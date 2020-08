"Schwachsinn": Wütender Özil spricht über seine Zukunft

Der Fußball-Ticker am Donnerstag, den 13. August 2020:

"Ich entscheide": Özil will bei Arsenal bleiben

Ex-Nationalspieler Mesut Özil will seinen Vertrag beim FC Arsenal erfüllen. „Meine Position ist klar: Ich werde bis zum letzten Tag meines Vertrags hier sein und alles geben“, sagte der 31-Jährige dem US-Sportportal The Athletic und stellte klar: „Ich entscheide, wann ich gehe, nicht andere.“

Nach dem Re-Start der Premier League hatte Özil in den Planungen von Trainer Mikel Arteta nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Arteta begründe dies unter anderem mit fehlender Einstellung und Laufbereitschaft. „Ich war sowohl vor als auch nach der Corona-Pause fit genug, um jedes Spiel zu machen, abgesehen von einer kleinen Verletzung“, sagte Özil.

Mit Schirm und wildem Charme – aber wo er seine Melonen künftig verdient, entscheidet er selbst: Mesut Özil (FC Arsenal).

Zudem reagierte der Mittelfeldspieler wütend auf Kritik an seiner Person: „Was die Leute draußen über mein Spiel oder meinen Charakter sagen, ist irrelevant – sie reden nur Schwachsinn“, meinte Özil. In der abgelaufenen Saison kam der Rio-Weltmeister lediglich auf 18 Einsätze. Dabei erzielte er ein Tor und bereitete weitere zwei Treffer vor.

Nach Corona-Fall: Aufatmen bei Magdeburg

Nach einem Corona-Fall innerhalb der Mannschaft sind keine weiteren Spieler, Trainer oder Betreuer des 1. FC Magdeburg mit dem Virus infiziert. Das teilte der Drittligist nach einer durchgeführten ersten Testreihe mit. Derzeit können die Spieler ihren Quarantäne-Ort in Absprache mit dem Gesundheitsamt Magdeburg ausschließlich für 1000-Meter-Läufe verlassen, sie dürfen aber keinen Kontakt zu Dritten haben. Nach Beendigung des Laufes müssen die Profis umgehend in die häusliche Quarantäne zurückkehren.

Am Freitag findet eine zweite Testreihe statt. Diese bildet mit Blick auf die Inkubationszeit den nächsten wichtigen Schritt für die eventuelle Rückkehr in ein Kleingruppentraining oder den Mannschaftstrainingsbetrieb nach Hygieneregeln, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Wie der FCM weiter informierte, befinde sich der am Montag positiv auf das Corona-Virus getestete Spieler weiterhin in häuslicher Quarantäne. Er sei wohlauf und zeige keinerlei Symptome.

Zieler-Rückkehr zum 1. FC Köln perfekt

Die Rückkehr von Torhüter Ron-Robert Zieler zum 1. FC Köln ist perfekt. Der 31 Jahre alte Weltmeister von 2014 wechselt vom Zweitligisten Hannover 96 für ein Jahr auf Leihbasis an den Rhein.

„Mit Ron haben wir einen Keeper gefunden, der genau in unser Profil passt“, sagte Kölns Geschäftsführer Horst Heldt. „Er bringt die Qualität und die Erfahrung mit, die wir auf dieser Position unbedingt brauchen. Und er ist bereit, die Rolle, die wir gemeinsam definiert haben, zu 100 Prozent anzunehmen: Als Nummer zwei mit dem Anspruch spielen zu wollen.“ Stammkeeper beim FC ist Vereinsurgestein Timo Horn.

Zieler ist in Köln geboren und aufgewachsen und spielte bereits in der Jugend bis zu seinem Wechsel zu Manchester United für den Geißbock-Club.

In Hannover hätte ihm für die neue Spielzeit ein Platz auf der Tribüne gedroht. Hannovers Trainer Kenan Kocak hatte jüngst erklärt, dass er mit dem erfahrenen Keeper nicht mehr plane. Clubchef Martin Kind hatte dies in besonders heftiger Form noch unterstrichen und damit für öffentliche Entrüstung gesorgt. Zieler hat in Hannover noch einen Vertrag bis 30. Juni 2023.

Fey neue Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung

Franziska Fey ist neue Vorstandsvorsitzende der DFL Stiftung. Die 35-Jährige arbeitet bereits seit 2015 für die Stiftung, die sich vor allem für junge Menschen einsetzt, und war zuletzt als Leiterin Projekte tätig. „Wir haben sehr großes Vertrauen in Franziska Fey. Mit ihrer fachlichen Expertise und ihrem persönlichen Antrieb ist sie die Richtige, um die DFL Stiftung in die Zukunft zu führen“, sagte DFL-Boss Christian Seifert.

Den Vorstand der DFL Stiftung bildet Fey ab 1. September 2020 als Vorsitzende gemeinsam mit Jörg Degenhart, der dem Gremium seit 2014 als Mitglied angehört. Fey folgt in ihrer künftigen Funktion auf Stefan Kiefer, der die DFL Stiftung nach sechs Jahren als Vorstandsvorsitzender auf eigenen Wunsch verlässt und zum 31. August 2020 ausscheidet.

