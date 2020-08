Nach zehn Jahren: Oliver Kahn nicht mehr ZDF-Experte

Der Fußball-Ticker am Freitag, den 7. August 2020:

Oliver Kahn nicht mehr ZDF-Experte

Oliver Kahn arbeitet zukünftig nicht mehr als TV-Experte beim ZDF. Das Vorstandsmitglied des FC Bayern München und der öffentliche-rechtliche Sender haben nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur keinen neuen Vertrag abgeschlossen. Der bisherige Kontrakt galt bis zur Europameisterschaft, die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben worden war.

„Oliver Kahn hat den Zuschauern bei unseren Übertragungen von den internationalen Turnieren und der Champions League durch seine Expertise einen großen Mehrwert geliefert“, sagt ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. „In der langen Zeit der Zusammenarbeit hat er mit unabhängigem Blick die Begegnungen analysiert“, so Fuhrmann. Kahn bedankte sich bei dem Sender „für zwölf tolle Jahre. Ich konnte lernen, mich entwickeln, und ich habe die Welt der Medien hautnah und aus einem neuen Blickwinkel kennengelernt.“

Der 51 Jahre alte Ex-Nationalspieler ist seit dem 1. Januar Mitglied des Vorstands des FC Bayern. Er soll mit Ablauf des Vertrages von Karl-Heinz Rummenigge der Vorstandsvorsitzende des Rekordmeisters werden.

MLS: Nani führt Orlando ins Turnierfinale

Der portugiesische Star Nani hat Orlando City ins Finale des Restart-Turniers der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. Der frühere Angreifer von Manchester United erzielte beim 3:1 (2:0) gegen Minnesota United einen Doppelpack. Im Finale in Orlando (US-Bundesstaat Florida) trifft der „Gastgeber“ auf Philadelphia Union mit dem Deutschen Kai Wagner.

Das Team des ehemaligen Würzburgers Wagner hatte sich mit 2:1 gegen die Portland Timbers durchgesetzt. Das Endspiel findet am kommenden Dienstag (Ortszeit) statt. Der Turniersieger erhält einen Startplatz in der CONCACAF Champions League.

Bei dem Turnier in Disney World zelebriert die MLS ihre Rückkehr in den Spielbetrieb nach der Coronapause. Ursprünglich sollten alle 26 Teams der Liga daran teilnehmen, nach mehreren positiven Coronatests wurden Nashville SC und der FC Dallas jedoch ausgeschlossen. Die Mitte März nach zwei Spieltagen unterbrochene Regular Season der MLS soll ab Ende August fortgesetzt werden, die Ergebnisse aus der Gruppenphase in Florida werden dabei übernommen.

Bayern-Trainer Flick versteht Corona-Demos nicht

Der Trainer des deutschen Rekordmeisters FC Bayern München, Hansi Flick, hat sein Unverständnis über Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung geäußert. Es sei „verständlich, dass sich jeder Mensch nach einem Leben sehnt, wie wir es vor dieser Pandemie hatten. Gerade bei jungen Leuten ist ein gewisser Drang nach draußen, ins Leben, unter die Leute, nachvollziehbar“, sagte der 55-Jährige in einem Sport1-Interview.

Auf die Frage, ob es ihn „fassungslos“ mache, wenn er Bilder von demonstrierenden Corona-Leugnern sehe, antwortete Flick: „Ja, das ist eine schwierige Sache. Die Politik macht in dieser komplizierten Lage einen hervorragenden Job. Es muss Vorgaben geben, denn das ist eine Grundvoraussetzung bei diesem Thema, und an die müssen sich alle zum Wohle der Gemeinschaft halten.“

Es sei „leider einfach noch nicht an der Zeit, die Vorschriften zu lockern. Eine Maske zu tragen und Abstand zu halten, muss weiterhin selbstverständlich sein. Darauf muss man achten. Menschenansammlungen oder Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen der Politik und Empfehlungen der Gesundheitsbehörden kann ich daher aktuell nicht nachvollziehen“, sagte Flick.

