Trotz Negativserie: Köln verlängert mit Ex-HSV-Coach Gisdol

Der Fußball-Ticker am Mittwoch, den 5. August 2020:

Köln verlängert mit Markus Gisdol

Wenn sich diese Entscheidung mal nicht rächt: Trotz neun sieglosen Ligaspielen in Folge hat Kölns Sportchef Horst Heldt den Vertrag mit Trainer Markus Gisdol ohne Not um zwei Jahre bis 2023 verlängert. Das gab der Verein am Mittwoch bekannt. Gisdols Vertrag hatte sich erst nach dem Klassenerhalt automatisch um ein Jahr bis 2021 verlängert.

„Er hat die Mannschaft im letzten Jahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Bei allen Herausforderungen auf dem Weg zum Klassenerhalt hat er Mut und Führungsqualitäten bewiesen – und es darüber hinaus geschafft, unsere Mannschaft, Routiniers und Youngster, weiterzuentwickeln“, sagte Heldt. Zur Weiterentwicklung gehören auch vier Punkte aus neun Spielen sowie eine 1:6-Pleite bei Werder Bremen.

Bayern-Keeper Früchtl nach Nürnberg

Ex-HSV-Torhüter Christian Mathenia (28) bekommt talentierte Konkurrenz beim 1. FC Nürnberg: Torwart-Talent Christian Früchtl (20) vom FC Bayern München soll laut der „Bild“ an den Zweitligisten verliehen werden. Der Keeper soll dort Spielpraxis sammeln. Das wird allerdings eine schwierige Mission, denn die Nummer eins des Clubs ist (vorerst) Mathenia.

Christian Früchtl will in Nürnberg die Nummer eins werden.

Foto: imago / Passion2Press

Frankfurt: Torro vor Wechsel zu Osasuna

Der Frankfurter Mittelfeldspieler Lucas Torro steht vor einem Wechsel zum spanischen Erstligisten CA Osasuna. Wie die Hessen bekannt gaben, hätten beide Clubs „Einigkeit über einen Transfer erzielt“. Der 26-Jährige werde „vorbehaltlich letzter Formalitäten, die zeitnah geklärt werden“, bei seinem Ex-Club einen Vertrag unterschreiben.

Der Mittelfeldspieler stand bei Osasuna von 2017 bis 2018 unter Vertrag. Die Eintracht hatte Torro, der in der Nachwuchsabteilung von Real Madrid ausgebildet wurde, einst für 3,5 Millionen Euro verpflichtet, doch der Spieler konnte sich nicht durchsetzen.

Mehrere Corona-Fälle bei Ajax

Bei Ajax Amsterdam hatten sich bis Juni bereits zahlreiche Teammitglieder mit dem Coronavirus infiziert. Wie der Verein mitteilte, wurden Ende Juni insgesamt 90 Vereinsmitarbeiter getestet. Dabei wurden bei mehreren Personen Antikörper gegen Covid-19 gefunden. Eine exakte Zahl der Infizierten wollte der Club nicht nennen, laut der Zeitung "Telegraaf" hatten 13 Spieler und Mitarbeiter bereits Antikörper. Wann die Teammitglieder sich mit dem Virus infiziert hatten, ist unklar.

ManCity findet Ersatz für Sané

Manchester City hat Ersatz für den zum FC Bayern gewechselten Leroy Sané gefunden und den Spanier Ferran Torres vom FC Valencia verpflichtet. Der 20 Jahre alte Flügelstürmer erhielt beim Team von Pep Guardiola einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Torres gewann mit Spanien sowohl die U17-EM 2017 als auch die U19-EM 2019. Im Finale 2019 erzielte er beide Tore beim 2:0-Sieg gegen Portugal und wurde dann zum Spieler des Turniers gewählt.

Ein Mann für Pep: Ferran Torres wechselt zu Manchester City.

Foto: imago / ZUMA Wire

Fulham steigt in die Premier League auf

Der FC Fulham kehrt nach nur einem Jahr in die Premier League zurück. Die Londoner gewannen das Finale der Aufstiegs-Play-offs gegen den FC Brentford mit 2:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Joe Bryan (105./117.) entschied das Duell zwischen dem Vierten und dem Dritten der abgelaufenen Zweitligasaison mit einem Doppelschlag. Henrik Dalsgaard (120.+4) konnte im Wembley-Stadion nur noch verkürzen.

Fulham folgt damit Leeds United und West Bromwich Albion und darf sich auf etwa 200 Millionen Euro Mehreinnahmen freuen. Dies garantiert ein Platz in der Premier League vor allem wegen des üppig dotierten TV-Vertrags.

Fulham-Fans ignorieren Corona-Regeln

Nach dem Aufstieg des FC Fulham haben die Fans beim Feiern die Corona-Regeln missachtet. Schon während des Spiels hatten sich Hunderte Fulham-Anhänger rund um das Stadion versammelt. Nach dem Finalsieg kannte die Freude keine Grenzen mehr. Die Fans lagen sich in den Armen und sangen, Alkohol floss, aber Masken waren nicht zu sehen.