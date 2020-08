Ex-HSV-Profi erhält Statue bei englischem Spitzenclub

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 18. August 2020:

Kompany erhält Statue von Manchester City

Der englische Spitzenclub Manchester City ehrt seine verdienstvollen Spieler David Silva und Vincent Kompany mit Statuen, die 2021 enthüllt werden sollen. Dies gab der Club von Startrainer Pep Guardiola am Montag bekannt.

Bei Ex-Weltmeister Silva soll die zehnjährige Vereinskarriere des spanischen Mittelfeldspielers gewürdigt werden. Außerdem wird Silvas Auftritt beim 6:1-Sieg gegen den Stadtrivalen Manchester United aus dem Jahr 2011 mit einem Mosaik auf dem Platz der Nachwuchsakademie verewigt.

Bei Manchester City als Legenden verehrt: Vincent Kompany (l.) und David Silva

Foto: Imago/VI Images

Silva stand bei der 1:3-Niederlage gegen Olympique Lyon im Viertelfinale der Champions League zum letzten Mal für City auf dem Platz und stellte mit 70 Einsätzen in europäischen Wettbewerben einen Vereinsrekord auf. Silva, der 2010 vom FC Valencia nach Manchester kam, lief in 436 Spielen für City auf und wurde mit dem Verein viermal Meister und gewann zweimal den FA-Cup.

Der Belgier Vincent Kompany, ehemaliger Kapitän der Citizens und früherer Bundesligaprofi beim HSV, war von 2008 bis 2019 Abwehrdirigent bei Manchester. Er wechselte anschließend zurück zu seinem Stammverein RSC Anderlecht.

David Silva wechselt zu Real Sociedad

David Silva wird indes künftig für Real Sociedad San Sebastian spielen. Der 129-fache spanische Nationalspieler kommt ablösefrei und unterzeichnete beim Meisterschafts-Sechsten der Primera Division einen Zweijahresvertrag.

Mit der spanischen Nationalmannschaft hatte Silva die Weltmeisterschaft 2010 sowie die Europameister-Titel 2008 und 2012 gewonnen.

Corona-Fall: Magdeburg zurück ins Teamtraining

Drittligist 1. FC Magdeburg darf wieder das Mannschaftstraining aufnehmen. Wie der Verein mitteilte, war auch die dritte Corona-Testreihe innerhalb von sieben Tagen am Montag negativ, so dass vom Gesundheitsamt der Stadt Magdeburg die Erlaubnis für die Wiederaufnahme der Team-Übungen erfolgte. Eine vierte Testung ist für diesen Mittwoch angesetzt.

Am Montag der vergangenen Woche war ein Spieler des FCM positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin musste das Team in häusliche Quarantäne. Nachdem danach zwei Testreihen negativ ausfielen, begann das Team von Trainer Thomas Hoßmang am Sonnabend wieder mit Kleingruppentraining.

Wie der FCM weiter informierte, befinde sich der am vergangenen Montag positiv auf das Corona-Virus getestete Spieler weiterhin in häuslicher Quarantäne. Er sei wohlauf und zeige keinerlei Symptome. Auch er werde am Mittwoch ein weiteres Mal getestet.

Auch Düsseldorf darf wieder trainieren

Zweitligist Fortuna Düsseldorf wird indes am Dienstag wieder ins Training einsteigen. Zwei Spieler des Absteigers waren am vergangenen Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden, daraufhin musste sich der gesamte Rest der Mannschaft sowie das Trainer- und Funktionsteam in häusliche Quarantäne begeben. Am Montag wurden die Beteiligten wieder auf Covid-19 getestet, alle erhielten einen negativen Befund.

Nach Rücksprache mit dem örtlichen Gesundheitsamt und unter Einhaltung des Hygienekonzeptes kann somit das Training wieder aufgenommen werden. Die beiden positiv getesteten Spieler sowie drei weitere Akteure, die durch das Gesundheitsamt als „Kontaktperson 1“ identifiziert wurden, können bis auf Weiteres nicht am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen.

Fußballer in Trier rassistisch angegriffen

In Trier sind mehrere Fußballspieler aus offenbar rassistischen Motiven angegriffen worden. Die 16-köpfige Gruppe dunkelhäutiger Menschen sei rassistisch beleidigt und mit Steinen und Tischbeinen attackiert worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Opfer hätten versucht, sich zu verteidigen und bis zum Eintreffen der Polizei von den Tätern Abstand zu halten.

Gegen zwei Männer und eine Frau zwischen 29 bis 51 Jahren wird demnach wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung ermittelt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonnabendabend.