Leverkusen gegen Inter ohne Aranguiz

Bayer Leverkusen muss im Viertelfinale der Europa League auf Mittelfeldspieler Charles Aranguiz verzichten. Der Chilene sah gegen die Glasgow Rangers (1:0) in der 14. Minute nach einem rüden Einsteigen gegen Alfredo Morelos seine dritte Gelbe Karte im Wettbewerb und fehlt damit am Montag (21 Uhr/DAZN und RTL) beim Viertelfinal-Knaller gegen Inter Mailand.

„Es ist sehr schade, dass Charly gegen Inter gesperrt sein wird“, sagte Trainer Peter Bosz, dem der Ausfall des Leistungsträgers große Sorgen bereiten dürfte. Da Nadiem Amiri sich derzeit nach Kontakt zu einem Coronafall noch in häuslicher Quarantäne befindet, sind die Alternativen im zentralen Mittelfeld rar. Umso besser für Bosz, dass Winter-Neuzugang Exequiel Palacios bei seinem ersten Startelfeinsatz seit Anfang März auf ganzer Linie überzeugte.

„Ich war sehr zufrieden. Für mich war er einer der besseren Spieler bei uns gegen die Rangers“, lobte Bosz den für 17 Millionen Euro im Winter aus Argentinien gekommenen Mittelfeldspieler. Als Vertreter von Kerem Demirbay (Gelbsperre) und Amiri hatte Palacios den Vorzug vor Routinier Julian Baumgartlinger erhalten. Nach der starken Vorstellung und der Sperre von Aranguiz dürfte er für die Partie gegen Mailand neben Demirbay in der Mittelfeldzentrale gesetzt sein.

VfB-Präsident verteidigt Antrag auf KfW-Kredit

Vereinspräsident Claus Vogt von Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat die Beantragung eines KfW-Kredits als Corona-Hilfe erneut verteidigt. Er könne die Kritik dafür zwar „teilweise nachvollziehen“, sagte der 50-Jährige im „Bild“-Interview. „Wir haben aber insgesamt 250 Mitarbeiter, für die wir verantwortlich sind. Wir zahlen unsere Steuern, sind Kaufleute, die alles menschenmögliche tun, um diesen wirtschaftlichen Super-Gau zu bewältigen. Es wäre ein Versäumnis gewesen, den Kredit nicht zu beantragen.“

Laut „Stuttgarter Zeitung“ und „Stuttgarter Nachrichten“ soll es um einen Kredit in Höhe von 10 bis 15 Millionen Euro gehen. Der VfB kämpfe weiter mit der Krise. Noch höhere Verluste als in der abgelaufenen Saison seien „durchaus möglich“, sagte Vogt, der seit Dezember 2019 im Amt ist. „Das Gros der Zuschauer-Einnahmen wird uns mindestens bis Jahresende weiter fehlen. Erst wenn wir 15.000 und mehr Fans ins Stadion lassen können, machen wir überhaupt einen Gewinn.“

Positiver Corona-Test: Hertha-Testspielgegner sagt ab

Der von Hertha BSC geplante Testspielauftakt beim französischen Erstligisten AS Saint-Étienne fällt aus. Wie der Verein am Donnerstagabend per Twitter mitteilte, wurde ein Spieler von Saint-Étienne positiv auf Covid-19 getestet, weshalb das für Freitag angesetzte Spiel aus Sicherheitsgründen abgesagt wurde.

Nächster Testspieltermin für Hertha ist nun der 14. August. Dann sind die Berliner Gastgeber für den Drittligisten Viktoria Köln (16.00 Uhr). Am 27. August ist die PSV Eindhoven zu Gast im Olympiapark. Gegen den niederländischen Traditionsverein tritt Hertha gleich zweimal an (15.00 und 17.00 Uhr). Die Testspiele im Amateurstadion werden ohne Zuschauer ausgetragen.

Den vorläufigen Abschluss der Testspielserie bildet die Partie bei Labbadias früheren Arbeitgeber HSV am 5. September. Ein Wochenende später steht die Partie bei Eintracht Braunschweig in der ersten Runde des DFB-Pokals an.