Werder wartet auf Signal von Max Kruse – schlägt Schalke zu?

Der Fußball-Ticker am Sonnatag, den 1. August 2020:

Werder wartet auf Kruse – schlägt Schalke zu?

Die Saison-Vorbereitung wird Werder Bremen am Montag ohne Max Kruse beginnen, eine Rückkehr des Offensivspielers zur neuen Spielzeit wird aber wahrscheinlicher. Nach Informationen des Internetportals „deichstube.de“ warten die Hanseaten nach Vorgesprächen auf ein Signal des 32-Jährigen.

Mit dem FC Schalke 04 soll es demnach aber einen neuen Konkurrenten um eine Kruse-Verpflichtung geben. Auch Union Berlin wurde bereits mit dem früheren Nationalspieler in Verbindung gebracht. Kruse war im vergangenen Sommer nach drei Jahren bei Werder Bremen zu Fenerbahce Istanbul gewechselt. Wegen ausbleibender Gehaltszahlungen kündigte er im Juni seinen eigentlich bis 2022 laufenden Vertrag.

Sandro Wagner beendet seine Karriere

Der ehemalige Nationalspieler und Bayern-Stürmer Sandro Wagner beendet nach „Bild“-Informationen seine Karriere als Fußballprofi. „Ich bin unglaublich dankbar, dass mir der Fußball ein wunderbares Leben ermöglicht hat. Ich habe all meine Ziele und Träume verwirklichen können“, sagte der 32-Jährige der Zeitung.

Nach 13 Jahren als Profi will Wagner will künftig als Trainer arbeiten. „Im September starte ich meine Trainer-Ausbildung in einem DFB-Sonderkurs. Mein Plan ist es, im kommenden Sommer in den Trainerbereich einzusteigen“, kündigte er an. „Ich mache nun ein Jahr Pause und genieße die Zeit mit meiner Familie, der ich am meisten danken möchte.“ Acht A-Länderspiele hat Wagner für den DFB absolviert. „Das Nationaltrikot zu tragen, hat mich mit besonderem Stolz erfüllt.“

Für Tianjin erzielte Sandro Wagner zwölf Treffer in 26 Spielen der Super League.

Foto: Imago/Imaginechina

Erst vor gut einer Woche hatte Wagner seinen Vertrag bei Tianjin Teda in China aufgelöst. Der Grund dafür waren die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie.

Chelsea beklagt Verletzte vor Bayern-Spiel

Den FC Chelsea plagen vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen Bayern München arge Personalprobleme. Wie Teammanager Frank Lampard mitteilte, verletzten sich im FA-Cup-Endspiel (1:2 gegen den FC Arsenal) am Sonnabend nicht nur der frühere Dortmunder Christian Pulisic, sondern auch die Spanier Kapitän Cesar Azpilicueta und Pedro. Während Pulisic und Kapitän Azpilicueta Muskelfaserrisse erlitten, ist bei Offensivmann Pedro die Schulter blessiert.

Sie alle werden, so Lampard, am kommenden Sonnabend (21 Uhr) bei den Münchnern fehlen. Das Hinspiel im Februar hatte Bayern in London mit 3:0 gewonnen. Der Sieger des Achtelfinales zieht ins Finalturnier in Lissabon ein, wo in K.o.-Partien ohne Rückspiel der Champions-League-Sieger ermittelt wird. Sollte der FC Bayern gegen die Blues weiterkommen, träfe er in der Runde der letzten Acht auf den Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und der SSC Neapel (Hinspiel 1:1).

Ronaldo: 9,5-Millionen-Auto zum Titel

Andere sammeln Briefmarken, Cristiano Ronaldos Autos: Der Ausnahmespieler von Juventus Turin schenkte sich nach seinem zweiten Scudetto mit den Bianconeri einen Bugatti Centodieci mit 1600 PS, der 9,5 Millionen Euro kostet und auf zehn Exemplare limitiert ist. Das berichtet der „Corriere della Sera".

Ronaldo hat bereits eine große Bolidensammlung, zu der unter anderem ein Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse gehört. Ronaldo liebt Automotoren. Sein Arbeitgeber Juventus Turin gehört mehrheitlich dem italienisch-amerikanischen Autobauer Fiat Chrysler, dieser ist Mehrheitsaktionär Ferraris.

Only one footballer has ever won the Premier League, LaLiga & Serie A.

And @Cristiano has done it twice...

He’s also just scored 31 goals at the age of 35 to drive Juventus to another title.

That’s why he’s the 🐐

🏆🏆🏆 🇬🇧 Premier League

🏆🏆 🇪🇸 La Liga

🏆🏆 🇮🇹 Serie A pic.twitter.com/0BK91L6EeH — Piers Morgan (@piersmorgan) July 27, 2020

BVB will Bellingham behutsam aufbauen

25-Millionen-Neuzugang Jude Bellingham soll bei den ersten Trainingseinheiten von Borussia Dortmund nur behutsam belastet werden. Damit will der BVB auf die kurze Pause des erst 17 Jahre alten Neuzugangs vom englischen Zweitligisten Birmingham City reagieren. Der Mittelfeldspieler hatte bis Mitte Juli für seinen ehemaligen Club gespielt. „Er hat ein sehr lang gezogenes Jahr hinter sich, das nicht ganz einfach war für ihn. Deswegen werden wir das in der Vorbereitung entsprechend kompensieren“, sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Kehrt Rakitic von Barcelona zu Sevilla zurück?

Der FC Barcelona soll laut der „Marca“ bereit sein, den Ex-Schalker Ivan Rakitic ein Jahr vor Vertragsende für eine Ablöse von zehn Millionen Euro an den FC Sevilla abzugeben. Barça stehe einem solchen Wechsel wohlwollend gegenüber und wolle den Wunsch von Rakitic respektieren, schreibt die Sportzeitung. Zudem würde Barcelona damit seinem Ziel näher kommen, die Mannschaft zu verjüngen.

Köln trennt sich von Leistner

Der 1. FC Köln und Innenverteidiger Toni Leistner (29) gehen nach nur einem halben Jahr Zusammenarbeit wieder getrennte Wege. „Wir haben im Verlauf der letzten Woche mit Toni gesprochen und ihm gesagt, dass wir derzeit ein Überangebot an Innenverteidigern haben und nicht noch einen weiteren verpflichten können. Wir wollen mit maximal vier Innenverteidigern arbeiten und nicht mit fünf, sechs oder sieben“, sagte Sportdirektor Horst Heldt der „Bild".

Toni Leistner (l.) im Zweikampf mit dem (Noch-)Bremer Milot Rashica. In Zukunft werden wohl beide Spieler andere Trikots tragen.

Foto: imago / Poolfoto

Leistner war im Januar vom englischen Zweitligisten Queens Park Rangers ausgeliehen worden. Der Defensivspezialist selbst wollte gerne beim FC bleiben, „das habe ich immer wieder betont“, hatte er zuletzt geäußert.