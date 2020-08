Tschentscher macht-Fans Hoffnung auf Rückkehr

Der Fußball-Ticker am Montag, den 10. August 2020:

Fanrückkehr: Hamburgs Bürgermeister Tschentscher macht Hoffnung

Vor den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern über eine mögliche Rückkehr von Fans in die Fußballstadien hat sich Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) für eine solche Regelung ausgesprochen. „Warum soll es nicht möglich sein, ein Fußballstadion mit einigen Tausend Zuschauern aufzumachen?“, fragte er am Montag in der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“. Es gehe um Verhältnismäßigkeit. „Das, was angesichts von Risiko-Schutz möglich ist, sollte man machen.“

Das genaue Vorgehen in der Fußball-Bundesliga hänge von den Konzepten ab, führte der SPD-Politiker aus. „Volle Ränge wird es nicht geben“, betonte er. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern wollen am Montagnachmittag über Regeln für die mögliche Rückkehr von Fans in die Fußballstadien beraten. Ein Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) sieht vor, weder Stehplätze noch Alkohol zuzulassen. Auch sollen bis zum Jahresende keine Gästefans eingelassen werden. Zudem sollen die Kontaktdaten sämtlicher Stadionbesucher gesammelt werden.

Ex-Präsident Roth zweifelt an Hecking-Erfolg in Nürnberg

Für den langjährigen Präsidenten des 1. FC Nürnberg, Michael A. Roth, steht der neue Sportvorstand Dieter Hecking vor einer schwierigen Aufgabe beim fränkischen Traditionsverein. „Dieter Hecking ist kein schlechter Mann. Aber kann er sich durchsetzen? In ihm steckt ja selber noch ein Trainer. Ich stelle deshalb infrage, ob er mit dem neuen Trainer auskommt“, sagte Roth der Deutschen Presse-Agentur im Interview anlässlich seines 85. Geburtstags am Donnerstag.

Hecking (55) ist seit dieser Saison neuer Sportvorstand beim Fußball-Zweitligisten, Robert Klauß (35) neuer Trainer. Über Hecking sagte Roth weiter: „Wenn er die Verantwortung ganz alleine übernimmt, ist das auch problematisch, weil man eines Tages sowieso der Buhmann ist, wenn es nicht funktioniert. Dann stehst du zum Abschuss frei. Ich sage nicht, dass es nicht geht, aber es wird sehr schwierig.“

Roth war früher Teppich- und Textilunternehmer sowie zweimal Präsident des 1. FC Nürnberg. Sein Ende als Vereinschef 2009 nach einem Zerwürfnis mit der damaligen Führungsetage beschäftigt ihn noch immer. „Ich habe den Club immer schuldenfrei und in der ersten Liga hinterlassen, das ist ja eine Basis. Mir ist am Ende aber vieles zu dumm geworden. Wo wird es einem schon gedankt, wenn man sich so einsetzt wie ich? Ich habe meine Zeit und mein Können geopfert“, sagte Roth, der Ehrenpräsident des Vereins ist. „Der 1. FC Nürnberg könnte ganz andere Ziele anstreben. Ich leide aber schon noch mit.“

Corona-Fälle beim Gegner: Leipzig-Spiel in Gefahr?

Nach der Bekanntgabe zweier Coronavirus-Fälle bei Atlético Madrid ist weiter unklar, ob es sich dabei um Spieler handelt. Der Club hatte am Sonntagabend, vier Tage vor dem Champions-League-Viertelfinale in Lissabon gegen RB Leipzig, keine Namen genannt. Spanische Medien wollen jedoch erfahren haben, dass es zwei Profis sind. Dies berichteten am Montag die Sportzeitungen „As“ und „Marca“ in ihren Online-Ausgaben sowie der Rundfunksender Cadena Ser. Eine Bestätigung dafür gab es nicht. Befürchtet werde, dass es weitere Fälle geben könne, hieß es weiter.

Conrad Laimer (r.) und seine Kollegen bereiten sich auf die Champions-League-Partie gegen Atlético Madrid vor. Ob das Spiel stattfindet, steht noch nicht fest.

Foto: dpa

Der Club hatte im Zuge der Bekanntgabe der positiven Corona-Tests am Sonntagabend mitgeteilt, man werde am Montag die gesamte 93-köpfige Delegation, die zum Miniturnier der Königsklasse nach Portugal fahren soll, erneut testen.Nach spanischen Medienberichten droht im Falle von positiven Tests bei Spielern gar eine Verschiebung der Partie. Atlético soll am Donnerstag (21 Uhr) gegen Leipzig spielen.

Am Sonnabend waren den Angaben zufolge alle Delegationsangehörigen im Trainingszentrum in Majadahonda bei Madrid auf das Coronavirus getestet worden. Die positiv getesteten Personen hätten sich nach Bekanntgabe der Ergebnisse in häusliche Quarantäne begeben, hieß es.Die Europäische Fußball-Union Uefa und alle Behörden und Verbände in Spanien und Portugal seien bereits informiert worden. Die ursprünglich für Montag angesetzte Anreise der Delegation nach Portugal werde sich wegen der neuen, vom Uefa-Aktionsprotokoll vorgeschriebenen Tests, verschieben. Der neue Reiseplan stehe noch nicht fest.