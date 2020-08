Das Tennisturnier in Hamburg wird im September ausgetragen. Turnierdirektorin "sehr happy für die Hamburger Tennisfans".

Das Tennisstadion am Rothenbaum 2019 - unter Corona-Bedingungen werden weniger Zuschauer zugelassen werden.

Tennis Tennis am Rothenbaum: European Open finden statt

Hamburg. Lange war unklar, ob die Hamburg European Open, die ursprünglich Mitte Juli am Rothenbaum hätten ausgetragen werden sollen, im Corona-Jahr 2020 überhaupt stattfinden – oder ob das Turnier in Hamburg ersatzlos gestrichen wird.

Am Donnerstagabend dann Erleichterung bei Turnierdirektorin Sandra Reichel: „Ich bin sehr happy für die Hamburger Tennisfans. Unser Ziel war es immer, dass unser modernisiertes Rothenbaum-Stadion in diesem Jahr noch in einem würdigen Rahmen eingeweiht werden kann."

Das Turnier soll nun vom 19. bis zum 27. September stattfinden. Unter welchen Corona-Bedingungen und wie viele Zuschauer sich um den Center Court verteilen werden dürfen, steht noch nicht fest.

Grote und Otto erfreut über erfolgreiche Terminfindung am Rothenbaum

„Der Spitzensport ist zurück in der ActiveCity! Es ist in dieser auch für den Sport harten Zeit eine gute Nachricht“, sagte Hamburgs Sportsenator Andy Grote. „Ich bin mir sicher. Das Turnier wird ein Highlight für Spieler und Publikum.“

Unternehmer und Mäzen Alexander Otto erklärte: „Jetzt haben wir kurz nach der Fertigstellung die Möglichkeit, das Stadion mit dem Turnier zu eröffnen - noch dazu als Vorbereitung auf die French Open. Da sollte man zugreifen und deshalb unterstütze ich auch gern bei der Finanzierung des Turniers.“