Neue Barça-Trainer: Koeman und Schreuder?

Der niederländische Bondscoach Ronald Koeman (57) soll laut übereinstimmenden Presseberichten aus Spanien und den Niederlanden neuer Chefcoach des FC Barcelona und damit Nachfolger von von Quique Setien werden.

Koeman, Ex-Profi der Katalanen, soll einen Dreijahresvertrag erhalten. Sein Assistent in Barcelona soll der Ex-Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder werden. Koeman hat allerdings noch einen Vertrag bis 2022 beim Königlich-Niederländischen Fußball-Bund KNVB. Angeblich besitzt der Europameister von 1988 eine Klausel, wonach er bei einem Angebot des FC Barcelona Oranje verlassen darf.

Koeman soll allerdings dem Verband im Januar 2020 versprochen haben, bis zum Abschluss der EM bei der Elftal zu bleiben. Damals sagte er Barcelona ab. Durch die coronabedingte Verschiebung der EURO auf 2021 habe sich die Situation aber verändert, hieß es.

Bereits am vergangenen Wochenende sollen Koeman und Barça eine grundsätzliche vertragliche Absprache erzielt haben. Oranjes Nations-League-Spiel am 4. September gegen Polen muss wohl von einem der bisherigen Assistenten geleitet werden.

Mislintat: VfB-Talente näher dran als letzte Saison

Sportdirektor Sven Mislintat erwartet mit Blick auf die vielen jungen Talente im Kader des VfB Stuttgart für diesen Sommer den einen oder anderen Leistungssprung. „Ein Mateo Klimowicz, Robbie Massimo, Li Egloff, Tanguy Coulibaly und Darko Churlinov sind jetzt ein Jahr weiter, haben den erwarteten Schritt gemacht und dürften demnach näher dran sein als letzte Saison“, sagt der 47-Jährige.

Zudem glaubt Mislintat, dass ihnen die Spielweise in der Bundesliga besser liegen dürfte als die in der 2. Liga. „Sie bringen alle viel Tempo mit. Es dürfte ihnen entgegenkommen, wenn wir nicht mehr so viel Ballbesitz haben und sich stattdessen mehr Räume öffnen sollten.“

Grundsätzlich gehe es bei der Kaderplanung immer darum, „Qualität hinzuzufügen“, sagt Mislintat: „Das geschieht entweder durch Ressourcen-Einsatz oder durch Entwicklung. Bei uns ist es offensichtlich, dass es derzeit in erster Linie über Entwicklung gehen muss.“

"Frechheit": Pharmakologe kritisiert die DFL

Fritz Sörgel, Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg, wirft der DFL vor, bislang nicht untersucht zu haben, wie sich in Zeiten von Corona Aerosole im Stadion verbreiten. „Ich hätte mir vom Fußball erwartet, dass er der Gesellschaft hilft. Der Fußball hätte dabei helfen müssen, zu untersuchen, wie sich der Stadionbesuch in Bezug auf eine Infektion verhält“, sagte Sörgel im Interview mit der "Augsburger Allgemeinen".

Seine Idee sei es gewesen, „dass man Spiele mit Stadionbesuch simuliert, also mit gesunden Probanden, und dann schaut, wie sich die Aerosole verteilen.“ Das sei im Moment das A und O. Damit hätte man den Menschen auch sagen können, wie hoch das Risiko eines Stadionbesuches sei. „Keinen Alkohol zu erlauben, die Ankunft der Fans zu organisieren, die Nachverfolgbarkeit und die Abstände garantieren – das muss momentan jeder Dorfverein machen“, ergänzte Sörgel.

Wie wertvoll solche Modellversuche seien, habe Sörgel bereits Anfang April betont. Gut werde es an der Uni Halle gemacht. „In Leipzig findet am 22. August ein Konzert statt. Der Eintritt ist umsonst, denn die brauchen 4200 Teilnehmer für eine klassische wissenschaftliche Studie“, erklärte Sörgel. Dort werde dann alles durchgespielt. „Die machen zum Beispiel eine Simulation der Aerosole und wollen dann auch Schlüsse ziehen, wie es für Hallensportarten aussieht. Für die ist das extrem wichtig. Die fahren an die Wand ohne Zuschauer.“

Dass ausgerechnet die DFL mit dem Verweis auf die geringe Zuschaueranzahl bislang nichts dazu beigetragen hat, empfindet Sörgel als „Frechheit“ und betont: „Es geht momentan doch gar nicht um die Frage, ob sich das rechnet. Es geht darum, ob der Fußball wieder Zuschauer aufnehmen darf – ganz prinzipiell.“