CAF) will der Weltverband unter dem Titel #SafeHome Frauen und Kindern helfen, die in ihren eigenen vier Wänden bereits Opfer von Gewalt wurden oder davon bedroht sind.

„Dieses wichtige Anliegen ist durch den Covid-19-bedingten Lockdown und die damit verbundenen Ausgangssperren noch dringlicher geworden“, sagte Fifa-Präsident Gianni Infantino: „Wir müssen die immense Popularität des Fußballs in Afrika nutzen, um mit einer klaren Botschaft auf dieses gesellschaftliche Problem aufmerksam zu machen: Gewalt hat weder zu Hause noch im Fußball etwas zu suchen.“ Die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt war im Zuge der Ausgangssperren infolge der Coronakrise angestiegen.

Mehrere afrikanische Fußballstars wie Rabah Madjer, Abel Xavier oder Emmanuel Amunike unterstützen die Kampagne mittels Videobotschaften über soziale und traditionelle Medien.

Gleichzeitig ruft die Fifa ihre Mitgliedsverbände dazu auf, Informationen zu nationalen oder lokalen Hotlines und Hilfsangeboten zu veröffentlichen, die sich an alle tatsächlichen und potenziellen Opfer von häuslicher Gewalt richten.

Lyon-Spezialist Olic warnt die Bayern

Ivica Olic war der entscheidende Mann, als Bayern München vor zehn Jahren in der Champions League sein Halbfinal-Rückspiel bei Olympique Lyon gewann. Beim 3:0 erzielte der Kroate alle Tore, wenn die Bayern am Mittwoch erneut gegen die Franzosen antreten, drückt der frühere Topstürmer die Daumen. Doch Olic warnt: „Die haben schon was drauf“, sagte der 40-Jährige im Gespräch mit tz/Münchner Merkur.

„Dass in einem Spiel alles passieren kann, haben wir bei Lyon gegen ManCity gesehen. Jeder – ob Experte, Trainer, Fan oder auch ich – hat gesagt: City macht das Rennen“, so Olic: „Trotzdem muss ich sagen, dass Lyon für mich absolut verdient im Halbfinale steht.“

Dennoch ist Olic davon überzeugt, dass die Bayern das Rennen machen. „Sie haben eine Breite wie selten – das ist der Unterschied zu allen anderen“, sagte der langjährige Bundesligaspieler, „alles spricht für sie. Ich erwarte sie im Finale.“

Lesen Sie auch:

Ein Sonderlob verteilte Olic an Alphonso Davies: „Für sein Alter in meinen Augen schon ein herausragender Linksverteidiger. Er hat nicht mal Angst vor Messi, kennt keine Nervosität. Wahnsinn.“

Der 27. April 2010 war für Olic der schönste Tag seines Lebens. „Wenn man im Fußball so etwas erlebt, auf diesem Niveau, der Creme de la Creme, dann ist das einmalig. An diesem Abend ist alles perfekt gelaufen. Aus drei Schüssen habe ich drei Tore gemacht.“