Schalke darf vor 300 Fans testen

Schalke 04 darf seine nächsten beiden Testspiele vor Zuschauern bestreiten. In der Partie am Sonnabend (18.30 Uhr/Youtube) gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl im neu umgebauten Parkstadion sind 300 Fans zugelassen. Das gilt auch für einen weiteren Test gegen den Drittligisten KFC Uerdingen am kommenden Dienstag (18 Uhr).

Gemäß der aktuell gültigen Corona-Bestimmungen in Nordrhein-Westfalen sind bis zu 300 Zuschauer erlaubt, sofern die Hygiene- und Infektionsschutzvorkehrungen beachtet werden. Es gibt Abstandsregelungen auf den Tribünen und bei Warteschlangen am Einlass. Alkohol ist nicht erlaubt, es besteht eine Maskenpflicht, wenn die vorgeschriebenen Abstände nicht eingehalten werden können. Zudem muss durch eine Personalisierung der Tickets gewährleistet sein, dass etwaige Infektionsketten nachverfolgt werden können.

Gelsenkirchen stellt Bentaleb frei

Nicht zum Kader von Trainer David Wagner gehören wird am Sonnabend Nabil Bentaleb. Der 25 Jahre alte Algerier spielte zuletzt auf Leihbasis für Newcastle United. Der bereits mehrfach auf Schalke für Spiele suspendierte Mittelfeldspieler ist derzeit vom Training freigestellt und soll sich einen neuen Verein suchen.

Fan-Initiative übergibt Erklärung an DFB und DFL

Die Fan-Initiative „Unser Fußball“ übergibt ihre Erklärung zur geforderten Reform des Profigeschäfts am Montag in Frankfurt/Main dem DFB und der DFL. Nach Angaben der Sprecher haben sich inzwischen über 2500 Fan-Organisationen und -gruppen und damit rund eine halbe Millionen Menschen den Forderungen nach einem Wertewandel angeschlossen.

Beim DFB werde die Erklärung um 140 Uhr im Beisein von Medienvertretern an Präsident Fritz Keller übergeben. Bei der DFL werde dies unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden.

„Weitermachen wie vor der Krise, darf keine Option sein. Wir wollen nicht zurück zu einem kaputten System. Wir fordern Vereine und Verbände auf, vor dem Beginn der kommenden Saison zu handeln“, hatte „Unser Fußball“ vor Wochen erklärt.

"We kick Corona" spendet an Auschwitz

Die Nationalspieler Leon Goretzka und Joshua Kimmich unterstützen mit ihrer Hilfsaktion „We kick Corona“ auch die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau in Polen. Wie die Initiative berichtet, soll eine Spende von 75.000 Euro in die dortige Bildungsarbeit fließen. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Gedenkstätte ab März lange geschlossen. Dadurch fehlen der Einrichtung Einnahmen. Das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau im damals von Deutschland besetzten Polen gilt weltweit als Symbol für den Holocaust.

„Auschwitz ist Teil unserer Geschichte und dessen Erinnerung 75 Jahre nach dem Kriegsende allgegenwärtig. Wir sind alle gefordert, dass sich eines der dunkelsten Kapitel der Menschheit nicht wiederholt. Mit WeKickCorona beizutragen, dass die Erinnerungskultur auch in der Corona-Pandemie hochgehalten wird, ist uns eine Herzensangelegenheit“, schrieben Goretzka und Kimmich.

Die beiden 25 Jahre alten Bayern-Profis hatten „We kick Corona“ im März gegründet und selbst einen Startbetrag von einer Million Euro gespendet.

Waldschmidt vor Wechsel zu Benfica

Der Wechsel des Nationalspielers Luca Waldschmidt vom Bundesligisten SC Freiburg zu Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon steht offenbar kurz bevor. Der "Kicker" berichtete, dass der Angreifer am Donnerstag nach Lissabon flog, um dort letzte Details zu klären. Am Freitag sollen der obligatorische Medizincheck und die Unterschrift unter einen langfristigen Vertrag folgen.

Waldschmidt (24) besitzt bei den Breisgauern eigentlich noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Mit 17 Treffern in 56 Pflichtspielen für den Sport-Club weckte er aber das Interesse anderer Clubs.

Euro League: Inter muss auf Sanchez verzichten

Inter Mailand muss im Halbfinale der Europa League auf den Chilenen Alexis Sanchez verzichten. Der 31 Jahre alte Stürmer zog sich im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen (2:1) eine Zerrung im rechten Oberschenkel zu. Er steht damit im Duell mit Schachtjor Donezk am Montag (21 Uhr/DAZN) in Düsseldorf um den Einzug ins Endspiel nicht zur Verfügung.

Sanchez, der erst kürzlich seinen Vertrag mit den Mailändern bis 2023 verlängert hatte, erlitt die Blessur in der zweiten Halbzeit des Spiels gegen Leverkusen. Dennoch stand er bis zum Schlusspfiff auf dem Platz.