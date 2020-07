Klopp klingelte Alex Ferguson nach Titel aus dem Bett

Der Fußball-Ticker am Dienstag, den 28. Juli 2020:

Jürgen Klopp ist Manager des Jahres

Jürgen Klopp ist nach dem Gewinn der Meisterschaft mit dem FC Liverpool von seinen Trainerkollegen zum Manager des Jahres in England gewählt worden. Der Coach erhielt am Montag die Sir Alex Ferguson Trophy für seine herausragenden Leistungen. Klopp hatte Liverpool in der abgelaufenen Saison zum ersten Meistertitel seit 30 Jahren geführt.

„Das ist sehr besonders für mich, weil ich von meinen Kollegen gewählt worden bin“, sagte Klopp. Ferguson, der einst Manchester United zur Weltmarke formte, hob die „außerordentliche“ Leistung von Klopps Team hervor. „Du hast es absolut verdient“, sagte Ferguson. „Ich verzeihe dir auch, dass Du mich um halb vier am Morgen angerufen hast, um mir zu sagen, dass ihr die Liga gewonnen habt.“

Trainer-Legende Alex Ferguson gewann mit Manchester United 13-mal die englische Premier League.

Schalke bestätigt Landesbürgschaft

Der hoch verschuldete FC Schalke 04 hat nach eigenen Angaben vom Finanzministerium des Landes Nordrhein-Westfalen die Zusage für die Erteilung einer Landesbürgschaft erhalten. Über die Höhe der Bürgschaft machten die Königsblauen keine Angaben.

„Der S04 hat diese Bürgschaft in der Erwartung beantragt, bei der Entscheidung nicht anders als Wirtschaftsunternehmen aus anderen Bereichen behandelt zu werden“, teilte S04 mit. Der Club sei sich angeblich der Verantwortung, die mit einer solchen Bürgschaft verbunden sei, bewusst. Das Handelsblatt berichtete Anfang des Monats über ein 40-Millionen-Euro-Volumen der Bürgschaft.

Die Schalker hatten das Geschäftsjahr 2019 mit Verbindlichkeiten von insgesamt 197 Millionen Euro abgeschlossen. Zu Beginn der Coronakrise hatte Alexander Jobst, Vorstand Marketing, Organisation und Vertrieb, von einer „potenziell existenzbedrohenden“ Lage auf Schalke gesprochen.

Fanbündnis „Unsere Kurve“ fordert Datenschutz

In der Debatte um die Rückkehr der Fans in die Stadien fordert das Bündnis „Unsere Kurve“ einen umfassenden Datenschutz für die Anhänger. „Vereine und Verbände müssen sicherstellen, dass keine Weitergabe von erfassten Daten an die Sicherheitsbehörden erfolgt“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme, die auch von den HSV-Supporters unterstützt wird. „So viel Reglementierung wie nötig, so wenig wie möglich, muss als Motto handlungsleitend sein.“

Das Bündnis, das bei der Erarbeitung der Hygienekonzepte für die Teilöffnung zudem die Einbindung von Fans oder Fanvertretungen fordert, will den Datenschutz durch die Einbeziehung eines Beauftragten gewährleisten. Dieser soll „proaktiv in alle Prozesse eingebunden“ werden, zudem sollen die Vereine vorübergehend Gesundheitsbeauftragte einführen, „die strukturell und personell von Sicherheitsbeauftragten getrennt bleiben“.

Fans wollen zurück in die Stadien – aber nicht um jeden Preis. Dem Bündnis „Unsere Kurve“ gehören auch die HSV-Supporters an.

Ebenso wünscht sich das Bündnis eine gerechte Verteilung der Eintrittskarten, bei der zahlungskräftigere Fans nicht bevorzugt werden. Und wenn die Pandemie irgendwann einmal eingedämmt sein sollte, müssten „alle potenziellen Änderungen der Stadionordnungen sowie weitere Maßnahmen des Gesundheitsschutzes verpflichtend“ zurückgenommen werden. „Wir fordern die Vereine zu diesbezüglichen verbindlichen Beschlüssen auf“, hieß es weiter.

Freiburg verpflichtet Stürmer Demirovic

Der SC Freiburg hat Stürmer Ermedin Demirovic (22) verpflichtet. Der gebürtige Hamburger und frühere HSV-Jugendspieler kommt vom spanischen Erstligisten Deportivo Alaves in den Breisgau. Die Höhe der Ablöse ist noch nicht bekannt.

Demirovic ist derzeit noch an den FC St. Gallen verliehen, die Schweizer Liga endet erst am 3. August. Dort erzielte der U21-Nationalspieler Bosnien-Herzegowinas bislang in 26 Punktspielen 13 Tore. „Ermedin ist ein junger Spieler, der sich in St. Gallen richtig weiterentwickelt hat. Er hat alle Attribute eines Stürmers und bringt viel Energie und Hunger auf den Platz“, sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach.

Der bullige Stürmer Ermedin Demirovic erzielte in der vergangenen Saison 13 Tore in 26 Spielen in der Schweiz.

FC Valencia holt Trainer Javi Gracia

Der FC Valencia hat Javi Gracia als neuen Trainer verpflichtet. Der 50-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und tritt die Nachfolge des im Juni freigestellten Albert Celades an. Garcia hatte bis September 2019 den FC Watford in der Premier League trainiert und soll nun Valencia zurück in den Europacup führen. Der Ex-Meister hatte die Primera Division nur auf dem neunten Platz beendet.

Mit der Verpflichtung von Gracia hofft der Club, dass nach zwei Trainerwechseln in der laufenden Saison wieder Ruhe einkehrt. Das Chaos hatte begonnen, nachdem sich der Verein im September 2019 bereits nach drei Spieltagen von dem bei Spielern und Fans beliebten Coach Marcelino García Toral getrennt hatte. Unter Marcelino hatte Valencia den Pokal gewonnen und den Champions-League-Einzug geschafft. Nachfolger Celades gelang es nicht, den Club in die Erfolgsspur zu bringen.